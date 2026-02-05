【東北発スタートアップの“今”がわかる】SGSC＆SGSB合同デモデイ開催

ReGACY Innovation Group株式会社

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬功一、以下「ReGACY」）が事務局を務める、仙台市主催のスタートアップ創出集中支援プログラム「SENDAI Global Startup Base（以下、SGSB）」は、2026年2月28日（土）、同じく仙台市が実施する「SENDAI Global Startup Campus（以下、SGSC）」と合同で、両プログラムの採択者・受講生による成果発表会を開催します。

本イベントでは、東北を拠点に挑戦する若手起業家が、プログラムを通じて成長させてきた事業の成果とその歩みを、ピッチやクロストーク形式で発表します。



次年度以降のプログラム参加を検討している若手起業家の方、ならびに地域発イノベーションに関心のある金融機関・投資家の皆様にとって、実際の支援内容や到達点を具体的にご覧いただける貴重な機会です。

当日は会場開催に加え、オンライン配信も実施いたします。多くの皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

開催概要

- イベント名：

SENDAI Global Startup Challenge2026（SGSC＆SGSBファイナルピッチ）

- 開催日時：

2026年2月28日 (土)13:00～17:30

- 開催場所：

アーバンネット仙台中央ビル内 YUI NOS 1階 イノベーションスペース

〒980-0021 仙台市青葉区中央4丁目4-19



※オンラインでの同時配信あり（オンライン参加の方にはお申込み後、別途視聴リンクをお送りいたします。）

- タイムスケジュール：

・ 13:00 - 13:05 仙台市挨拶

・ 13:05 - 13:45 SGSC＆SGSB クロストーク

・ 13:45 - 13:46 審査員・ゲスト紹介

・ 13:46 - 15:22 SGSB採択者によるピッチ

・ 15:22 - 15:37 休憩

・ 15:37 - 16:17 SGSC受講生によるピッチ（チーム単位）

・ 16:17 - 16:47 SGSC受講生によるピッチ（個人単位）

・ 16:47 - 17:07 休憩

・ 17:07 - 17:27 講評・表彰

- 参加方法

下記URLからお申込みをお願いいたします。

https://peatix.com/event/4791167?lang=ja-jp

SGSB採択者によるピッチ登壇者一覧（50音順・敬称略）

長谷山 直飛

秋田県立大学システム科学技術学部知能メカトロニクス学科

巻き尺腕雪下ろしロボット

服部 悠大

BearBell / 国際教養大学国際教養学部国際教養学科

安全から始まり共生へ 動物目撃情報共有システム「クマップ」

林 秀星

東北大学大学院情報科学研究科 博士後期課程

日常の滞在を可視化するライフログアプリ「Their Backyard」

Iuri Pereira Barros

東北大学情報科学研究科

Smart Drone Hubs for Small Package Deliveries

平山 華梨

SARA（多言語接客支援アプリ開発チーム）

美容室の言語課題を解決するAIアシスタント「sara」

村上 和隆

山形大学大学院理工学研究科・株式会社Ciel

高校生と地域企業のマッチングプラットフォーム「Ciel」

杜のシカシカ

仙台高等専門学校 広瀬キャンパス

AI活用による歯の磨き残し防止システム「Properio AI」

山口 知暁

東北大学病院 眼科学教室 博士課程

主体的な行動変容につなげるヘルスチェックシステム

▼SENDAI Global Startup Base

東北地方に拠点を持つ、または持つ予定の事業開始期のスタートアップや若手起業家を対象に、イノベーション創出の専門家が資金調達や事業開発の観点から伴走支援を行うプログラムです。

▼SENDAI Global Startup Cumpus

仙台・東北の学生・若者を対象にした、世界最高峰の起業家教育を誇るUCバークレー（カリフォルニア大学バークレー校）の第一線の講師陣や米国の連続起業家を講師として招いての集中講義や、ビジネス経験豊富な専属メンターによる伴走支援、シリコンバレーでの現地プログラムを通じた事業アイデアの磨き上げを行う世界標準の起業家精神醸成プログラムです。

＊＊＊＊＊＊＊

ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

■会社概要

社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

代表者：代表取締役 成瀬 功一

設立 ：2022年2月2日

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

ホームページ：https://regacy-innovation.com/

事業概要 ：

イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業