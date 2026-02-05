ビジネス インサイダー ジャパンとマッシングアップがWEリーグと「WE ACTIONパートナー契約」を締結
TNLメディアジーン（NASDAQ：TNMG）のグループ会社、株式会社メディアジーン（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：今田素子）が運営する経済ニュースメディア「ビジネス インサイダー ジャパン」内のDEIメディア＆コミュニティ「マッシングアップ」が、公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（以下、WEリーグ）と「WE ACTIONパートナー契約」を締結したことをお知らせします。
マッシングアップは「多様性へのまなざし」や「インクルーシブな価値観」を軸に、個人の働き方や生き方、組織や社会のあり方を問い直す視点を届けています。
この度「女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献する」というWEリーグの理念に共鳴し、情報発信を担うメディアとして、その取り組みを社会へと広げていく役割を担ってまいります。
■WE ACTION パートナーとは
WE ACTIONとは、WEリーグに所属する選手、クラブ、そしてサポートするパートナー企業を始めとする様々な人々が、リーグの理念である「女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献する。」の実現のために輪となり、私たちみんな（WE）で起こす行動（ACTION）です。
WE ACTION パートナーは、その理念を実現するための共創型社会連携パートナーです。
▼WEリーグについて
2021 年 9 月 12 日に開幕した日本初の女子プロサッカーリーグです。
「女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社
会の実現・発展に貢献する」をリーグ理念に掲げ、日本に女子プロサッカー選手という職
業が確立され、WE リーグに関わるわたしたち（WE）がひとりひとり主人公となれる社会
を目指しています。
※WE リーグは「Women Empowerment League」の略称
▼ビジネス インサイダー ジャパン（Business Insider Japan）について
ビジネス インサイダー ジャパンは、ニューヨークに拠点を置く経済メディア・Business Insiderの日本版です。日本版は2017年1月に創刊。創刊時よりビジョンとして「Better Capitalism──やさしさがめぐる経済をつくろう」を掲げ、より良い働き方、より良いビジネス、より良い社会につながるコンテンツを発信しています。
▼マッシングアップ（Mashing Up）について
「マッシングアップ」 は、経済ニュースメディア 「ビジネス インサイダー ジャパン」 内の DEIメディア＆コミュニティ です。
年齢、国籍、性別、業界、立場といった多様な背景を混ぜ合わせ（マッシュアップ）対話を通じて共に考え、行動につなげていくことを目指しています。
国内外のDEIに関する動きや取り組み、次世代リーダーへのインタビューなどを通じて、「多様性へのまなざし」や「インクルーシブな価値観」を大切にしながら、日々の業務に活きる気づきや学び、新しい視点をお届けします。
▼株式会社メディアジーンについて
ミレニアル世代のための経済メディア『ビジネス インサイダー ジャパン』やテクノロジー＆製品情報メディア『ギズモード・ジャパン』、インクルーシブな未来を拓くコミュニティ＆メディア『マッシングアップ』、ガジェット特化のクラウドファンディングサービス『マチヤ』など、ターゲット・コミュニティにむけた14のメディアと、3つのコマースサービスの計17ブランドを運営しています。
