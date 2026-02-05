日本通運、所要日数を7日に固定し、輸送の確実性を向上する「鉄道7days」を開始

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切 智）のグループ会社、日本通運株式会社（社長：竹添 進二郎 以下、日本通運）は、物流における大きな課題である自然災害に伴う輸送障害リスクへの対応として、輸送所要日数を通常より長い「集貨日＋7日」に固定することで、確実な納品と低コストを実現する新サービス「鉄道７days」を開発しました。

当サービスの第一弾として、「東京貨物ターミナル駅」から「百済貨物ターミナル駅（大阪）」間にて、2月4日より提供を開始しました。

【サービス開発の背景】

近年、気候変動の影響により、大雨・大雪・強風などの自然災害が増加し、輸送ネットワークの一時的な不通や遅延が頻発しています。加えて、2024年4月からのトラックドライバーの時間外労働規制強化により、長距離輸送の担い手不足が一層深刻化しています。

こうした状況を踏まえ、日本通運は、お客様の確実な納品計画を支援するため、輸送所有日数を「7日」に固定化し、災害発生時の影響を最小化する新サービス「鉄道7days」を開発しました。鉄道輸送が持つ「定時性」「安全性」「低炭素」といった特長を最大限に活かすとともに、安価な運賃設定によりコスト面でのメリットも提供します。

【新サービスの特徴】

- 集貨日＋7日配達による計画納品と低運賃集貨日＋7日（8日目配達）に固定することで、災害や遅延発生時でも納品計画を維持しやすくするとともに、通常納期よりも安価な運賃を実現します。- 物流コストの最適化輸送中在庫（＝積送在庫）を計画的に活用することで、発着地における過剰在庫の解消や保管料の削 減に貢献します。- 環境負荷の低減鉄道は主要な陸上輸送の中でCO2排出量が少なく、モーダルシフトを通じてお客様のサステナビリティ目標達成を支援します。- 情報可視化と運行管理Webナビゲーションサービス「鉄道コンテナNAVI」により、Webからの簡単オーダー、リアルタイ ムの輸送状況確認、遅延発生・配達完了のメール通知、CO2排出量の算出・レポートまで一元的にサポートします。

【サービスの概要（第一弾）】

- 区間：東京貨物ターミナル（首都圏集貨）― 百済貨物ターミナル（大阪圏配達）- 所要日数：集貨日＋7日（8日目配達）- 使用コンテナ：12フィート/5トン

ＮＸグループは、あらゆる輸送モードを組み合わせ、カーボンニュートラルや脱炭素社会の実現に向けてCO2排出量削減に貢献する物流サービスを開発・提供することで、これからもお客様のサステナビリティ経営をサポートしてまいります。

