都ホテルズ＆リゾーツ19施設が、女性の#HAPPYを応援 「国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026」

株式会社近鉄・都ホテルズ

都ホテルズ＆リゾーツでは、2026年3月1日（日）から3月31日（火）までの期間、国内19施設で、『国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026』を展開します。

３月８日は「国際女性デー｜女性の生き方を考える日」として、男女共にジェンダー平等について考え、アクションする日です。都ホテルズ＆リゾーツは、女性のエンパワーメントとジェンダー平等の社会実現をめざす HAPPY WOMAN(R)の活動に賛同し、“女性がハッピーな気持ちになれる”スイーツや料理、宿泊プランをご用意し、ロビーではシンボルカラーのハッピーイエロー（幸せの黄色）の彩りでお迎えします。

すべての人が力を発揮でき、幸せに生きられるジェンダー平等社会実現に向けた取組みを推進し、女性の活躍を応援します。

実施概要

ウェスティン都ホテル京都 ティーラウンジ「メイフェア」

【イベント名】国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026

【期 間】2026年3月1日（土）～ 3月31日（火）

【内 容】

“女性がハッピーな気持ちになれる”レストランメニューや宿泊プランを用意し、ロビーではシンボルカラーのハッピーイエロー（幸せの黄色）の彩りでお迎えします。

※ホテルにより提供内容が異なります。ご利用前にホームページをご確認ください。

※写真はすべてイメージです

シェラトン都ホテル東京 ロビーラウンジ バンブーシェラトン都ホテル大阪 カフェ＆グルメショップ カフェベル大阪マリオット都ホテル LOUNGE PLUS都ホテル 岐阜長良川 ラウンジ フローラ都ホテル 四日市 中国料理 四川都ホテル 尼崎 鉄板焼 貴布祢（きふね）都ホテル 博多 Le Ciel Bleu都シティ 大阪本町 モダンチャイニーズブラッセリ―「HALOW」ホテル近鉄ユニバーサル・シティ レストラン「イーポック」

対象ホテル

シェラトン都ホテル東京

～豊かな緑に恵まれた 港区・白金台のオアシス～

ロビーラウンジ バンブー ／ メインバー M BAR

＊館内装飾

シェラトン都ホテル大阪

～歴史と文化の発祥地、大阪「ミナミ」観光拠点～

HAPPY WOMAN 宿泊プラン

レストラン＆ラウンジ・バー eu(ゆう) ／ 中国料理 四川 ／ カフェ&グルメショップ カフェベル

＊館内装飾

ウェスティン都ホテル京都

～上質の極みへ 雅なひとときを～

オールデイダイニング「洛空」／ ティーラウンジ「メイフェア」 ／ バー「麓座」

＊館内装飾

大阪マリオット都ホテル

～日本屈指の超高層ビル「あべのハルカス」内 絶景広がるラグジュアリーホテル～

LOUNGE PLUS (ラウンジプラス) ／ BAR PLUS (バープラス) ／ M-Boutique

＊館内装飾

都ホテル 岐阜長良川

～清流長良川のほとり、風情と気品漂う優雅な空間～

HAPPY WOMAN 宿泊プラン

ラウンジ フローラ

＊館内装飾

都ホテル 四日市

～四日市の中心で心あたたまる時間を～

HAPPY WOMAN 宿泊プラン

中国料理 四川 ／ レストラン＆ゲストラウンジ パルミエール ／ 日本料理 都

＊館内装飾

都ホテル 京都八条

～京都観光の玄関口 京都駅八条口からすぐ～

＊館内装飾

都ホテル 尼崎

～大阪と神戸を結ぶ、尼崎市のランドマーク～

日本料理 つのくに ／ レストラン アゼリア ／ 鉄板焼 貴布祢（きふね)

中国料理 四川 ／ ザ・ラウンジ＆ケーキショップ

＊館内装飾

都ホテル 博多

～都心を忘れ、都心を愉しむ。博多駅直結のランドマーク～

・Le Ciel Bleu ／ TTT Cafe

＊館内装飾

都シティ 東京高輪

～すてきな明日が、動きだす。JＲ高輪ゲートウェイ駅徒歩約4分～

＊館内装飾

都シティ 近鉄京都駅

～駅直結の利便性。たっぷり京都観光が楽しめるホテル～

＊館内装飾

都シティ 大阪天王寺

～大阪の南玄関 天王寺駅直結。観光・ビジネスの拠点に最適～

スカイレストラン エトワール ／ ロビーラウンジ

＊館内装飾

都シティ 大阪本町

～「都市のオアシス」 Osaka Metro堺筋本町駅から徒歩2分～

モダンチャイニーズブラッセリー HALOW

＊館内装飾

志摩観光ホテル

～海の幸が煌めく美食、最上の寛ぎとおもてなしを～

ゲストラウンジ

＊館内装飾

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス

～美しい建築と寛ぎの空間 大人を満たす南欧の世界～

マレナ SHIMA バーエリア

＊館内装飾

都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト

～自然に癒され、自然と遊ぶ 潤いをチャージする水の楽園～

＊館内装飾

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

～パークをイメージした館内は興奮と感動でいっぱい～

レストラン「イーポック」

＊館内装飾

奈良 万葉若草の宿 三笠

～古都奈良の世界遺産を一望できる宿で ゆるやかなひとときを～

HAPPY WOMAN 宿泊プラン

＊館内装飾

奈良・春日奥山 月日亭

～世界遺産「春日山原始林」内に佇む料理旅館～

＊館内装飾

■HAPPY WOMAN(R)はパートナーシップで持続可能な開発目標（SDGs）を支援する活動です。

