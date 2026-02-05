人気クリエイターとわんちゃんが大集合！お台場の熱狂再び。「クリエイターズフリマ！2」が2026年6月開催決定！
UUUM株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下「UUUM」)は、クリエイターによるフリーマーケット「クリエイターズフリマ！2」を、2026年6月12日(金)から14日(日)の3日間、シンボルプロムナード公園 セントラル広場(東京都江東区)で開催します。
昨年、大きな反響を呼んだ本イベントの開催に合わせ、出店クリエイター第1弾として、フィッシャーズら計41クリエイターの参加が決定しました。今回はさらに、SNSで話題のわんちゃんインフルエンサーも集結し、「ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場」と「肉祭presentsホットドッググランプリ2026」の2つの人気フェスティバルとの「3大フェス同時開催」として、昨年以上にパワーアップしたマーケット体験をお届けします。合わせて、クリエイター・インフルエンサー様の出店希望および法人・店舗様の出店・協賛の受付を開始します。
開催概要
・名称：クリエイターズフリマ！2
・開催日程：2026年6月12日(金)～6月14日(日)
・開催時間：10:00～18:00
・会場：シンボルプロムナード公園 セントラル広場(東京都江東区青海1丁目1)
・入場料：無料
・特設サイト：https://creatorsflm.com
・雨天時：雨天決行 ※荒天・強風時はイベント中止となる場合がございます。
【注意事項】
・インフルエンサー本人が常時店頭に滞在するとは限りません。あらかじめご了承ください。
・各出店者のスケジュールや出店ラインナップの詳細は、順次公開します。
本イベントへの出店・協賛、および取材等に関するお問い合わせは、以下の専用フォームにて一括で受け付けています。
■ お問い合わせ専用フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenChpBPTzJgPc14aeK3n6KBrdrY3G1lH2BOT6glPzNzgVBGw/viewform
＜受付内容＞
・クリエイター・インフルエンサー様の出店希望(※所定の審査がございます)
・法人・店舗経営者様向けの出店および協賛のご相談
・その他、イベントに関するお問い合わせ
同時開催イベント
「クリエイターズフリマ！2」は、同会場内にて開催される2つの人気フェスティバルと同時開催します。インフルエンサーによるフリーマーケットに加え、ペット、グルメ、ステージイベントと、ジャンルを越えた多彩なコンテンツを1日中お楽しみいただけます。
■ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場
UUUMは、株式会社FLAFFY(本社：東京都中野区、代表取締役：廣田 智沙)と、「ペットもヒトも一緒に楽しめる」をテーマに、バラエティ豊かなコンテンツを用意した「ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場」を共同開催します。全国各地から多彩なペット関連ショップが集結するほか、愛犬と一緒に思い出を残せるフォトブース、毎回大好評の犬種別オフ会、見どころ満載のステージコンテンツなど、盛りだくさんの内容です。来場者の皆さまに、より一層お楽しみいただける、充実したイベントをお届けします。
・主なコンテンツ：多彩なペットグッズ販売、愛犬との思い出を残せるフォトブース、大好評の犬種別オフ会、豪華ステージコンテンツなど。
■肉祭presentsホットドッググランプリ2026
肉料理の祭典「肉祭」から、派生イベントとして誕生した「ホットドッググランプリ」を開催！来場者の投票によって頂点を決めるアツい戦いが繰り広げられます。
・主なコンテンツ：自慢の定番メニューからイベント限定メニューまで、厳選されたホットドッグが大集合します。さらに、肉祭ならではの肉料理やスイーツもご用意。公式ソングのライブパフォーマンスやDJなどライブステージもあり、ファミリーやカップル、友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさんです！
出店クリエイター・インフルエンサー第1弾発表！
注目の第1弾出店ラインナップが決定しました。YouTubeやSNSで活躍する人気クリエイターたちが、自慢のアイテムを携えて集結します。
■クリエイター・インフルエンサー
・フィッシャーズ
・カズチャンネル
・さかいさんだー
・ヲタファ
・ひろと家-309号室-
・くま
・ゆきりぬ
・HIMAWARIちゃんねる
・ゆーぽん
・うるこりす
・水溜りボンド
・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-
・スタルケル
・レオンチャンネル
・あざみ夫婦
・UUUM GOLF
SNSで大人気の可愛いわんちゃんたちも参加決定！会場では限定デザインのステッカーを販売予定です。
■わんちゃんインフルエンサー(限定ステッカーを販売予定)
・豆柴はなちゃん&まるちゃん
・チワワのここあ＆らて＆ちろる(ハート)
・花さん@あずはな
・むーこ。
・ローズウルフ
・きなこふ
・チャウチャウ犬 こまめ
・ゴールデンレトリバーのイヴ 🍎
・ターとアグ
・ぶるふぁみのアビー
・Banksy
・秋田犬の陸奥&源太(秋田犬カフェ)
・ひま | ビションフリーゼ
・もえまつの森🌳
・かるむるのん
・マルプーのましゅくん
・ガチムチゴールデンエルの３兄弟👦👦🦮
・むぎ
・ププのほのぼの日記
・レオハナ
・保護犬のちわっくす✰大福✰
・mosh
・かるびびびんば
・僕はおでん
・せつ(雪) ️🫧
当日は、わんちゃんたちに会場で会えるチャンスも…？SNSで見るあの可愛い姿を間近に感じられる、特別な機会をぜひお楽しみに！
【ご来場の皆さまへ】
・各クリエイターおよびわんちゃんが常時店頭に滞在するとは限りません。あらかじめご了承ください。
・各出店者のスケジュールや追加の出店ラインナップは、特設サイトにて順次公開します。
出店および協賛に関するお問い合わせ
本イベントの開催趣旨にご賛同いただけるクリエイター・インフルエンサー様、パートナー企業様を広く募集しております。
【募集カテゴリー】
・クリエイター・インフルエンサー様の出店希望(※所定の審査がございます)
・法人・店舗様向けの出店および協賛のご相談
【お申し込み・お問い合わせフォーム】
出店のご希望や、協賛、その他イベントに関するお問い合わせは、以下の専用フォームより承っております。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenChpBPTzJgPc14aeK3n6KBrdrY3G1lH2BOT6glPzNzgVBGw/viewform
UUUMについて
UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」をビジョンに掲げる、クリエイティブ・エージェンシー。国内最大級のMCN(マルチチャンネルネットワーク)として、15,000以上のYouTubeチャンネルをサポート。インフルエンサーマーケティング、グッズ・イベント事業、メディア事業など、多角的に展開している。
社名：UUUM(ウーム)株式会社
代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之
設立：2013年6月
コーポレートサイト：https://uuum.co.jp/
クリエイターサイト：https://uuum.jp/