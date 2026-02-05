U-GAKU、2026年の春・GW English Campを開催／小中学生が4つの拠点で英語と異文化を体験し、自立心を育む

株式会社Crepity

株式会社Crepity（本社：東京都、代表取締役：生雲勝之、以下Crepity）が運営する留学プログラム「U-GAKU（ユーガク）」は、2026年の春休みおよびゴールデンウィーク（GW）期間中、小中学生を対象とした合宿型英語プログラム「U-GAKU English Camp」を、新拠点である北海道・ニセコ、フィリピン・セブ島、徳島県、長野県塩尻市の4拠点で順次開催いたします。本プログラムは、単に英語を「学ぶ」だけでなく、外国人講師との共同生活や地域のアクティビティを通じて英語を「使う」体験を提供します。英語への自信を深めるとともに、日常生活の習慣化を通じて自立心を養う「自己効力感」を育む内容となっています。

サービス紹介ページ：https://u-gaku.jp/english-camps/

〇U-GAKU English Campとは

「U-GAKU English Camp」は、国内外5拠点で定期開催している、英語力と自立心を同時に育む合宿型プログラムです。英語学習と自然・文化体験を組み合わせることで、子どもたちが義務感を持って英語を学ぶのではなく、英語を好きになり楽しんでいく場を提供します。プログラムを通して、子どもたちの国際感覚や自立心、学習意欲を自然に育みます。

〇2026年春休み・GWのEnglish Camp 実施概要

（１）北海道・ニセコ English Camp

場所：ペンショングランパパ

日程：2026年3月25日（水）～3月31日（火）〈6泊7日〉

料金：230,000円

英語で考え、発信する力を育むアウトプット重視のプログラム。ニセコならではの外国人が多い環境を活かし、街頭インタビューの実施と事前準備を行います。その後、チームごとに役割分担を行いながらプレゼンテーションスライドを作成・発表します。滞在中はスノーアクティビティやかまくら作り、チーズフォンデュなど、自然と英語が飛び交う体験型アクティビティも実施予定です。

（２）徳島 English Camp

場所：阿波ツクヨミファーム

＜春休み開催＞

・7泊8日

189,000円（2026年3月21日～3月28日）

199,000円（2026年3月29日～4月5日）

・15泊16日

329,800円（2026年3月21日～4月5日）

＜GW開催＞

・4泊5日

149,800円（2026年5月2日～5月6日）

・7泊8日

209,800円（2026年4月29日～5月6日）

地域文化と暮らしに触れながら学ぶ体験型プログラム。午前中はファームワーク、午後はグループ英語レッスンを行い、阿波和紙の紙漉き体験や藍染め、うどん手打ち体験など徳島ならではの伝統文化を体験します。お弁当作りをしての花見やBBQ、いちご狩りなども行い、英語を使いながら協力・交流する機会を設けます。

※実施内容は日程により一部異なります。

2025年夏休み開催時の様子

（３）長野・塩尻 English Camp

場所：長野県塩尻市 合宿研修旅館「陽だまりの家」

＜春休み開催＞

・7泊8日

199,000円（2026年3月21日～3月28日）

209,000円（2026年3月29日～4月5日）

・15泊16日

329,800円（2026年3月21日～4月5日）

＜GW開催＞

・4泊5日

159,800円（2026年5月2日～5月6日）

・7泊8日

229,800円（2026年4月29日～5月6日）

自然環境を活かした探究型・実践型プログラム。午前中は英語レッスンを行い、午後はツリーハウスづくりや山菜摘み、そば打ち体験、野沢菜づくりなどの地域体験を実施します。薪割りサウナやブルーベリーファーム訪問などの活動を通して、英語でのコミュニケーションを自然に促します。

2025年冬休み開催時の様子

（４）セブ島 English Camp

場所：フィリピン・セブ島

＜春休み開催＞

・7泊8日

220,000円（2026年3月21日～3月28日）

230,000円（2026年3月29日～4月5日）

・15泊16日

329,800円（2026年3月21日～4月5日）

＜GW開催＞

・4泊5日

139,800円（2026年5月2日～5月6日）

・7泊8日

209,800円（2026年4月29日～5月6日）

海外拠点であるセブ島では、英語漬けの環境で実践力を高める海外プログラムを提供します。午前はマンツーマン授業を中心とした英語レッスン、午後はカルボンマーケットでの交流、マリンアクティビティなど、英語力の向上とともに国際的な視野を広げる体験を提供します。現地文化や人々のホスピタリティに触れることで、子どもたちが「グローバル社会の一員」としての意識を育みます。

