クラウドWMS「ロジザードZERO」が「SOC2 Type2」報告書を取得

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）が提供するクラウド倉庫管理システム（WMS）「ロジザードZERO」において、セキュリティ体制が独立した監査人により評価された結果、2026年1月30日付で、グローバル市場においてセキュリティ信頼性の指標として広く利用されている「SOC2 Type2保証報告書」を取得したことをお知らせします。

これにより、「ロジザードZERO」の情報セキュリティ体制が、一時的な取り組みではなく、継続的な運用を前提としたものであることを示しています。

SOC2とは

SOC2 (System and Organization Controls 2)レポートとは米国公認会計士協会（AICPA）が定める『Trust サービス規準（TSC）』および『Description Criteria for a Description of a Service Organization’s System（DC200）』（DCセクション200 SOC2報告書における受託会社のシステムに係る記述書に関する記述規準）に基づき、サービス提供事業者の内部統制の整備および運用状況について、独立した監査人が検証し、その結果を報告するレポートです。

カテゴリーには、必須項目である「セキュリティ」と任意項目となる「可用性」「処理の整合性（インテグリティ）」「機密性」「プライバシー」の5つのカテゴリーから構成されており、当社では、「セキュリティ」のカテゴリーを採用しております。

また評価の時点や期間によるType1とType2の2種類の報告書がございます。

Type1レポート ：

ある特定の日における情報セキュリティに係る内部統制が適切に整備されているかについて評価を受けたレポート

Type2レポート ：

一定の期間にわたって、情報セキュリティに係る内部統制が適切に整備されかつ有効に運用されているかについて評価を受けたレポート

報告書概要

・対象サービス ： クラウドWMS「ロジザードZERO」※

https://www.logizard-zero.com/

・カテゴリー ： セキュリティ

・報告書タイプ ： SOC2 Type2

・対象期間 ： 2025年10月1日～2025年12月31日

本報告書では、独立した監査人により、「ロジザードZERO」がAICPAの定めるTrustサービス規準における「セキュリティ」に関する規準を満たすよう内部統制が適切に整備され、対象期間にわたって有効に運用されていることが確認されました。

※「ロジザードZERO」は「PC向けシステム」「ハンディターミナルシステム」「API/外部連携」の3つのサービスで構成されていますが、「API/外部連携」は本記述書の対象には含まれません。

取得の背景と目的

昨今、クラウドサービスを取り巻く情報セキュリティリスクは高度化しており、SaaS事業者には、より厳格な情報管理体制と説明責任が求められています。特に、業務の中核を担うシステムをクラウドで提供するサービスにおいては、セキュリティ体制を継続的に示すことが重要となっています。

ロジザードでは、ISO/IEC 27001（ISMS）認証の取得を通じ、組織全体としての情報セキュリティ体制を整備・運用してきました。

今回のSOC2 Type2報告書の取得により、クラウドWMS「ロジザードZERO」における情報セキュリティ統制が、一定期間にわたり適切に運用されていることが第三者により確認されました。

本取り組みにより、「ロジザードZERO」をご利用中のお客様および導入をご検討中のお客様に対し、安心してサービスをご利用いただける情報セキュリティ体制を備えていることを示すとともに、今後もSOC2 Type2で確認された運用体制の維持・高度化を通じて、サービスの信頼性向上に取り組んでまいります。

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/