【ＢＳ日テレ】「ゴルフサバイバル」初出場の選手が6人とフレッシュな２月！／「ゴルフサバイバル男」女子サバイバルと同会場開催。男子らしい戦術にご注目！２月６日（金）開幕

ゴルフサバイバル ２月の陣 ２月６日（金）夜９時放送

ＢＳ日テレで２月６日（金）夜９時から放送の「ゴルフサバイバル」2026年2月の陣、戦いの舞台となるのは栃木県那須塩原市にある西那須野カントリークラブ。難易度の高いグリーン攻略がキーポイントとなりそうだ。

ゴルフサバイバル ２月の陣 出場選手一覧

初出場の選手が6人とフレッシュな印象の2月。入谷響・清本美波を輩出した朝日大学ゴルフ部に在籍する渡邊紗弥華、父と兄がプロゴルファーという難波美咲、サンディエゴ州立大学で腕を磨いた佐藤有仁加など、初出場で初優勝を狙える逸材がそろった。

平均年齢21.7歳の中で最も注目の的となったのが岩永梨花。昨年、世界ジュニアと日本ジュニアを制した14歳だ。姉の杏奈も世界ジュニアＶ経験者で、アマチュアでは8人目となるステップアップツアーでの優勝も果たした実力者。ゴルフサバイバルでは杏奈が最年少優勝記録を持っており、今回、妹の梨花にはその記録を破り番組史上初となる姉妹チャンピオン誕生の期待がかかるが…？

岩永梨花渡邊紗弥華

【ゴルフサバイバル出場者募集中！】

番組ではゴルフサバイバルに出場希望の女性ゴルファーを募集しています。自薦他薦は問わず、優勝する自信のある選手のご応募をお待ちしております。詳しくは番組公式ホームページまで。

ゴルフサバイバル男 ２月６日（金）夜１０時放送

夜１０時からは「ゴルフサバイバル男」戦いの舞台は女子と同じく西那須野カントリークラブ。全く同じ9ホールでの戦いだが、女子との戦術の違いにも注目してほしい。

ゴルフサバイバル男 ２月の戦い 出場選手一覧

注目は清水大雅（２４）。父はプロキャディーの清水重憲さん。イ・ボミの黄金期を支え、総勝利数は４０勝と日本を代表する名キャディーだ。父親譲りのマネジメント力で最後まで生き残る。

和田七星（２８）のストロングポイントはドローとフェードを丁寧に打ち分けるアイアンショット。得意の7番アイアンを武器に優勝を目指す。

中京大ゴルフ部のコーチを務める岩崎裕斗（２５）と、その岩崎の指導を受ける現役部員の石垣敢大（２２）による“コーチVS現役”対決にも注目だ！

他にも、曲がらないドライバーが武器のレフティー逈見大樹（３２）、18歳でゴルフデビューの今月最年長プロ川澄尚太（３６）、腱鞘炎になるまで練習に励みプロテストにも一発合格を果たした櫻井隆輔（２８）、増量で課題の飛距離を克服した毛利一成（２６）、課題は“闘争心”と語る朝倉駿（２７）、試合が無い冬はレッスンに加え副業も掛け持つ苦労人、長谷川大晃（２８）…今月も注目プロが集結した。

さあ注目の開幕ホール！女子より５ヤード以上長い、４０１ヤード左ドッグレッグのパー４。

男たちはどう戦う！？