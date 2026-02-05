Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch用ソフトウェア『Back to the Dawn ～ブレイク・ザ・アニマル・プリズン～』体験版の配信が本日スタート！

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役：陳 云云、以下CLE）は、Metal Head Gamesが開発する、サスペンス脱獄RPG『Back to the Dawn ～ブレイク・ザ・アニマル・プリズン～』（以下『Back to the Dawn』）につきまして、2026年2月5日（木）より、ニンテンドーeショップにて『Back to the Dawn 体験版』（Nintendo Switch 2版/Nintendo Switch版）の配信を開始しました。

本体験版では、トーマス編のゲーム冒頭から入獄2日目終了までプレイすることができ、初めて遊んでいただく方にも『Back to the Dawn』の世界観に没入して、刑務所でのスリリングで過酷な物語をお楽しみいただけます。また、体験版で作成したセーブデータは製品版に引き継ぐことができます。

■個性豊かなキャラクターたちのボイスを新たに収録！

『Back to the Dawn』は、上海に拠点を置くインディーゲームスタジオMetal Head Gamesが制作するサスペンス脱獄RPGで、世界各国のゲームアワードを数多く受賞している作品です。

ゲーム内には47名受刑者たちをはじめ、刑務官や刑務所の外にいる協力者など、個性豊かなキャラクターが続々登場しますが、今回CLEが発売するNintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)版、およびPlayStation(R)5版では、各字幕言語のブラッシュアップに加え、新たに日本語および中国語のキャラクターボイスを収録しており、主人公ふたりの日本語CVは、キツネのトーマスを『THE FIRST SLAM DUNK』宮城リョータなどを演じられている仲村宗悟さん、パンサーのボブを『ファンタスティック・ビーストシリーズ』ジェイコブ・コワルスキーなどを演じられている間宮康弘さんが担当します。

本作の個性豊かな登場キャラクターや、自由度が高く緻密に構築されているゲームシステム、最新情報などを全4回に渡りお届けします。

今回は、主人公とその協力者やギャング組織「シャープファング」に所属するキャラクター、また、各種ステータス情報などの基本的なゲームシステムをご紹介します。

■登場キャラクター

●キツネ・トーマス（CV：仲村宗悟）

「キツツキテレビ」の記者だったキツネ、本作の主人公キャラクター。無実の罪を着せられて刑務所に投獄されたが、市長の不正を暴くための証拠を集めて冤罪を晴らすために脱獄を試みる。

残された期間は21日、トーマスはこの街を救えるのか？

●パンサー・ボブ（CV：間宮康弘）

潜入捜査官のパンサー、本作のもう一人の主人公キャラクター。

犯罪組織の秘密を握るハイイロオオカミのフェンリルを探す極秘任務のため、この刑務所に潜伏する一方で、同僚の死の真相も追っている。避けられない戦いを乗り越え、ボブがたどり着いた真相とは。

●レッサーパンダ・リード（CV：寺畠陸）

アライグマに間違われることを最も嫌うレッサーパンダ。

トーマスの大学時代からの親友で、この不公平な街で、自分の力を駆使して「正義を貫きたい」という思いから、卒業後に弁護士になった。孤独に戦うトーマスにとって、刑務所の外からサポートしてくれる頼れる味方だ。

●ネコ・セリーナ（CV：南澤まお）

リード法律事務所で秘書を務めているネコ。

驚くほどの美貌や、吸い込まれそうなペルシャネコの瞳、彼女が身に纏っている神秘的な雰囲気は会った者に深い印象を与える。

●フェレット・マギー（CV：野椛ゆうか）

トーマスとは別れてから半年経つ元恋人のフェレット。

大学を卒業してすぐに付き合ったが、彼女のバンドのライブを見に行く時間もなく、約束も何度も先延ばしにし、6年間の交際中、 一緒に過ごした日々は片手で数えられるほどだった。

●シャーペイ・ロッキー（CV：栗田圭）

連邦公安の上級捜査官で、ボブの連絡人でもあるシャーペイ。

口ではいつも「引退したい」などとうるさいが、実際は怪我を負っても決して休まない仕事の鬼で、今回も腕にギプスをつけたまま、いつも通りボブの連絡人を務めている。

外部からボブを支援しながら、一緒に「ウェスリーの死の真相」を探っている。

●チーター・ウェスリー（CV：松永郁歩）

ボブにとって唯一の友人と呼べる存在のチーター。

ボブと同じ公安の潜入捜査官の仲間で、同じ立場であるボブとウェスリーは、バー・ルーズの閉店後のほんの一時しか「素の自分」に戻ることができなかったが、彼の死後、ボブは二度とルーズに足を運ぶことはなかった。

●ハイイロオオカミ・アンジェロ（CV：阪口周平）

現市長が任命した選活主任のハイイロオオカミ。

もう一つの呼名「イレイザー」の名前のとおり、雇い主の代わりに「ミス」を消してくれるプロで、権力者に取り入り、彼らの力を借りて自分の目的を果たすことで、彼の勢力は政界とビジネス界にも浸透している。

●ヒョウ・ロエナ（CV：折原くるみ）

地下クラブ「堕天使」のミッドナイト・クイーンであるヒョウ。

内乱が絶えないアズカトからの密入国者で、合法的な身分のない彼女はそのまま地下クラブのダンサーとして働くことになった。

【ギャング組織：シャープファング】

●ライオン・アレックス（CV：閻子丹）

金のたてがみを持つライオン。

シャープファングのボスであり、その勢力は刑務所の隅々に行き渡っていて、充実したギャングメンバーから、金で買収された刑務官まで、皆彼の手先だ。

●ホッキョクグマ・ウラジーミル（CV：木梨成之）

大柄なホッキョクグマ。

リングを忘れられずにいる元プロレスラーで、「アイスバーグ」というキャラクターを演じているが、設定上では極北から来た氷の魔物で、凄まじい力を持っていながら暑さが苦手ということになっている。

