サンリオが監修するマッシュグループの新ブランドオフィシャルストア「sanrio house(サンリオハウス)」がローンチ！2026年3月6日(金)、新宿に1号店をオープン

株式会社サンリオ

株式会社マッシュスタイルラボ(本社：東京都千代田区、社長：近藤 広幸)と株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦、以下サンリオ)は、サンリオのキャラクターを軸にした新ブランドオフィシャルストア「sanrio house(サンリオハウス)」を発表しました。サンリオが監修し、マッシュグループが企画・運営する新たな事業として、アパレル、ビューティーアイテム、ホームグッズなど幅広い商品カテゴリーを展開し、2026年3月6日(金)、ルミネ新宿 ルミネ２に１号店をオープンいたします。

ブランドサイトURL：https://mashstylelab.jp/sanriohouse/

協業の背景と狙い

マッシュグループは、「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける」という企業理念を掲げています。一方、サンリオは、「みんななかよく」の企業理念のもと、一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていくことを目指しており、両社の考えは深く共鳴します。

企画力・デザイン力に優れ多岐にわたるモノづくりの経験をもつマッシュグループと、創業以来、心を贈り心を伝えるビジネスを推進するサンリオが協業することで、「sanrio house」をきっかけにお客様の日常を笑顔で彩ることを目指します。

新たな価値創出と今後の展開

マッシュグループとサンリオは、互いの強みを活かしながら「ともにつくる＝共創」を軸に、新しい価値を生み出す挑戦を続けていきます。マッシュグループが培ってきた高いクリエイティビティやきめ細やかな表現力によって、サンリオキャラクターの魅力をファッションやビューティーのカテゴリーで表現することで、両ブランドの既存のファンだけでなく、新たなお客様にも訴求します。さらに、「gelato pique」をはじめマッシュグループの既存ブランドのほか、両社と想いを同じくするアーティストやブランドとのコラボレーションも検討しており、ファンの輪を広げていくことを目指します。

今後は、アパレル、ビューティーアイテム、ホームグッズ、フードなど幅広い商品開発を進め、サンリオキャラクターに多様な見せ方や表現を加えることで新たな価値を創出します。2026年3月に１号店をオープンしたのち、５年間で順次店舗を拡大していく予定です。

こうした取り組みを通じて、モノとしての価値を超え、お客様の日常に笑顔とポジティブな瞬間を届けてまいります。

「sanrio house(サンリオハウス)」コンセプト

Kawaii²といつもいっしょに

あなたの毎日をもっとかわいく、もっとポジティブに。

まだ出会ったことのない新しいお気に入り。

ファッションやホームグッズ、ビューティーまで

Kawaii²がいっぱい！

思わず笑顔があふれるニューKawaiiワールド。

ブランドサイト・オフィシャルSNS

ブランドサイト

https://mashstylelab.jp/sanriohouse/

オフィシャルSNS

Instagram：https://www.instagram.com/mash_sanriohouse_official/

X：https://x.com/mashsanriohouse

LINE：https://lin.ee/hdUxFKM

アイテムラインアップ紹介(一部)

・ファッションアイテム

「sanrio house」でしか手に入らない、オリジナルデザインのTシャツやキャップ、ソックスなどの定番アイテムをはじめ、ファッション企業ならではのラインアップ。きめ細かいデザインを施したカーディガンやアップリケシャツ、キルトや引き手などディテールまでこだわったバッグや高UVカット日傘などを展開予定。

・ビューティーアイテム

マッシュグループから誕生した数々のビューティーブランドでの知見を活かし、心も肌も満たされるスキンケアやメイクアップアイテムが揃います。手に取った瞬間から、持ち歩くひとときまでも気分が上がるパッケージデザインのみならず、成分や処方も抜かりなく追求し、カラーリングやテクスチャーまで名だたるビューティーブランドにも引けを取らないアイテムに仕上げました。

