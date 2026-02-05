都ホテルズ＆リゾーツ19施設が、女性の#HAPPYを応援 「国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026」
都ホテルズ＆リゾーツでは、2026年3月1日（日）から3月31日（火）までの期間、国内19施設で、『国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026』を展開します。
３月８日は「国際女性デー｜女性の生き方を考える日」として、男女共にジェンダー平等について考え、アクションする日です。都ホテルズ＆リゾーツは、女性のエンパワーメントとジェンダー平等の社会実現をめざす HAPPY WOMAN(R)の活動に賛同し、“女性がハッピーな気持ちになれる”スイーツや料理、宿泊プランをご用意し、ロビーではシンボルカラーのハッピーイエロー（幸せの黄色）の彩りでお迎えします。
すべての人が力を発揮でき、幸せに生きられるジェンダー平等社会実現に向けた取組みを推進し、女性の活躍を応援します。
ウェスティン都ホテル京都 ティーラウンジ「メイフェア」
実施概要
【イベント名】国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026
【期 間】2026年3月1日（土）～ 3月31日（火）
【内 容】
“女性がハッピーな気持ちになれる”レストランメニューや宿泊プランを用意し、ロビーではシンボルカラーのハッピーイエロー（幸せの黄色）の彩りでお迎えします。
※ホテルにより提供内容が異なります。ご利用前にホームページをご確認ください。
※写真はすべてイメージです
シェラトン都ホテル東京 ロビーラウンジ バンブー
シェラトン都ホテル大阪 カフェ＆グルメショップ カフェベル
大阪マリオット都ホテル LOUNGE PLUS
都ホテル 岐阜長良川 ラウンジ フローラ
都ホテル 四日市 中国料理 四川
都ホテル 尼崎 鉄板焼 貴布祢（きふね）
都ホテル 博多 Le Ciel Bleu
都シティ 大阪本町 モダンチャイニーズブラッセリ―「HALOW」
ホテル近鉄ユニバーサル・シティ レストラン「イーポック」
対象ホテル
シェラトン都ホテル東京
～豊かな緑に恵まれた 港区・白金台のオアシス～
ロビーラウンジ バンブー ／ メインバー M BAR
＊館内装飾
シェラトン都ホテル大阪
～歴史と文化の発祥地、大阪「ミナミ」観光拠点～
HAPPY WOMAN 宿泊プラン
レストラン＆ラウンジ・バー eu(ゆう) ／ 中国料理 四川 ／ カフェ&グルメショップ カフェベル
＊館内装飾
ウェスティン都ホテル京都
～上質の極みへ 雅なひとときを～
オールデイダイニング「洛空」／ ティーラウンジ「メイフェア」 ／ バー「麓座」
＊館内装飾
大阪マリオット都ホテル
～日本屈指の超高層ビル「あべのハルカス」内 絶景広がるラグジュアリーホテル～
LOUNGE PLUS (ラウンジプラス) ／ BAR PLUS (バープラス) ／ M-Boutique
＊館内装飾
都ホテル 岐阜長良川
～清流長良川のほとり、風情と気品漂う優雅な空間～
HAPPY WOMAN 宿泊プラン
ラウンジ フローラ
＊館内装飾
都ホテル 四日市
～四日市の中心で心あたたまる時間を～
HAPPY WOMAN 宿泊プラン
中国料理 四川 ／ レストラン＆ゲストラウンジ パルミエール ／ 日本料理 都
＊館内装飾
都ホテル 京都八条
～京都観光の玄関口 京都駅八条口からすぐ～
＊館内装飾
都ホテル 尼崎
～大阪と神戸を結ぶ、尼崎市のランドマーク～
日本料理 つのくに ／ レストラン アゼリア ／ 鉄板焼 貴布祢（きふね)
中国料理 四川 ／ ザ・ラウンジ＆ケーキショップ
＊館内装飾
都ホテル 博多
～都心を忘れ、都心を愉しむ。博多駅直結のランドマーク～
・Le Ciel Bleu ／ TTT Cafe
＊館内装飾
都シティ 東京高輪
～すてきな明日が、動きだす。JＲ高輪ゲートウェイ駅徒歩約4分～
＊館内装飾
都シティ 近鉄京都駅
～駅直結の利便性。たっぷり京都観光が楽しめるホテル～
＊館内装飾
都シティ 大阪天王寺
～大阪の南玄関 天王寺駅直結。観光・ビジネスの拠点に最適～
スカイレストラン エトワール ／ ロビーラウンジ
＊館内装飾
都シティ 大阪本町
～「都市のオアシス」 Osaka Metro堺筋本町駅から徒歩2分～
モダンチャイニーズブラッセリー HALOW
＊館内装飾
志摩観光ホテル
～海の幸が煌めく美食、最上の寛ぎとおもてなしを～
ゲストラウンジ
＊館内装飾
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
～美しい建築と寛ぎの空間 大人を満たす南欧の世界～
マレナ SHIMA バーエリア
＊館内装飾
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト
～自然に癒され、自然と遊ぶ 潤いをチャージする水の楽園～
＊館内装飾
ホテル近鉄ユニバーサル・シティ
～パークをイメージした館内は興奮と感動でいっぱい～
レストラン「イーポック」
＊館内装飾
奈良 万葉若草の宿 三笠
～古都奈良の世界遺産を一望できる宿で ゆるやかなひとときを～
HAPPY WOMAN 宿泊プラン
＊館内装飾
奈良・春日奥山 月日亭
～世界遺産「春日山原始林」内に佇む料理旅館～
＊館内装飾
■HAPPY WOMAN(R)はパートナーシップで持続可能な開発目標（SDGs）を支援する活動です。
各ホテル窓口
シェラトン都ホテル東京（マーケティング部）
〒108-8640東京都港区白金台1-1-50
