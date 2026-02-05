≪京成不動産・タイムズモビリティ≫カーシェアリング事業における業務提携契約を締結いたしました

京成電鉄株式会社

京成不動産株式会社（本社：千葉県鎌ケ谷市、社長：清水 健司、以下「京成不動産」）は、タイムズモビリティ株式会社（本社：東京都品川区、社長：川上 紀文、以下「タイムズモビリティ」）と、2026年1月15日、カーシェアリング事業における業務提携契約を締結いたしました。

本提携により、京成不動産は、2026年4月1日よりタイムズモビリティの提供する「タイムズプラットフォームサービス」を活用したカーシェアリングサービス「京成カーシェア」を開始いたします。

京成不動産では、京成電鉄沿線を中心としたパーキング事業も展開しており、便利で使いやすい駐車場・駐輪場の運営に取り組んでおります。このたび、管理駐車場のスペースをモビリティの拠点として活用し、お客様に便利にご利用いただける「京成カーシェア」を提供いたします。

当社は今後も「京成カーシェア」の拡大を進めることで、京成グループの事業エリアの利便性と付加価値の向上を推進してまいります。

本件の概要は、次の通りです。

「京成カーシェア」概要について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164008/table/38_1_73b823e2f1657c4017bc288c4737259b.jpg?v=202602050521 ]

※京成カーシェアをご利用いただくには、タイムズカー会員登録が必要です

（すでに会員登録をいただいているタイムズカー会員様はそのままご利用いただけます）

※京成カーシェアのご利用料金・ご利用方法は「タイムズカー」に準じます

https://www.timesmobi.co.jp/

＜お問合せ先＞

京成不動産株式会社 パーキング事業部

ＴＥＬ：０４７-７０１-７１９０