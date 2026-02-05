≪グランスタ東京限定≫『メープルチーズクッキー』を新発売！【ザ・メープルマニア】がお届けするメープルとチーズが織りなす限定の味わい。

株式会社シュクレイ


株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）は、【ザ・メープルマニア】より、グランスタ東京店限定の『メープルチーズクッキー』を新発売いたしました。


メープル×チェダーチーズ。メープル坊やが贈る、新たな”東京土産”。

グランスタ東京限定の新たな味わいとして、『メープルチーズクッキー』が登場。


メープルチーズクッキーの生地には、メープルシュガーとチェダーチーズ※1を使用。サクサクと軽い食感に焼き上げたクッキーで、バニラ風味のホワイトチョコ※2をサンドしました。メープルの香りとチーズの風味が織りなす味わいをお楽しみください。



一番人気の『メープルバタークッキー』と、本商品を一度に楽しめるクッキー缶『メープルクッキー詰合せ缶』も好評発売中。



東京駅・グランスタ東京でしか出会えない、ここだけの限定クッキー。旅の締めくくりに、ご自宅でのティータイムのお供として、また大切な方への東京土産としていかがでしょうか。 メープルの香りとチェダーチーズの甘くて香ばしいハーモニーを、この機会にぜひお楽しみください。



(※1)チーズ中チェダー60％使用、(※2)チョコレートコーチングを使用



◆商品概要


【商品名】メープルチーズクッキー


【価 格】1,270円（税込）※消費税切り捨て表記


【内　容】9枚入


【取扱店】ザ・メープルマニア　グランスタ東京店






◆The MAPLE MANIA Story


「ザ・メープルマニア」の舞台は古き良き時代のアメリカ。
音楽や映画などの文化や芸術が充実した、
明るく、活気があり、夢に満ちあふれた時代。


そんな時代に育ったメープル坊やは、いたずらとメープルのお菓子が大好き。



大人たちは背広のポケットからウイスキーを取り出し、メープル坊やは真似をしてメープルシロップを忍ばせました。


誰もいない合間をねらって、キッチンの戸棚からメープルのシロップをこっそり取ってはポケットに入れて、愛犬との散歩の時間や、裏庭の木に登ってペロリ。






「ザ・メープルマニア」のお菓子は、ひとつひとつにそんな遊び心と子供のころの冒険心やいたずら心、懐かしさが込められています。 「ザ・メープルマニア」のお菓子を食べた人に少しでも子供のころのワクワクする気持ちを思い出してほしい。



「ザ・メープルマニア」のたっぷりのメープルの甘さで夕方のキッチンのにおいやベッドの中で絵本を読んだこと…
ほっこりと懐かしい出来事を思い出してほしい。



そんな気持ちで、「ザ・メープルマニア」では、
今日もお客様にメープルの甘い香りをお届けしています。





◆商品紹介


◇メープルクッキー詰合せ缶≪グランスタ東京限定≫



人気No.1の『メープルバタークッキー』とグランスタ限定『メープルチーズクッキー』を詰め合わせた限定缶です。存在感のあるゴールドで特別感を演出。指先に触れるエンボス加工の立体感は、手に取るたびに愛着が深まるメープルマニアらしい仕上がり。



14 枚入　2,500円 (税込）※消費税切捨表記


・メープルバタークッキー7枚


・メープルチーズクッキー7枚







◇メープルバタークッキー



メープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクのクッキーでバター風味のチョコ※をサンド。JR東日本おみやげグランプリ2023にて総合グランプリに輝いた人気No.１商品です。


(※)チョコレートコーチングを使用。



9 枚入　1,130円 (税込）


18 枚入 2,260円 (税込)


32 枚入 4,000円 (税込)　


※すべて消費税切り捨て表記







◇メープルフィナンシェ



メープルシュガーを加え、外はカリっと香ばしく、中はしっとりと焼き上げたメープルフィナンシェです。リッチな甘いメープルの香りが口いっぱいに広がります。



6 個入 1,300円 (税込）


12 個入 2,600円 (税込)


※すべて消費税切り捨て表記





◆常設店舗・公式サイト

・ザ・メープルマニア　グランスタ東京店


・ザ・メープルマニア　京王新宿店


・メープルスタンド ルミネ北千住店



ホームページ：https://sucreyshopping.jp/themaplemania/　


Instagram：https://www.instagram.com/themaplemania_official/


X：https://x.com/themaplemania　


Facebook：https://www.facebook.com/themaplemania　


◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