TEL: 03-3447-3111 FAX: 03-3447-6403
https://www.miyakohotels.ne.jp/tokyo/
シェラトン都ホテル大阪（マーケティング部）
〒543-0001大阪市天王寺区上本町6-1-55
TEL: 06-6773-6047 FAX: 06-6773-1097
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/
ウェスティン都ホテル京都（マーケティング部）
〒605-0052京都市東山区粟田口華頂町1
TEL: 075-771-7150 FAX: 075-771-7397
https://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto/
大阪マリオット都ホテル（マーケティング部）
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
TEL: 06-6628-6179 FAX: 06-6628-6141
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/
都ホテル 岐阜長良川（マーケティング部）
〒502-0817岐阜県岐阜市長良福光2695-2
TEL: 058-295-3100 FAX: 058-295-3200
https://www.miyakohotels.ne.jp/gifu/
都ホテル 四日市（マーケティング部）
〒510-0075 三重県四日市市安島1-3-38
TEL: 059-355-2806 FAX: 059-352-4163
https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/
都ホテル 京都八条（マーケティング部）
〒601-8412京都市南区西九条院町17（京都駅八条口）
TEL: 075-662-7937 FAX: 075-662-7938
https://www.miyakohotels.ne.jp/kyoto-hachijo/
都ホテル 尼崎（マーケティング＆セールス部）
〒660-0881兵庫県尼崎市昭和通2-7-1（阪神尼崎）
TEL: 06-6488-4777 FAX: 06-6488-0711
https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/
都ホテル 博多（マーケティング部）
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-1-1
TEL: 092-441-3111 FAX: 092-441-3122
https://www.miyakohotels.ne.jp/hakata/
都シティ 東京高輪
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-17
TEL: 03-3280-4111 FAX: 03-3280-8001
https://www.miyakohotels.ne.jp/takanawa/
都シティ 近鉄京都駅
〒600-8215京都市下京区東塩小路釜殿町1-9
TEL: 075-692-2111 FAX: 075-692-2112
https://www.miyakohotels.ne.jp/kyoto-station/
都シティ 大阪天王寺（料飲部 料飲予約）
〒545-005大阪市阿倍野区松崎町1-2-8
TEL: 06-6628-3390 FAX: 06-6627-4968
https://www.miyakohotels.ne.jp/tennoji/
都シティ 大阪本町（営業部）
〒541-0057大阪市中央区北久宝寺町1-8-7
TEL: 06-6263-0385 FAX: 06-6263-0380
https://www.miyakohotels.ne.jp/hommachi/
志摩観光ホテル（営業企画部）
〒517-0502三重県志摩市阿児町神明731
TEL: 0599-43-6660 FAX: 0599-43-5910
https://www.miyakohotels.ne.jp/shima/
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス（営業企画部）
〒517-0501三重県志摩市阿児町鵜方3618-33
TEL: 0599-43-7211 FAX: 0599-43-7225
https://www.miyakohotels.ne.jp/bayside-terrace/
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト（営業部）
〒517-0604三重県志摩市大王町船越3238-1
TEL: 0599-73-0001 FAX: 0599-73-0002
https://www.miyakohotels.ne.jp/aqua-forest/
ホテル近鉄ユニバーサル・シティ（マーケティング部）
〒554-0024大阪市此花区島屋6-2-68
TEL: 06-6465-6180 FAX: 06-6465-6370
https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/
奈良 万葉若草の宿 三笠
〒630-8202奈良市川上町728番地の10
TEL 0742-22-5471 FAX 0742-22-0586
https://www.miyakohotels.ne.jp/mikasa/
奈良・春日奥山 月日亭
〒630-8212 奈良市春日野町158
TEL: 0742-26-2021 FAX:0742-20-3003
https://www.miyakohotels.ne.jp/tsukihitei/