・ホームグッズ

「sanrio house」としてキャラクターの世界観を深く理解し、その魅力を最大限に引き出したホームグッズ。マグカップやタオル、フィギュア、花瓶など、マッシュグループならではのささやかなこだわりが詰まった、お客様の何気ない日々へ溶け込むアイテムを展開します。

・フードアイテム

サンリオのキャラクターをモチーフにしたクッキー缶など、思わず笑顔になってしまう見た目にも楽しいお菓子を取り揃えます。季節ごとにコラボレーションアイテムや限定品も発売し、宝箱を開けているようなワクワクと、かわいいだけでない本格的なおいしさを兼ね備え、思わず手土産にしたくなる充実したラインアップ。

1号店は、「ルミネ新宿 ルミネ２」の２階に3月6日(金)オープン

「sanrio house」の1号店は、3月6日(金)にルミネ新宿 ルミネ２の2階にオープンいたします。つい引き込まれるような世界観のある店装に仕上げながらも、気負わず入店できる開放感を大切にし、思わず長居をしたくなるような心地のよい空間を目指しています。

【店舗概要】

店舗名：sanrio house(サンリオハウス)

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目３８－２ ルミネ新宿 ルミネ２・２階

電話番号：03-6901-7100 ※オープン日より開通

オープン日：2026年3月6日(金)11時予定

アイテム構成：アパレル、コスメ、雑貨、食品など

URL：https://mashstylelab.jp/sanriohouse/

オープニングアンバサダーにはお笑い芸人の渡辺直美さんを起用

日本発のコメディアンとしてニューヨークを拠点にグローバルに活躍する渡辺直美さんを「sanrio house」のオープニングアンバサダーに起用。日本発のキャラクターとして世界中にKawaiiを届けるサンリオとの共通点や、ご自身もそのファンであることを公言されていることから今回の起用が決定しました。渡辺直美さんを起用したスペシャルクリエイティブは2月以降順次公開予定です。

■渡辺直美(わたなべなおみ)1987年10月23日、台湾生まれ、茨城県育ち。2007年にデビューし、ビヨンセのダンスパフォーマンスで大ブレイク。お笑い芸人として、バラエティー番組から、ラジオ、舞台、CM、YouTubeをはじめとして、映画、ドラマ、ファッションモデルとしても幅広く活躍。

「株式会社マッシュスタイルラボ(マッシュグループ)」について

「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業理念のもと、ファッション、ビューティー、フード、デザイン、不動産など多岐にわたる事業を展開しているマッシュグループのファッション事業を担っています。1998年にグラフィックデザイン会社として設立し、2005年にファッション事業へ参入。ファッションブランド「SNIDEL」をはじめルームウェアブランド「gelato pique」など全20ブランドを、国内のみならず、アジアを中心にアメリカなど世界へ事業を展開しています。みんなが同じ服を着なくていい。誰かのためではなく、自分のために、自分が笑顔になれるものを着ればいい。そんな想いで、明確なコンセプトのもと、個性の違うブランドが次々に生まれています。

URL：https://mashgroup.jp/

「株式会社サンリオ」について

サンリオは、商品の企画・販売やショップ展開、ライセンスビジネス、テーマパーク運営やデジタルコンテンツによる価値体験の提供など、幅広いエンターテイメント事業を展開する企業です。1960年の創業以来「みんななかよく」という企業理念のもと、「One World, Connecting Smiles.」をビジョンに掲げ、1人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げる事業活動に取り組んでいます。「ハローキティ」をはじめ、「シナモロール」、「マイメロディ」、「クロミ」、「ポムポムプリン」、「ぐでたま」など、自社開発のオリジナルキャラクターは450以上にのぼり、関連商品を約130の国と地域で展開。グローバルIPプラットフォーマーを目指し、エンターテイメントを通じて新たな価値を提供していきます。

URL：https://corporate.sanrio.co.jp