【ジュビロとミツカンは続くよ、2026年も】ミツカン×ジュビロ磐田 パートナー契約締結

株式会社Mizkan （本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO：吉永 智征、以下：ミツカン）と株式会社ジュビロ（本社：静岡県磐田市、代表取締役社長 浜浦 幸光 以下：ジュビロ磐田）は、昨年に引き続き、年間サポーティングカンパニー契約を締結いたします。選手とサポーターがともに多忙な日々を過ごす中、ミツカンは「フルーティス(TM)」で「忙しい大人のリフレッシュ」を支える「新・果実体験」を提供し、チームのさらなる躍進と地域の皆さまの活力向上に寄与してまいります。また、2026シーズンもサポーターの皆さまが楽しめるマッチデーや各種コンテンツの提供を予定しております。

ユニフォーム上のロゴマークを通じた縁も、今年で4年目！

ジュビロ磐田のユニフォーム内のロゴマークがミツカンのロゴマークと類似していることについて、サポーターを中心にSNS上で話題化し、その声に応える形で、ミツカンはジュビロ磐田のサポーティングカンパニーの契約を実現しました。ジュビロとミツカンは4年目の今年も継続します。Jリーグのシーズン移行や百年構想リーグの実施などの変化の中での高いパフォーマンスが求められる今年は「忙しい大人のリフレッシュ」を支えるフルーティスを中心に、選手のサポート・チーム力向上を支援していきます。スポンサー契約に至るまでの軌跡をまとめた動画もあるので、是非ご覧ください。

フルーティスブランドについて

「フルーティス」は、2026年春にブランドリニューアルをいたしました。

果汁とお酢を組み合わせる「フルーティアップ製法(TM)」により、すっきりとした甘みとジューシーな果実感が同時に楽しめる新感覚の飲み心地を実現しています。

鹿児島キャンプにて、ジュビロ磐田の選手の皆さんにも早速お試しいただきました。

Q.飲んでみてどうでしたか？「爽やかな酸味がちょうど良くて、食事にも合うなと思いました。後味が軽いのが嬉しい。」（佐藤 凌我）

スポーツダイレクター・担当者からのコメント

Q.オススメの飲み方はありますか？フルーティスざくろのソーダ割り「フルーティスざくろのソーダ割りです。スッキリした飲み口で飲むとリセットされる感じがする。」（井上 潮音）フルーティスシャインマスカットラテ（牛乳割り）「シャインマスカットラテです。酸味がやわらいで優しい味わいになるので、僕はこれが1番好きです。」（角 昂志郎）

「ピッチの上で全力を出し切るためには、脱力した状態をつくらなければいけません。その意味でオンとオフの切り替え、つまりリフレッシュが不可欠だと考えています。」（ジュビロ磐田 スポーツダイレクター 藤田俊哉）

「昨シーズンはマッチデーでの初勝利は叶いましたが、J1昇格プレーオフ準決勝で敗退。ミツカンもサポーターの皆さんと同じように悔しい思いでした。26/27シーズンでのJ2優勝・J1昇格に向けて、百年構想リーグを含め、改めてJ1で戦えるチーム作りを応援したいと考えています。選手だけではなく、ジュビロ磐田を支えるサポーター・スタッフの皆さんもJリーグのシーズン移行もあり、忙しい日々になるかと思いますが、定期的なリフレッシュ時間を設けて、今年こそは歓喜の瞬間をともに勝ち取りましょう。」（ミツカン PR推進チーム 工藤）

今後の展望

2026年もマッチデーの開催や、進化したコラボ施策の実施を予定しております。昨年は、ミツカン商品使用のスタジアムグルメをマッチデーの日限定で販売し、注文数が前年比約1.5倍となりましたが、今年は常時、フルーティスとのコラボメニューを各店舗での提供予定です。

詳しくは以下サイト内、グルメタブをご覧ください。

https://jubilo-iwata.co.jp/match/2026020709

さらに、新企画「ジュビトーク supported by Mizkan」では、フルーティスを飲みながら試合や練習後に振り返りを行い、チーム力強化の機会を創出してまいります。

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

