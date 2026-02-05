【２月25日開催】　「福岡市トライアル優良商品EXPO」を開催します！

福岡市役所

福岡市は、市内中小企業者の新規性や独自性のある優れた新商品を「福岡市トライアル優良商品」として認定し、市がＰＲすることで販路拡大を支援しています。

このたび、令和５年度～令和７年度に認定したトライアル優良商品の展示会「福岡市トライアル優良商品ＥＸＰＯ」を、下記のとおり開催します。

本展示会は、認定事業者が自社商品の特徴や強みを天神の新しいランドマークとなった『ONE FUKUOKA BLDG．』から発信し、多くの企業の皆さまとの商談機会を創出するとともに、市民の皆さまにもお気軽に商品を体験できる場となっております。

ぜひお気軽に、会場へお越しください。

開催日 ：令和８年２月25日（水） 12:45～17:30

会 場 ：ONE FUKUOKA BLDG． ６階

ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL（Presentation Room 1）

（福岡市中央区天神一丁目11番1号）

出展商品：環境・防災・IoT・AI・健康・DXなど、福岡市が認定した優れた新商品

10社13商品

※詳細は別紙資料をご参照ください。

参加費 ：無料

【トライアル優良商品EXPOについてはこちら】

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/keieishien/business/fukuokashitrialyuryosyohinexpo.htmll