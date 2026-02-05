【無料・オンライン】アクセス数を「10倍」に引き上げた秘訣とは？ ディーエスブランドが「Webサイト活用セミナー」を開催
Webサイト作成ツール（CMS）『おりこうブログ』シリーズを提供する株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市 販売本部：東京都中央区、代表取締役社長：下山大祐）は、2026年2月10日（火）、Webサイトの集客に悩む中小企業の経営者やWeb担当者を対象とした無料オンラインセミナー「アクセス数10倍アップの秘訣を大公開！Webサイト活用セミナー」を開催いたします。
お申し込み・詳細はこちら：
https://ds-b.jp/dsmagazine/seminar/website-access-up/
■セミナー開催の背景：なぜ、多くのWebサイトは「アクセスされない」のか- 「高い費用をかけてWebサイトを作ったのに、全く反応がない」
- 「Webマーケティングは専門用語が多く、何をすればいいかわからない」
多くの中小企業が以上のような共通の悩みを抱えています。
Webサイトから成果（売上・問い合わせ）を出すためには、まず「アクセス数」を増やすことが不可欠です。本セミナーでは、広告費や外注費を一切かけずに自社サイトのアクセス数を10倍に引き上げた当社の「実証済みのノウハウ」を、IT初心者にもわかりやすい言葉で解説します。
■本セミナーのポイント・学べること- 広告費・外注費ゼロで「アクセス数10倍」を達成した実践的ノウハウコストをかけずに、SEO（検索エンジン最適化）を主軸にアクセス数を増加させたノウハウを初心者向けに紹介します。
参考ページ：SEOとは？ 企業ホームページのSEO対策で集客する基本をわかりやすく解説
https://ds-b.jp/dsmagazine/pages/209/
- 見込み顧客への訴求力を高める！ コンテンツマーケティングの基礎がわかる
現在のWebマーケティングの主流である「コンテンツマーケティングとはなにか」を、基礎からわかりやすく学べます。
参考ページ：中小企業がコンテンツマーケティングを実施する必要性・メリットとは
https://ds-b.jp/dsmagazine/content-marketing-for-small--sized-enterprises/
- 生成AI時代にアクセス数を集めるポイントと具体策を解説
Googleの「AI Overviews」が企業サイトの集客に与える影響と、生成AI時代にアクセスを集める具体策がわかります。
■こんな方におすすめのセミナーです- Webサイトを使って集客・売上アップを目指したいけど、何をすればいいのかわからない
- できるだけお金をかけずに、アクセス数を増やす方法を知りたい
- 他の業務と兼務なのでWebサイトばかりに時間を使えないけど、集客を強化したい
- 広告などの短期的な集客施策ではなく、長期的に集客できる体制を整備したい
- SEO(検索エンジン最適化)に興味はあるが、難しそうで手を付けられていない
■セミナー概要
セミナー名：アクセス数10倍アップの秘訣を大公開！Webサイト活用セミナー
開催日時：2026年2月10日(火) 14:00～14:50
開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）
参加費：無料
対象：企業、団体の経営者様・ホームページ担当者様など
※お申し込みいただいた方には、後日「見逃し配信（アーカイブ動画）」をご案内いたします。当日ご都合が合わない方もぜひお申し込みください。
お申し込み：以下の専用フォームよりお申し込みください
https://ds-b.jp/dsmagazine/seminar/website-access-up/
【登壇者紹介】
株式会社ディーエスブランド
インサイドセールス企画グループ リーダー
岡山幸太郎
ディーエスブランド入社後、自社サイトやお客様サイトのWebディレクションに携わる。自社サイト(DSマガジン)を運営し、広告費・外注費ゼロ、ほぼ1人でアクセス数を10倍にまで増加させることに成功。
■おりこうブログとは
IT・Webに詳しくない方でも、簡単にWebサイトを作成・運用できるノーコードの国産CMSです。シンプルな操作性と手厚いカスタマーサポートが特長で、日本全国の企業・団体に対して4万ライセンス以上の導入実績があります。
また、レビューサイト「ITreview」において、ホームページ作成ソフト部門で顧客満足度NO.1を獲得し、「Best Software in Japan 2025」TOP100にも選出されています。
おりこうブログ公式サイト：https://oricoh-blog.com/
■株式会社ディーエスブランド 会社概要
株式会社ディーエスブランドは、簡単にWebサイトの作成・更新ができるCMS『おりこうブログ』シリーズを開発・提供しており、日本全国の企業・団体に4万ライセンス以上の導入実績があります。
その他にも、生成AI活用・kintone連携・メタバース・健康経営支援など幅広いソリューションを提供しており、誰でも簡単に利用できるシンプルな操作と、手厚いカスタマーサポートで企業のWeb活用を支援しています。
社 名：株式会社ディーエスブランド
代表者：代表取締役社長 下山大祐
所在地：
【本社】〒852-8003 長崎県長崎市旭町6番1号 タワーシティ長崎 タワーコート1F
【販売本部】〒104-0061東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 12F
設立年月：2005年11月1日
事業内容：CMSや各種クラウドサービスの開発・提供
URL：https://ds-b.jp/
【製品サイト一覧】
・おりこうブログ（CMS）
https://oricoh-blog.com/
・DSチャットボット（AIチャットボット）
https://dschatbot.ai/
【メディアサイト一覧】
・ディーエスマガジン（中小企業のWeb活用ガイド）
https://ds-b.jp/dsmagazine/