●ワニ・クランジ（CV：原野進平）

凶暴な外見と、ユニークな性格を持つワニ。

こちらを弱虫と呼び見下しながら、挑発してくるが、彼の挑発を無視するか、それとも機会を伺って返り討ちにしてやるか、その答えを考えておいたほうが良さそうだ。

●クロクマ・ヘンリー

いつも空腹に悩まされている温厚そうなクロクマ。

もうすぐ冬になるため、今は冬ごもりの準備をしているが、刑務所内できちんと冬眠できる場所「独房」への「夢への旅」を勝ち取るには、刑務官をぶん殴るだけでいいらしい。

●ブチハイエナ・ヴィンセント（CV：根津大輔）

いつもギャングスター・ラップを口ずさんでいる、アウトローなブチハイエナ。

外にいるボスの罪をかぶって入獄したため、出所すると自分だけの縄張りがもらえるらしく、ギャングスターになるという夢はもうすぐ叶えられるようだ。

●イボイノシシ・ハクラ

ブサイクだけど、自信に満ち溢れたイボイノシシ。

刑務所のような弱肉強食の世界では、凶悪な顔を持って生まれたことはアドバンテージになるようで、この顔を醜いと感じるのであれば、それはこの顔のよさが分からないだけで、イボイノシシ族の中では、百年にひとりのイケメンらしい。

■ゲームシステム

【ボリューム・スリル満点のコンピュータRPG】

選択可能な2人の主人公には、それぞれプレイ時間20時間を超えるメインストーリーが用意されている。47名の個性豊かな受刑者たちと見所たっぷりのサブキャラクター、緻密に設計された100以上のクエスト、全く異なる複数の脱獄ルートと豊富なエンディング分岐。100万字を超える物語が描く、ボリューム満点の本格RPG。

【深い没入感を味わえるバーチャル体験】

刑務所の規則に従いながら探索・潜入・調査を行い、様々な挑戦に立ち向かい、己の力を試そう。

模範囚として平穏に過ごすのか、トラブルメーカーとして混乱を巻き起こすのか。

すべては、あなたの選択次第。

▼体力

仕事やトレーニング、アイテム探しなど、刑務所でのほとんどの行動には「体力」が必要になる。

体力がなくなると何もできなくなるが、イスで休憩したり、睡眠やアイテムを使うことで回復できる。

▼集中力

ダイスを振る挑戦行動に失敗してしまったときにも、「集中力」を使うことで再挑戦が可能。

集中力は使うと消費されるが、時間の経過や特定のアイテムで回復することができる。

▼健康値

今の身体状態を表していて、毛布を掛けないで寝たり、副作用があるアイテムを服用すると低下し、30未満になると「体調不良」になり、「力」と「敏捷」が通常の半分になってしまう。

「りんご」や「ヨーグルト」「痛み止め」などのアイテムや、温水シャワーで回復することができる。

▼心境値

今の精神状態を表していて、挑戦行動に失敗したり、夜寝たときに悪夢を見ると低下し、30未満になると「心境不良」になり、「知力」と「魅力」が半分程度しか発揮できなくなる。「アイリスの花」「アルコール」などのアイテムや、教会で祈る、テレビを観る、雑誌を読むことなどで回復できる。

▼満腹度

「満腹度」は時間経過により減少し、満腹度が尽きると「空腹状態」になる。

空腹状態が続くと、「健康値」と「心境値」が下がり続けてしまう。

▼食事

ランチタイムには無料でコッペパンが提供されるが、追加料金を払えば、より豪華なメニューに変更することができ、メニューによって得られる効果も違い、どのメニューが提供されるかは日によって異なる。また、他の囚人の隣に座ると、食べ物をせびったり、自分の分をシェアすることも可能。

夕食のワッフルは18時までは無料。料金を払うと、ホイップを追加でのせてくれる。

▼お金

電話をかけたり、自販機や看守から必要なものを買ったり、ランチをちょっと豪華なメニューにしたり、各ギャングが支配している施設を利用するときにもお金が必要になる。

お金は、刑務所内での仕事や、アイテムの売却、懸賞クエストの報酬、賭け事、カツアゲなどで得ることができる。

▼挑戦行動

特定の行動に挑戦する際には、2個のダイスを振って、その合計値が「目標ポイント」以上であれば挑戦成功、下回ると挑戦失敗になる。目標ポイントは、その行動に設定されている「難易度」から、その行動に関連するステータスやスキル、アイテムなどのポイントが加算された「基礎ポイント」を引いた数値になるため、基礎ポイントが高ければ成功しやすくなる。

また、挑戦に失敗しても集中力を１ポイント消費することで1回だけダイスを振り直すことができる。

▼ミニゲーム

お金を稼ぐための洗濯室や調理場での仕事、アイテムの探索やトレーニング、そしてスリリングな脱獄チャレンジなど、より快適な獄中生活のためには避けては通れない。

次回は、ギャング組織「ビッグフット」「ブラッククロー」に所属するキャラクターや、囚人との交流に関するゲームシステムなどをお届けする予定ですので、楽しみにお待ちください。

また、X公式アカウントでは、各キャラクターを紹介するボイス入りショート動画を公開していますので、そちらもぜひご覧ください。

