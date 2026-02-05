≪ 参加者募集 ≫【人事担当者必見】TEAM BEYOND CONFERENCE 「パラアスリート雇用×企業成長戦略 ～ブランド強化と組織活性化の秘訣～」

東京都

昨年の東京2025デフリンピックで多くの企業や都民が大会の感動を共有してから間もない中、3月にはミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピックの開幕を控え、パラアスリートへの関心はますます高まっています。一方、DE&Iに係る取組の推進や、障害者雇用率の段階的な引上げへの対応などから、インクルーシブ社会の実現に向けた企業の取組は一層重要になっています。

このため本カンファレンスでは、「パラアスリート雇用」をテーマに、企業と競技団体の双方の視点から、アスリート雇用による組織活性化やブランド強化等の好事例を紹介します。また、参加者との情報交換ができる交流会も実施します。是非御参加ください！

開 催 概 要

■イベント名 TEAM BEYOND CONFERENCE（チームビヨンドカンファレンス）

パラアスリート雇用×企業成長戦略 ～ブランド強化と組織活性化の秘訣～

■日 時 令和8年3月5日(木曜日) 14時30分から17時45分まで (14時受付開始)

■場 所 都民ホール (東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都議会議事堂1階南側)

*JR「新宿駅」:西口から徒歩約10分/ 都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」徒歩1分

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kensetsu/000071139

■内 容 (1)事例紹介（25分×4企業・団体）

(2)交流会（60分）

■参 加 特 典 東京ポイント(200pt)

登壇者

１. APRESIA Systems株式会社

・テーマ：障がい者アスリート採用による企業への多面的な効果

・内 容：障がいのあるアスリートを採用する際の競技専念型の雇用形態や特徴に加え、アスリート支

援を通じた社員のエンゲージメント向上や組織活性化につなげている取組事例をご紹介しま

す。

・登壇者：成毛 美和(なるけ みわ)選手

所属：ＨＲ本部総務部

種目：パラ・パワーリフティング

実績：・第7回パラ・パワーリフティングチャレンジ

カップ京都41kg級優勝（65kg：日本記録）

・第26回全日本パラ・パワーリフティング国際招

待選手権大会 41kg級2位

成毛 美和 選手

中島 梨栄(なかじま りえ)選手

所属：ＨＲ本部総務部

種目：デフゴルフ（デフフットサルより2025年に

転向）

実績：・第5回ろう者フットサル世界選手権大会

金メダル

・第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025

ゴルフ 個人15位

中島 梨栄 選手

木村 行紀(きむら こうき)氏

所属：ＨＲ本部総務部担当部長

木村 行紀 氏

２. 株式会社ベリサーブ

・テーマ：多様なアスリートの活動を支えるために

～アスリートとの「共走」が生む、活動の浸透と組織の一体感醸成～

・内 容：当社所属のパラアスリートが行う多様な競技・活動に、アスリートとの「共走」を軸として

取り組んできた支援事例とその取組がもたらす活動の効果についてご紹介します。

・登壇者：岩渕 幸洋(いわぶち こうよう) 選手

所属：広報部 パラアスリート課

種目：パラ卓球

実績：パリ2024パラリンピック競技大会 シングル９位

杭州2022アジアパラ競技大会 シングルス準優勝

岩渕 幸洋 選手

倉茂 麻理子(くらしげ まりこ)氏

所属：広報部 パラアスリート課 課長

倉茂 麻理子 氏

３. ケイアイスター不動産株式会社

・テーマ：パラアスリートを『シンボル』から『原動力』へ。組織に熱狂を生むブランディング戦略

・内 容：パラアスリートとしての競技内の活躍に加えて、所属企業にどのような価値提供ができるの

か？事例を用いてアスリートによる企業ブランド強化及び組織内の活性化の秘訣をご紹介し

ます。

・登壇者：岩渕 亜依(いわぶち あい)選手

所属：業務サポート部／ケイアイチャレンジドアスリー

トチーム

種目：デフサッカー・デフフットサル

実績：・第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025

準優勝

・第5回ろう者フットサル世界選手権大会(デフフ

ットサルワールドカップ2023)優勝

岩渕 亜依 選手

堀込 勇介(ほりこみ ゆうすけ)氏

所属：業務サポート部／広報室 部長

堀込 勇介 氏

山本 典城(やまもと よしき)氏

所属：業務サポート部／ケイアイチャレンジドアスリー

トチーム チームディレクター

山本 典城 氏

４. 一般社団法人日本肢体不自由者卓球協会

・テーマ：パラスポーツ中央競技団体の視点において、企業に求めるパラアスリート雇用の支援内容、

支援によって得られる企業のメリット

・内 容：強化現場において感じるアスリート雇用の現状を共有。そして当協会及び他競技団体におけ

る選手へのアンケート調査及び事例を紹介し、企業と選手のWin-winな関係を構築するため

の情報を提供します。

・登壇者：羽生 綾子(はぶ あやこ) 氏

役職：ハイパフォーマンスアシスタントディレクター

略歴：・卓球女子ナショナルチームをロンドンオリンピ

ックまでサポート

・2022年4月日本肢体不自由者卓球協会ヘッドコ

ーチに就任し、パラ卓球アスリートのサポート

に携わる。

羽生 綾子 氏

■交流会

１. アイスブレイク 「手話」で挨拶を覚えよう！

挨拶の基本となる手話言語を覚えて、自由交流の際に実践するワークショップを実施

２. 参加者間の自由交流

募集内容

■ 募集対象

障害の有無に関わらずどなたでも参加可能。以下の担当者にお勧めです。

・パラアスリート雇用、障害者雇用の実態に興味・関心がある方

・社員のエンゲージメントを高めたい企業担当者

・参加する企業・団体と情報交換したい方 等

■ 募集人数

・会場参加：200名 ※応募多数の場合は東京都在住・在勤・在学の方を優先の上、抽選とします。

・オンライン参加：定員なし

■ 参加費

無料

■ 参加特典

・東京ポイント（200pt）：200名限定

※原則として事前申込の上、当選が決定した方のうち、当日会場参加の先着順（オンライン参加は

対象外）

※東京アプリ詳細：東京都公式アプリ（東京アプリ）(https://www.tokyoapp.metro.tokyo.lg.jp/)

■ 申込方法

以下のTEAM BEYOND公式WEBサイトの特設ページからお申込みください。

※オンライン参加の場合もお申込みが必要です。

TEAM BEYOND CONFERENCE

「パラアスリート雇用×企業成長戦略 ～ブランド強化と組織活性化

の秘訣～」

特設ページ:

https://www.para-sports.tokyo/enterprise/beyondconference2026_03_05 ※詳細は随時更新いたします。

■ 申込期間

令和8年2月5日（木曜日）から令和８年３月４日（水曜日）正午まで

【TEAM BEYOND】とは

東京都のパラスポーツ応援プロジェクト。スポーツをする人も、観る人も、支える人も、あらゆるメンバーがひとつのチームとなってパラスポーツを盛り上げています。年間を通じて様々な取組を実施しています。

詳細は、WEBサイト、SNS等で順次お知らせします。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略16 スポーツ「スポーツでつながる」

【問合せ】 スポーツ推進本部スポーツ総合推進部パラスポーツ課

電 話：03‐5000-7249