【ご報告】特別養護老人ホーム大森東（仮称）整備・運営事業者決定のお知らせ

社会福祉法人奉優会（本部：東京都世田谷区、理事長：香取 寛）は、東京都大田区が実施した公募型プロポーザルにより、令和11年10月開所予定の特別養護老人ホーム（仮称：特別養護老人ホーム大森東）の整備・運営予定事業者として選定されました。

(大田区ホームページ掲載情報はこちら)(https://www.city.ota.tokyo.jp/jigyousha/boshuu_shitei/tokuyouoomorihigashi_senteikekka.html)



本事業は、区有地を活用した高齢者福祉拠点整備事業であり、奉優会は設計・施工段階から行政および関係事業者と連携し、地域に開かれた持続可能な福祉施設の実現を目指します。

◆事業の目的

・要介護者の生活安定支援

自宅での生活が困難となった高齢者に対し、入所による安心・安全な生活環境を提供します。

・地域包括ケアの推進

多様な福祉サービスと地域活動支援を融合し、地域に開かれた福祉拠点を形成します。

・質の高い介護サービス提供

先進的かつ利用者視点の運営計画により、高齢者のQOL向上を支援します。

◆施設概要

地番：大田区大森東三丁目6493番

大田区大森東五丁目6590番1

敷地：1,789.06平方メートル

施設：地上7階 鉄筋コンクリート造

・特別養護老人ホーム 定員108人(ユニット型78人、従来型多床室30人)

・短期入所生活介護 定員13人

・看護小規模多機能型居宅介護（登録29人、通い18人、宿泊9人）

・地域交流スペース（福祉避難所機能あり）併設

◆今後の予定

令和8年2月 地元住民説明会の開催

令和9年3月 建築工事着工

令和11年10月 特別養護老人ホーム等開設

◆お問い合わせ先

社会福祉法人奉優会

所在地：東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル

経営企画本部 法人営業推進室：河崎

E-mail：kikaku@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンスに従い「4」を押してください）

広報担当：田村・鈴木

E-mail：kouhou@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンスに従い「5」を押してください）

◆各種SNS

Instagram

奉優会 法人営業推進室Instagramアカウント(https://www.instagram.com/hy_honbueisui/)

奉優会 広報Instagramアカウント(https://www.instagram.com/houyukai_kouhou?igsh=MWtlaXhiM3UwNndnbg%3D%3D&utm_source=qr)

Facebook

奉優会 管理本部 Facebookアカウント(https://www.facebook.com/people/%E5%A5%89%E5%84%AA%E4%BC%9A-%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%9C%AC%E9%83%A8/100067138481415/)