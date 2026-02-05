【新刊発売キャンペーン】ブライアン・イーノの遊び心が溢れ出す“まったく新しいアートの思索入門書”『アートにできることーその終わりのない思索の旅』発売記念キャンペーンが開催！

株式会社ジーン

株式会社ジーン（本社：東京都港区南青山）は、世界的アーティストであるブライアン・イーノの著作『アートにできることーその終わりのない思索の旅(https://books.jeane.jp/books/art_nidekirukoto/)』（原題：What Art Does: An Unfinished Theory）をジーンブックスより2026年2月10日に発売いたします。

本書発売を記念し、イーノの真髄に迫るジェネラティヴ・ドキュメンタリー映画「Eno」（配給：東急レクリエーション / ビートインク）のピーター・バラカンさんトークショー付き特別上映が決定しました。ご応募いただいた方の中から抽選で3名様を本上映会にご招待するキャンペーンを開催いたします。

『アートにできることーその終わりのない思索の旅』発売記念キャンペーンについて

ジーンブックス公式オンラインショップ(https://jeane-books.myshopify.com/)にて本書をご予約・ご購入の上、キャンペーンへご応募いただいた方の中から抽選で3名様を、映画「Eno」ピーター・バラカンさんトークショー付き特別上映へご招待いたします

■応募方法■

【1】ジーンブックス公式オンラインショップ(https://jeane-books.myshopify.com/products/artnidekirukoto)（https://jeane-books.myshopify.com/products/artnidekirukoto）にて本書をご予約・ご購入ください。

尚、本キャンペーンの適用は2/15（日）ご注文分までとなります

【2】 応募規約をご確認の上、商品に同梱の「キャンペーンご応募のご案内」記載の応募用Webページより必要事項を入力し、ご応募ください

■キャンペーン期間・応募〆切■

ご予約・ご購入〆切：2月15日（日）23:59

応募〆切：2月23日（火）23:59

■当選通知■

2月24日（火）

※当選者様へご応募時にお知らせいただくEメール宛にご連絡いたします

■映画「Eno」ピーター・バラカンさんトークショー付き特別上映について■

日時 3月3日（火）19時～

場所 １０９シネマズプレミアム新宿

提供 東急レクリエーション / ビートインク

■ピーター・バラカンさんプロフィール■

1951年ロンドン生まれ。

ロンドン大学日本語学科を卒業後、1974年に音楽出版社の著作権業務に就くため来日。

現在フリーのブロードキャスターとして活動、「バラカン・ビート」（インターＦＭ）、「ウィークエンド・サンシャイン」（NHK-FM）、「ライフスタイル・ミュージアム」（東京FM）、「ジャパノロジー・プラス」（NHK BS1）などを担当。

著書に『ピーター・バラカン式英語発音ルール』（駒草出版）、『Taking Stock どうしても手放せない21世紀の愛聴盤』（駒草出版）、『ロックの英詞を読む～世界を変える歌』（集英社インターナショナル）、『わが青春のサウンドトラック』（光文社文庫）、『ピーター・バラカン音楽日記』（集英社インターナショナル）、『魂（ソウル）のゆくえ』（アルテスパブリッシング）、『ラジオのこちら側』（岩波新書、電子書籍だけ）、『ぼくが愛するロック 名盤240』（講談社＋α文庫、、電子書籍だけ）などがある。

