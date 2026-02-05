スポーツを通じた共生社会へ。オフィスバスターズ、「日本知的障がい者ソフトボール 全国大会 ハンズホールディングスCUP 2025」に参加。フィールドに広がる笑顔を未来へ。

株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 天野 太郎＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞ 以下当社）は、ハンズホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼グループ CEO：徳村 有聡、以下「ハンズホールディングス」）が主管する「日本知的障がい者ソフトボール 全国大会 ハンズホールディングスCUP 2025」に協賛企業として参加しました。

本大会は、「共生社会の実現」と「知的障がい者スポーツのさらなる発展」を目的に開催され、神奈川県の等々力球場を舞台に熱戦が繰り広げられました。

今回は初の全国大会としての開催となり、東日本大会で優勝を果たした千葉県代表をはじめ、成績上位の東京都代表、オール宮城ソフトボールクラブの3チームが参加。さらに西日本エリアから選出されたBlue Oceans兵庫、ビッグドルフィンズ（福井県）、岡山選抜ソフトボールチームの3チームが加わり、全国各地から選手が集結する大会となりました。激戦の末、千葉県代表が優勝し、東京都代表が準優勝を果たしました。

会場には終始、熱気と笑顔があふれ、スポーツを通じた交流の大切さを感じさせるとともに、選手一人ひとりのひたむきな挑戦は、来場者に勇気と希望を与えるものとなりました。

当社は、「チャレンジャーを徹底的にサポートする」「もったいないを徹底的にサポートする」を企業理念に掲げ、創業以来、環境保護や社会貢献活動を通じて持続可能な社会の実現に取り組んでおります。

障がいのある方々への支援も、社会的責任の一環として継続して注力している取り組みの一つです。今後も当社は、共生社会の形成・実現に向け、誰もが健康で豊かな生活を送ることができる社会づくりに貢献してまいります。

大会開催概要

【名称】 日本知的障がい者ソフトボール 全国大会 ハンズホールディングスCUP 2025

【開催日】 2026年2月1日（日）

【会場】 等々力球場（神奈川県川崎市中原区等々力1）

【主催】 日本知的障がい者ソフトボール連盟

【主管】 ハンズホールディングス株式会社

【後援】

神奈川県、川崎市、公益財団法人日本パラスポーツ協会（JPSA）、一般社団法人全日本知的障がい者スポーツ協会、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会

【協賛】

株式会社オフィスバスターズ、日建リース工業株式会社、アクセス就活／株式会社アクセスネクステージ、翔令会、株式会社コネクティ、株式会社ユニティー、株式会社たすきコンサルティング、株式会社情熱、株式会社エスコ、株式会社七十七銀行、ナガセケンコー株式会社（順不同）

●本大会サイト URL：https://www.hands-holdings.co.jp/softball/

●日本知的障がい者ソフトボール連盟サイト URL：https://jsbfid.blogspot.com/

■会社概要：

会社名 株式会社オフィスバスターズ

（東京証券取引所 証券コード 5890）

代表取締役会長 天野 太郎

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒103-0022 東京都千代田区内神田一丁目1番7号 東大手ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町2丁目6番7号 大一ビル

TEL：06-6258-0231