〇過去参加者の声（過去開催より抜粋）

2025年冬休み開催時の様子

「みんなでトランポリンやスイカ割り、流しそうめんをしたことが楽しく、自分でできたという自信につながりました。英語を使ってトランプで遊んだのもいい思い出です。人種や文化が違っても、伝えたい気持ちがあれば言葉は届くと学びました。」（中学2年生・Aさん・長野拠点に参加）

「海上アスレチックで遊んだのが一番楽しかったです。現地スタッフに英語で遊び方を教わり、友達ともたくさん話しました。今回の留学で『英語を使って人とつながる喜び』を実感しました。これからは旅行でも仕事でも、もっと自然に英語でコミュニケーションできるようになりたいです。」（中学2年生・Nさん・セブ拠点に参加）

◆保護者からの反響

「帰宅後に自分から『学校の海外研修に行ってみたい』と言い出し、英会話も前向きに始めるようになりました。」

「セブで孤児院を訪問した後、『自分にできることはないか？』と真剣に考える姿に成長を感じました。」

2025年夏休み開催時の詳細レポートはこちら：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000092044.html

2025年冬休み開催時の詳細レポートはこちら：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000092044.html

〇社会的意義と今後への展望

U-GAKU English Campは、単なる英語教育の枠を超え、子どもたちが自ら考え、挑戦し、世界とつながる力を育む場としての役割を担っています。インバウンド需要が急速に拡大する日本社会において、早期から異文化交流を体験し、英語を「学ぶ」から「使う」へと発展させることは、将来のグローバル人材育成に直結します。

本プログラムは、子どもたちにとって「親元を離れ、自分の力で生活や学びに挑戦する経験」となり、同時に保護者にとっては「子どもの自立を尊重し、子離れを意識するきっかけ」となります。今後もU-GAKUは、国内外の多様な地域でEnglish Campを展開し、未来を担う子どもたちが、観光・国際ビジネス・科学技術など幅広い分野で活躍するための基盤づくりを進めてまいります。

サービス紹介ページ：https://u-gaku.jp/english-camps/

〇「U-GAKU」とは

◆概要

U-GAKUは、「本当の自分を知り、自分の生きたい人生を。」をミッションに、「U-ENGLISH LESSON」と「U-LIFE LESSON」の2つのレッスンを通して、英語力の向上はもちろんのこと、英語学習及び今後の人生の目標設定までサポートし、プログラムを通じた成果の最大化に尽力します。そして、年齢・国籍さまざまの多様性に富んだ仲間との出会い・交流の場をご提供し、自分の生きたい人生へと舵を切る、その挑戦もサポートします。

◆U-GAKUのこだわり

U-GAKUは、「今の人生、自分の何かを変えたい」という参加者の潜在的なニーズにとことん向き合うために、留学前だけでなく、留学中も責任を持って参加者に対して変化のきっかけとなる機会の提供ができるよう、斡旋が多いこの業界の中で、自社にて留学プログラムを運営しています。

我々が直接参加者と関わることで、一人ひとりに合ったプログラムを可能にするとともに、滞在中でのニーズや価値観の変化に対応しています。参加者には、身近な存在には恥ずかしさや申し訳なさのため、抱え込んでしまってなかなか言えない心の奥の声を吐き出せるような環境やプログラムを整えています。そうした自分の心の中に自分自身が改めて向き合う機会、それを外部に吐き出す機会を設けることで、心が軽くなったり、前を向いて人生を歩んでいくためのきっかけとしています。この機会を通して自身の価値観に変化があったり、自分を取り巻く世界の見え方が変わったりと、参加者の人生が一歩前に進むようなきっかけとなればと思っています。

〇株式会社Crepity 会社概要

会社名：株式会社Crepity

会社URL：https://crepity.jp/

代表者名：生雲勝之

創業日：2021年2月1日

メンバー数：60名（業務委託含む）

事業内容：国内留学/海外留学プログラム「U-GAKU」「U-GAKU English Camp」「Cebu Way English」の運営、事業開発の伴走支援/コンサルティング事業、マーケティング支援事業、プロジェクトマネジメント支援

〇本件に関するお問い合わせ先

株式会社Crepity

広報担当宛メールアドレス：info@crepity.jp