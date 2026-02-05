【日本橋高島屋】全国の“酢酸菌にごり酢”が日本橋に集結。春の健康づくりに、伝統の力を食卓に！『全国の蔵元が守り継ぐ酢酸菌にごり酢で「健康を贈る」』2月16日（月）から開催!

株式会社高島屋

全国の蔵元が守り継ぐ 酢酸菌にごり酢で「健康を贈る」

会期：2026年2月16日（月）→ 2月28日（土）

場所：日本橋高島屋S.C. 本館地下1階 銘菓百選前シーズンイベント・各惣菜売場

日本橋高島屋S.C.では、2026年2月16日（月）から28日（土）までの13日間、本館地下1階食料品フロアで『全国の蔵元が守り継ぐ 酢酸菌にごり酢で「健康を贈る」』を開催いたします。

古来より続く製法でつくられる「にごり酢」は、酢づくりの要である酢酸菌がそのまま残ったお酢のこと。ろ過技術が発達していなかった江戸時代には一般的に流通していましたが、昨今では酢酸菌の健康価値が改めて注目され、全国の蔵元が再びにごり酢づくりに取り組み始めており、幅広い世代から「にごり酢」の指示が高まっています。



『全国の蔵元が守り継ぐ 酢酸菌にごり酢で「健康を贈る」』では、春先の体調管理にも嬉しい「にごり酢」に焦点を当て、全国の選りすぐりのにごり酢の試飲販売および にごり酢を使った惣菜の限定販売を行います。

【 全国の蔵元による「にごり酢」試飲販売 】

全国の蔵元がつくる、個性豊かなにごり酢11品が登場。“酢酸菌のチカラ”を活かした伝統製法の味わいをお楽しみいただけます。

【出品蔵元】

カネショウ（青森）／酢之宮醸造所（千葉）／とば屋酢店（福井）／飯尾醸造（京都）/タマノイ酢（大阪）／尾道醸造（広島）／庄分酢（福岡）

１.＜カネショウ＞ 濁りりんご酢「細雪」 1本（500ml）1,296円

大正元年創業。津軽の新鮮なりんごを贅沢に丸ごとすりおろし、世界自然遺産・白神産地の恵「白神酵母」で発酵させる独自製法。フルーティでフレッシュな味わいです。

２.＜酢之宮醸造所＞ 酵素酢 「柿の真髄」卓上用 1本（230ml）2,430円

栄養豊な霞ヶ浦の柿と里山の空気だけで、無ろ過・非加熱、自然発酵菌の力を信じて3～4年じっくり熟成。自然そのものの恵を閉じ込めた一滴です。

１.＜カネショウ＞ 濁りりんご酢「細雪」２.＜酢之宮醸造所＞ 酵素酢 「柿の真髄」卓上用

３.＜とば屋酢店＞「にごり酢」 1本（360ml）1,620円

300年以上守られてきた昔ながらの天然醸造で安心なつくり。甘酒をろ過せず、そのまま壺に仕込むことで、乳白色のにごりが特徴のまろやかで力強い風味が魅力です。

４.＜飯尾醸造＞「にごり酢富士酢プレミアム」 1本（360ml） 2,160円

棚田で自社栽培した栽培期間中農薬不使用の米を、通常の8倍使用し、杜氏が仕込んだ豊潤な味わいの純米酢。お米本来の旨味がいきながらも香りが邪魔せず、まろやかさを持つ特別なお酢です。

３.＜とば屋酢店＞「にごり酢」４.＜飯尾醸造＞「にごり酢富士酢プレミアム」

５.＜タマノイ酢＞ 「有機にごり 生 純りんご酢」 1本（500ml） 1,078円

素材本来の風味を生かした芳醇なりんごのコクが楽しめる、まろやかな味わい。100%有機りんご果汁発酵の高品質さが、日々の食卓にプレミアムな体験をもたらせます。

６.＜尾道造酢＞ にごり酢「純粋赤酢」 1本（500ml） 1,944円

尾道の酒粕を3年熟成させ、酢酸菌を残し粗濾過で仕上げた、旨味豊かな赤酢。日本にある赤酢の中でもトップクラスの濃さを誇り、熟成由来の深い味わいがお楽しみいただけます。

５.＜タマノイ酢＞ 「有機にごり 生 純りんご酢」６.＜尾道造酢＞ にごり酢「純粋赤酢」

７.＜尾道造酢＞ にごり酢「橙果皮酢」 1本（500ml） 1,080円

安土桃山時代創業440年以上の歴史を誇る蔵元の逸品。日本で初めて、橙（だいだい）の皮を使った珍しいお酢。フルーティーな香りと酸味の中にほろ苦さもあり癖になる味わいです。

８.＜庄分酢＞ 蔵付酢酸菌 「かすみくろ酢」 1本（200ml） 1,782円

創業より300年、鹿児島の伝統的な仕込み製法で、有機玄米から造られた黒酢。アミノ酸が豊富で、まろやかな甘味とコクが際立つ味わいに仕上がっています。

７.＜尾道造酢＞ にごり酢「橙果皮酢」８.＜庄分酢＞ 蔵付酢酸菌 「かすみくろ酢」

【「にごり酢」を使った人気ブランドの惣菜 】

人気惣菜ブランド（13ブランド）の「にごり酢」を使用した春の新メニューを期間限定で販売いたします。

【展開ブランド】

ＲＦ1／味の浜藤／華正樓／菊乃井／桂照庵／銀座アスター／古市庵／寿司岩／西利／穂庄／美濃吉／メルヘン／維新號

■＜RF1＞「足りないカラダに 緑の30品目サラダ～にごり酢使用 大根おろしポン酢ソース～」 100gあたり 432円■＜美濃吉＞「九条ネギと小柱の酢味噌和え」 100gあたり 692円

■＜菊乃井＞上）「5種の海藻と木耳椎茸の酢の物」 下）「大根と蕪のゆずなます」 100ｇあたり 各540円■＜古市庵＞「にごり酢仕立てのしめさば握り」 1パック 864円

■＜西利＞「お酢を楽しむお漬物」 1パック 389円■＜メルヘン＞「にごり酢のチキン南蛮サンド」 1パック 735円

【「酢ムリエ(R)」が選ぶ<酢酸菌にごり酢>とのマリアージュ企画】

期間中に試飲販売をする「にごり酢」と惣菜ブランド（16ブランド）のメニューを酢ムリエ(R)が試飲・試食し、ブランドごとに最も相性のよいベストマリアージュを決定。各ブランドの店頭でベストマリアージュの組み合わせ（にごり酢×メニュー）を酢ムリエ(R)のコメントと共に紹介いたします。

【対象ブランド】

ドンク／好餃子／地雷也／華正樓／ペック（惣菜）／ての字／アルカン／日本のさらだ／井泉／京鳥／荻野屋／三之助とうふ／ホテルオークラ／鈴廣かまぼこ／神茂／浅田屋

＜お問い合わせ先＞ 日本橋高島屋 TEL:03-3211-4111（代表）