地域を支援するコミュニティ・バンク京信と京都ポルタが連携して「京ものコミュ二ティマルシェ」を開催します！

JR西日本京都SC開発株式会社

コミュニティ・バンク京信（京都信用金庫 理事長 榊󠄀田隆之）では、地域のさまざまな課題解決に向け、多様なネットワークと地域との関係性を活かしながら、京都を中心とした地域企業の販路開拓支援などに取り組んでいます。また、JR西日本京都SC開発株式会社（代表取締役社長 森本卓壽）が運営する「京都ポルタ」では、地域とともに持続的な発展を実現するため、ポップアップストア開催等を通じて、地域や地域事業者の魅力発信に取り組んでいるところです。

双方の高い親和性により、2023年度より連携実績を積み重ね、このたび京都ならではのアイテムや魅力を発信するポップアップストア「京ものコミュニティマルシェ」を開催いたします。

１．マルシェの開催概要

寒さが残る中、外出を控え、家で過ごす時間が自然と長くなるこの季節にぴったりの商品が集まるマルシェを開催します。地域の事業者へのビジネスマッチングを支援するコミュニティ・バンク京信が選りすぐった京都の逸品をお楽しみください。

開催期間：2026年2月10日（火）～ 2月16日（月）

時 間：11：00～20：30

場 所：京都ポルタ 中央通り

出 店 者：絹と綿で編上げた足袋型靴下「にっとたび」

和POPな京友禅和紙の雑貨「笑風」

京都・与謝野ホップのクラフトビール「ASOBI BEER」

２．会社概要

♢コミュニティ・バンク京信（京都信用金庫）

本店所在地：京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町7番地

代表者：理事長 榊󠄀田隆之

URL：https://www.kyoto-shinkin.co.jp/

♢JR西日本京都SC開発株式会社

所在地：京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町902番地

代表者：代表取締役社長 森本卓壽

URL：https://www.porta.co.jp/