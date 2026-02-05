スペース単位ポータルに対応！ ソトバコポータルスタンダードプランリリース！

株式会社ソトバコ

株式会社ソトバコ（本社：福岡県福岡市、以下「ソトバコ」）は、自社が提供するkintoneポータルカスタマイズツール「ソトバコポータル」において、2026年2月2日より 『スタンダードプラン』 をリリースしました。

スタンダードプランでは、部署やチームごとのポータルニーズに応えるべく、スペース毎ポータルカスタマイズ機能 や スペースリンク反映機能、そして 全体アナウンスのカテゴリ機能 など、より柔軟かつ効率的なポータル運用を実現する機能を標準で提供します。

スタンダードプランリリースの経緯

従来、ソトバコポータルでは機能の選択幅を広げるための複数プラン体系を導入しており、ユーザーの利用規模や目的に応じた最適なプラン選びが可能になっています。

しかし、現場ニーズの更なる多様化や、部署・スペース単位でのポータル運用強化の声を多数いただき、 “中規模組織向けのプラン” の必要性が高まっていました。

こうした背景を受け、ソトバコはスタンダードプランを新設し、より多くのユーザーにとって利用価値の高い機能を提供することで、kintoneポータルの利活用を一層促進いたします。

『スタンダードプラン』の特長と機能

・スペース毎ポータルカスタマイズ機能

部署やチーム単位で、kintoneスペースごとにポータル画面のレイアウトや表示内容を自在にカスタマイズできます。

その結果、部署ごとの業務フローに合わせた最適な情報整理・視認性の向上を実現します。

・スペースリンクのポータル反映

ポータルに各kintoneスペースへのリンクを自動配置でき、現場でよく使うスペースにすぐアクセスが可能になり、利便性が向上します。

・全体アナウンス追加機能

既存の全体アナウンス機能に「カテゴリ設定」を追加。

社内情報共有を"業務カテゴリ別"や”優先度別”等、自社に合ったカテゴリで整理・配信でき、情報の見逃しを減らします。

提供開始日・価格・申込方法

・ 提供開始日：2026年2月2日

・ 対象プラン：スタンダードプラン

・ 申込方法：ソトバコポータル公式サイト(https://sotobaco.com/sotobacoportal?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260205_release_standard_plan)からお申し込みください

※詳細な価格体系・機能比較は公式サイトの料金ページをご覧ください。

今後の展望

株式会社ソトバコは、今後も引き続きユーザーの業務効率化に貢献する機能の追加や改善を行ってまいります。