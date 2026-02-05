「堺 NeXt Drive」成果報告会を開催します！！

堺市役所

堺市では、市内企業によるデジタル技術を活用した新規事業創出やビジネス変革への挑戦を支援するプログラム「堺 NeXt Drive（堺市 DX 新規事業創出業務）」の支援対象企業を 5 社選定し、新規事業創出や新たなビジネスモデルの構築に向けた講座・ワークショップに加え、堺DX 推進ラボ参画機関等との連携支援や、メンターによる伴走支援を実施しました。

このたび、支援対象企業による成果報告会を以下のとおり開催します。成果報告会では、実際に生まれた新規事業や企業がどのように変革を進めたのか、そのリアルなストーリーをお届けします！

「自社に活かせるヒントがあるかもしれない」

「次年度は自分たちも挑戦してみたい」

「地域の企業の挑戦を応援したい」

＼そんなきっかけを見つける場として、ぜひご参加ください！／

1 成果報告会の概要

2 支援対象企業（50 音順）

企業名：株式会社アキボウ

代表者：代表取締役社長 西木 一彦

企業HP：https://www.akibo.co.jp/

企業名：株式会社河辺商会

代表者：代表取締役社長 福田 康一

企業HP：http://www.kawabe-co.com/

企業名：ナカバヤシ株式会社

代表者：代表取締役 中林 一良

企業HP：https://www.nakabayashi.co.jp/

企業名：株式会社4B

代表者：代表取締役 山本 崇一郎

企業HP：https://taru-bar.com/

企業名：和田精工株式会社

代表者：代表取締役社長 和田 一宏

企業HP：https://www.wtw.co.jp

3 堺 NeXt Drive

令和 7 年度から、市内企業によるデジタル技術（D）を活用した新規事業創出やビジネス変革等のトランスフォーメーション（X）への挑戦を後押しする「堺市 DX 新規事業創出業務」を、「堺 NeXt Drive」と名付け、新たに実施しています。

4 堺 DX 推進ラボ

事務局の堺市を含め市内の産学官金 17 機関が連携し、市内企業のデジタル化・DX 推進を地域ぐるみで支援 する体制です。令和 5 年 10 月に、経済産業省と IPA（独立行政法人情報処理推進機構）が選定する「地域 DX 推進ラボ」に認定されました。 詳細は、以下の堺市ホームページをご確認ください。

https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/dx_shien/sakaidxsuishinlabo.html