ソースにこだわる、最後まで美味しいサンデーアイス！ 昨年の天面果肉ソースに続き、側面ソースもさらに美味しくリニューアル！！ 「フロリダサンデー（ブルーベリー・ストロベリー）」

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社(本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太)は、「フロリダサンデー（ブルーベリー・ストロベリー）」を2026年2月上旬より順次全国発売いたします。

「フロリダサンデー」は、1980年代に販売していた商品を2020年に復活し、2026年に7年目を迎えます。

たっぷり入ったソースとミルクアイスが特徴のサンデーアイスで、アイスを最後まで楽しめるように、天面と側面で2種類のオリジナルソースを使用しています。

今回、ブルーベリー・ストロベリーともに側面ソースの糖原料の割合を本物の果実に近い割合に調整し、さらに果実酢を隠し味に使用することで、これまでよりも美味しくなるように仕上げました。

最後まで美味しくなったサンデーアイスをぜひお楽しみください！

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでもらえる新しいアイスクリームの提案をしていきます。

■フロリダサンデー ブルーベリー

希望小売価格：238円（税込）

種類別：ラクトアイス

容量：210ml

エネルギー：256kcal

発売日：2026年2月上旬

発売エリア：全国

■フロリダサンデー ストロベリー

希望小売価格：238円（税込）

種類別：ラクトアイス

容量：210ml

エネルギー：256kcal

発売日：2026年2月上旬

発売エリア：全国