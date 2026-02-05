狭い＆くぼんだ部分にも使いやすい！「すく」と「剃る」のダブル機能は市場初※1　「さよならボーボー」男性向けマルチヘアトリマー　フェザー安全剃刀から2026年2月新発売

フェザー安全剃刀株式会社

カミソリ製品をはじめ、理美容製品や医療用刃物の製造・販売を行うフェザー安全剃刀株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：岸田 英三）は、「さよならボーボー」男性向けマルチヘアトリマーを2026年2月に新発売しました。ムダ毛を「すく」と顔を「剃る」の両機能を持ち、衛生的に、かつ狭い所やくぼんだ部分に使える男性向けの商品は、市場において初登場となります。

※1 自社調べ（全身のムダ毛を減らす機能＋顔剃り）

「マルチヘアトリマー」商品ページ： https://feather.co.jp/multihairtrimmer/index.html

■開発の背景

近年、男性の身だしなみに対する意識は、「剃る」「なくす」といった極端な処理から、必要な部分を、必要な分だけ整えるという考え方へと変化しつつあります。

とくに近年は、ムダ毛を完全につるつるにするのではなく、量や形を自然に整えたいというニーズや、顔のムダ毛や眉を整えたいというニーズが高まっています。

一方で、従来のムダ毛ケア用品は、「剃る」ためのものと「すく」ためのものが分かれており、部位に応じて買い分ける必要がありました。また、ムダ毛処理においてわきやひざなど、狭くてくぼみのある部位では扱いにくいという課題も残されていました。

こうした日常のケアにおける不便さに着目し、**「1本で、全身のムダ毛をすくことも顔を剃ることもできるケア用品」**を目指して開発されたのが、「さよならボーボー」男性向けマルチヘアトリマーです。

■製品特長

【Point 1】 「すく」と「剃る」の両方対応

コームを取り付けて全身のムダ毛を「すく」、コームを外して顔・まゆを「剃る」。ひとつの製品で簡単スピーディーに、両方の機能を思うまま使用することが可能です。

【Point 2】 好みの量に減らせる

コームが付いたカミソリでなでるだけで、毛量を適度に減らして自然な状態に仕上げられます。

【Point 3】 コンパクトで使いやすい

コンパクトで手に馴染みやすく、持ちやすい抜群の操作性！ わき、ひざ、ビキニラインなど狭いところやくぼんだ部分にも快適に使用できます。

【Point 4】 肌にやさしい安心設計

ガード付きのカミソリで「剃る」、コーム装着により、刃が肌に直接触れることなく「すく」ことが可能。ダブルの安心設計です。

また、コームごと握り込むので、コームが外れる心配もありません。

【Point 5】 お手入れ簡単

コームを取り外して洗えるため毛づまりしづらく、掃除が簡単で衛生的です。

■モニターの声

「さよならボーボー」マルチヘアトリマーをモニターの方に使用していただき、本製品のメリットを体感いただきました。

■製品詳細

「さよならボーボー」 WEBサイト ：https://feather.co.jp/multihairtrimmer/index.html

楽天公式ショップ ：https://item.rakuten.co.jp/feather-safetyrazor/mht-bg/

Amazon公式ショップ ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK6HYSPJ

■会社概要

社名 ：フェザー安全剃刀株式会社

代表者 ：岸田 英三

所在地 ：〒531-0075 大阪市北区大淀南3-3-70

創業 ：1932年7月1日

URL ：https://www.feather.co.jp/