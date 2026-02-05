ジョエル・ロブションが贈る話題のフランス伝統菓子『フラン ヴァニーユ』が大好評につき販売期間延長決定! 販売店舗も追加! !

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が運営する「ル パン ドゥ ジョエル・ロブション」全店、ならびに「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」全店では、2026年1月14日（水）より期間限定で販売しているフランス伝統菓子『フラン ヴァニーユ』について、販売期間を2026年3月31日（火）まで延長することを決定いたしました。

また、販売店舗も追加し、2026年2月6日（金）より期間限定で「ルカフェ ラブティック ドゥ ジョエル・ロブション 虎ノ門ヒルズ店」でも『フラン ヴァニーユ』の販売を開始いたします。

フランスの伝統菓子『フラン (Flan) 』

「フラン（Flan）」は、フランスの伝統的な焼き菓子です。フランスでは多くのブーランジュリーやパティスリーで販売されており、素朴ながらもやさしい味わいで、国民的なおやつとして広く親しまれています。主に卵・牛乳・砂糖のシンプルな素材で作るクリームをタルト生地に流し、オーブンでじっくりと焼き上げ作られます。

職人のこだわりが詰まったジョエル・ロブションの『フラン ヴァニーユ』

ジョエル・ロブションよりお届けする『フラン ヴァニーユ』は、発酵バターが香るザクザクとした生地に、コクと甘みが特徴の「御養卵」と、濃厚なクレーム・ドゥーブル、さらにバニラビーンズを贅沢に使用したなめらかなクリームを丁寧に焼き上げました。とろけるような口どけと、香り高いバニラの余韻をぜひご堪能ください。

反響に応え販売期間延長、販売店舗も追加

発売開始以降、想定を上回る反響を受け、このたび販売期間の延長を決定いたしました。

また、新たに 2026年2月6日より「ルカフェ ラブティック ドゥ ジョエル・ロブション 虎ノ門ヒルズ店」でも2026年3月31日（火）までの期間限定で『フラン ヴァニーユ』を販売いたします。

ぜひこの機会に職人が一つひとつ丹念に作り上げる、素材の魅力と技が詰まった味わいをお楽しみください。

【商品概要】※商品の展開期間・価格・内容は予告なく変更となることがございます

販売期間：2026年1月14日（水）～3月31日（火）予定

商品名・価格：フラン ヴァニーユ 560円（税込）

サイズ：直径 約9cm ※焼き上がりにより多少サイズが変わります

販売店舗：

ル パン ドゥ ジョエル・ロブション 全店（渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街店、ニュウマン新宿店）

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション全店（恵比寿ガーデンプレイス店、六本木ヒルズ店、丸の内ブリックスクエア店）

ルカフェ ラブティック ドゥ ジョエル・ロブション 虎ノ門ヒルズ店

※2026年2月6日（金）より販売開始

詳細URL：https://www.robuchon.jp/topics/24635.html