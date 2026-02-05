CNS 群馬県「SHUWANOWAフェス」にてVR体験展示「DeafVR」を出展 ― 聞こえにくさ理解の新体験を提供

株式会社シー・エヌ・エス

株式会社シー・エヌ・エス（本社：東京都目⿊区、代表取締役COO：久保隆志、以下「CNS」）は、2026年1月24日（土）に群馬県スマーク伊勢崎で開催された群馬県主催「SHUWANOWA（しゅわのわ）フェス」にて、VR体験コンテンツ 「DeafVR」 を出展しました。本体験を通じて多くの来場者に「聞こえにくさ」を体感いただき、難聴者理解深化のきっかけを創出いたしました。

概要

群馬県が手話言語条例制定10周年を記念して開催した「SHUWANOWAフェス」は、手話・聴覚障がいの理解促進を目的とした体験型イベントです。会場ではステージイベントや手話体験、展示ブースなど多彩なプログラムが実施されました。CNSはそのブース企画として、VRゴーグルを使った「聞こえにくさ」体験コンテンツ DeafVR を出展しました。

NHKにも取り上げていただきました。

https://news.web.nhk/newsweb/na/nb-1000125576

DeafVRとは？

VR映像と音声を利用したデフ体験プログラムです。「交通」や「教室」などのシーンにおいて、聴覚障害者が置かれている日常を疑似体験することにより、ダイバーシティの重要性を知り、今後の社会生活における障害者との関わり方についての視野を実感を伴って広げることができるVRコンテンツです。

DeafVR 体験による気づきと来場者の反応

CNSブースには多くの来場者が訪れ、VRを通じた「聞こえにくい世界」の体験に挑戦しました。体験者からは「実際の困難さをリアルに感じられた」「日常のコミュニケーションを改めて考えるきっかけになった」といった声が寄せられ、難聴者を理解する機会を醸成することができました。

今後の取り組みについて

CNSは今後も DeafVR やその他感覚体験コンテンツを通じて、多様な立場や背景の人々が互いを理解し合い尊重する社会づくり（インクルーシブ社会）の実現に貢献してまいります。

