【イベントレポート】第2回「EMME Beauty Lounge」開催。美容ブランドxインフルエンサー完全招待制イベント

美容領域に特化したSNSマーケティング代理店事業を展開する株式会社gracemode（本社：東京都目黒区、以下「gracemode」）は、2回目となる完全招待制座談会「EMME Beauty Lounge」を、2026年2月2日・3日に開催しました。本イベントには、ブランド12社、インフルエンサー27名が参加。美容に関する最新情報の共有に加え、製品開発の背景やブランドの想いについて直接語り合う、濃密なコミュニケーションの場となりました。

■EMME Beauty Loungeとは？

既存のイベント形式とは一線を画す 完全招待制の座談会イベント 「EMME Beauty Lounge」

単に製品を展示してサンプルを配布するような集合型イベントとは異なり、少数規模で開催。ブランドとインフルエンサーが直接顔を合わせ、製品の裏側にあるストーリーや発信するインフルエンサーの価値観を共有する“対話のラウンジ”としてイベントの場を提供しました。

第二回目の募集開始後すぐに定員に達するなど想定を上回る反響が寄せられたため、より多くのブランド様とインフルエンサー様の声に応えるべく枠を増設。前回比、約3倍という大幅なスケールアップを実現しました。（前回イベントのレポートはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000039874.html)）

■イベント概要

イベント名：EMME Beauty Lounge

2月テーマ：「 ~Lots of Love~ お互いの想いをここに。」

開催日：2026年2月2日・3日

開催場所：都内某所

参加者：来場ブランド12社、来場インフルエンサー27名

来場ブランドジャンル：

■イベント内容と当日の様子

- 国内大手化粧品・日用品メーカー 8社- 外資系美容メーカー 2社- 韓国スキンケア・コスメメーカー 2社▼2月イベントテーマ・全体の様子

お正月のゆったりしたモードから、来る春シーズンに向けた新製品発売の準備へと徐々に切り替わる2月。今回掲げられたテーマは「～Lots of Love～ お互いの想いをここに。」バレンタインの季節にちなみ、会場全体は洗練された上品なモダン空間で装飾され総勢27名のインフルエンサーをお迎えしました。

エントランスのフォトブースイベント招待状豪華ドレッサーのフォトブース

会場の至る所には、思わずシャッターを切りたくなるようなフォトブースを複数用意。ドレスコードに身を包んだインフルエンサーたちが、それぞれの感性でその世界観を写真に収める姿が印象的でした。

バレンタインイメージのケータリング飲食ブースオリジナルドリンク（４種類）

また、バレンタインのエッセンスを散りばめた華やかなケータリングやオリジナルドリンクも振る舞われ、五感でイベントのテーマを体感できるひとときとなりました。

▼大注目の春の新作が出揃う！参加者の声をご紹介

今回のイベントには、2日間で10を超えるブランド様にご参加いただきました。

各ブースでは、開発担当者やPR担当者が製品に込めた「想い」を直接説明。

参加したインフルエンサーからは

「プレスリリースに記載してある情報だけでなく、ブランド担当者様の新製品に寄せる想いや発売に至るまでにお話しを直接聞けたことで、よりブランド愛が深まりました。本日伺ったお話しを元にフォロワー様へ有益な情報を届けたいと思いました」

といった声が多く寄せられました。

■さいごに

前回の開催でいただいた多大なる反響を受け、今回は規模を倍以上に拡大しての実施となりました。当日、会場に溢れたインフルエンサーの皆様の熱心に耳を傾ける姿勢や、ブランド担当者様の姿を拝見し、改めて「直接的な対話の場」が生む影響力の大きさを確信しております。

今回ご参加いただいたインフルエンサーの皆様、そして素晴らしい製品と共にブースをご出展いただいたブランド各社様。心より感謝申し上げます。

私たちgracemodeは、トレンドの最前線を走り続けるSNSメディア編集部・代理店チームが一丸となり「インフルエンサー目線で参加したい、心からワクワクするイベントを届けること」を何よりも大切にしています。

今後も、既存の枠にとらわれない、「心が踊る体験」を形にする企画を次々と仕掛けてまいります。具体的なイベントの設計はもちろん、「こんなことがしてみたい」というアイデアベースのご相談も大歓迎です。

イベント企画、設計、運用に少しでもご興味をお持ちいただけましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://gracemode.jp/contact/

■EMMEについて

簡単&すぐに実践できる美容情報やトレンド情報を毎日発信している国内最大級(*2)のSNS美容メディア。EMME＋EMME編集部アカウント合わせて、総フォロワー250万人以上、月間10億impを誇るSNS美容メディアです。

編集部アカウントのURLはこちら :https://lit.link/5d9f01bb-6f21-4ce6-899e-62b5f9793d35

■ 株式会社gracemode 会社概要

会社名：株式会社gracemode(ベクトル100%子会社)

代表者：代表取締役 木上 実乃里

所在地：東京都目黒区青葉台1-13-6 ザ・ワークス・クロス 3階

事業内容：美容特化型メディアの運営、SNSマーケティング事業、PR事業

設立：2018年1月25日

ウェブサイト：https://gracemode.jp/