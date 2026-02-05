令和7年度第2回滋賀県立琵琶湖博物館協議会を開催します

滋賀県立琵琶湖博物館

琵琶湖博物館の運営に関して、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関として「滋賀県立琵琶湖博物館協議会」を設置しています。このたび、令和7年度第2回会議を下記のとおり開催します。

記

- 日時 令和8年(2026年)2月10日(火)午後2時～午後4時- 場所 滋賀県立琵琶湖博物館セミナー室（草津市下物町1091番地）

- 議題 (1) 第三次中長期基本計画 令和６年度事業評価報告書 外部評価総評について(2) 第三次中長期基本計画の中間見直しについて- 取材・傍聴 会議は公開で行いますので、取材および傍聴ができます。- 傍聴者の定員 5名- 傍聴の手続 傍聴を希望される方は、午後1時30分までに会場へお越しください。受付開始時刻は午後1時からです。会場で受付をしますので、住所と氏名のご記入をお願いします。希望者が定員を超えた場合は、先着順となりますのでご了承ください。- 概要の公開 会議の開催結果については、開催後、県庁県民情報室に会議概要を備え付け、公開する予定です。また、滋賀県のホームページにも掲載する予定です。- その他 委員名簿は別添のとおり