2021年からPeter Barakan’s Music Film Festival (https://pbmff.jp/) のキュレイターを務める。

ウェブサイト https://peterbarakan.net/

ブライアン・イーノのジェネラティヴ・ドキュメンタリー映画「Eno」について

観るたびに内容が変わる映画の常識を覆す革新的映画体験！「Eno」

監督：ギャリー・ハストウィット

字幕監修：ピーター・バラカン

字幕翻訳：坂本麻里子

配給：東急レクリエーション / ビートインク

オフィシャル・サイト：https://enofilm.jp/

予告編：https://www.youtube.com/watch?v=Tv8k115SGjU

音楽、そしてアートにおける「革新」の概念そのものを体現し続けてきた伝説のアーティスト、ブライアン・イーノ。ミュージシャン、プロデューサー、ヴィジュアル・アーティスト、そして活動家、そのすべてにおいて時代の先を走り続け、50年以上にわたり明確なビジョンを提示してきた唯一無二の存在。そんなイーノの真髄に迫る、世界初・完全ジェネラティヴ・ドキュメンタリー映画「Eno」が日本上陸。ギャリー・ハストウィット監督による本作『Eno』は、ブライアン・イーノへの長時間のインタビュー、そして500時間を超える貴重なアーカイブ映像を組み合わせ、アーティストのブレンダン・ドーズと共同開発した自動生成システム「Brain One（ブライアン・イーノのアナグラム）」を導入。観るたびに構成や内容が変化する映画の常識を覆す全く新しい体験を実現。変化し続けるイーノのように、一度きりの上映体験をお見逃しなく！

(C)Film Firs

全ページフルカラー、遊び心が溢れるイラストと共にイーノの思考が読者に問いを投げかける『アートにできることーその終わりのない思索の旅』

私たちは、なぜアートを必要とするのだろう？

アートは贅沢なのか、それとも生きるうえで欠かせないものなのか。なぜ人は「役に立たないもの」に、これほどまで情熱を注ぐのか。

本書『アートにできること その終わりのない思索の旅』は、そんな根源的な問いをめぐる思索への招待状である。

ブライアン・イーノとベッテ・A.は、「アートに何ができるのか」「なぜ私たちはアートを必要とするのか」という問いを、自身の経験と観察をもとに語りかける。

好奇心と遊び心にあふれ、豊かな図版とアイデアが散りばめられた本書には、アートを通して世界と関わり、自分を再発見するためのヒントが息づいている。

新しい未来を思い描くためのインスピレーションを与えてくれる、読む者を思索の旅へと誘う一冊。

著訳者紹介

ブライアン・イーノ

英国のアーティスト、ミュージシャン、アクティビスト。これまで作曲家、プロデューサー、コラボレーター、アーティストとして音楽やビジュアル・アートの制作を行っており、その活動歴は50年以上に及ぶ。アースパーセント設立メンバー、クライアントアース理事、ハードアート共同設立者。

ベッテ・A.

オランダのアーティスト、小説家、アートスクール講師。『Rus Like Everyone Else』『What's Mine』などの著書がある。ヒロインズ！ムーブメント共同設立者。



浅尾敦則

1956年広島生まれ。音楽雑誌編集部勤務を経て翻訳を手がけるようになる。主な訳書に『リック・ルービンの創作術』『ライト・プレイス ライト・タイム あるロック・フォトグラファーの回想』（以上ジーンブックス）ほか。





書誌情報

書名：アートにできることーその終わりのない思索の旅

著者：ブライアン・イーノ ベッテ・A.

訳者：浅尾敦則

仕様： A5変形（横144mm × 縦210mm）／ハードカバー／122ページ

価格：\2,750円（本体\2,500円）

ISBN：978-4-910218-41-0

発売日：2026年2月

発行元：Jeane Books/YUGEN Gallery

ジーンブックスについて

海外発の良質なノンフィクション作品を刊行する出版レーベルです。主に音楽系書籍を取り扱っており、ジャンルはロック、ジャズ、ポップなど。70、80年代ミュージックシーンを牽引したミュージシャンや、ヒット曲を生み出した名プロデューサーが語る制作秘話など、音楽ファンにはたまらない特別な一冊をお届けします。その他、現代アートやライフスタイルの本も取り扱っています。

【ジーンブックス 概要】

■運営会社 ：株式会社ジーン

■公式サイト：http://books.jeane.jp

■公式ＳＮＳ：

X：https://twitter.com/JeaneBooks

Instagram： https://www.instagram.com/jeane_books/





株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。



＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞

・市場調査、競合調査など各種リサーチ

・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

・クリエイティブ制作、システム開発

・各種コンサルティングサービス

・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/

＜アート・メディア事業＞

・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com

・出版事業「Jeane Books」 http://books.jeane.jp/

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業「ジーンのECコンサル」https://ec.jeane.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■設立 ：２０１６年１２月８日

■決算期 ：６月

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp

https://twitter.com/jeaneinc

https://www.instagram.com/jeaneincjp

■所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先：pr@jeane.jp