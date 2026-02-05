ソースにこだわる、最後まで美味しいサンデーアイス！ 昨年の天面果肉ソースに続き、側面ソースもさらに美味しくリニューアル！！ 「フロリダサンデー（ブルーベリー・ストロベリー）」
赤城乳業株式会社
赤城乳業株式会社(本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太)は、「フロリダサンデー（ブルーベリー・ストロベリー）」を2026年2月上旬より順次全国発売いたします。
「フロリダサンデー」は、1980年代に販売していた商品を2020年に復活し、2026年に7年目を迎えます。
たっぷり入ったソースとミルクアイスが特徴のサンデーアイスで、アイスを最後まで楽しめるように、天面と側面で2種類のオリジナルソースを使用しています。
今回、ブルーベリー・ストロベリーともに側面ソースの糖原料の割合を本物の果実に近い割合に調整し、さらに果実酢を隠し味に使用することで、これまでよりも美味しくなるように仕上げました。
最後まで美味しくなったサンデーアイスをぜひお楽しみください！
赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでもらえる新しいアイスクリームの提案をしていきます。
■フロリダサンデー ブルーベリー
希望小売価格：238円（税込）
種類別：ラクトアイス
容量：210ml
エネルギー：256kcal
発売日：2026年2月上旬
発売エリア：全国
■フロリダサンデー ストロベリー
希望小売価格：238円（税込）
種類別：ラクトアイス
容量：210ml
エネルギー：256kcal
発売日：2026年2月上旬
発売エリア：全国