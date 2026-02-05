「一春、一旬、わたし」をテーマにしたシーズンフェア「SCRAMBLE SPRING 2026」が2月26日(木)スタート

渋谷スクランブルスクエア（以下、本施設）は、「SCRAMBLE SPRING 2026」（以下、本フェア）を2026年2月26日(木)から3月22日(日)まで開催します。




■今年のテーマは「一春、一旬、わたし」

新しい季節のはじまりを彩る、今シーズンのコンセプト「一春、一旬、わたし」。長い冬が終わり、扉を開けた先に広がる色鮮やかな春。そんな心躍る瞬間と、感性がふっと動く様子を表現したキービジュアルには、モデルのJasmine Roseさんを起用し、多彩なルックを纏っていただきました。扉を開けて感性を更新していく、本施設ならではの春をご体感ください。


さらに期間中は、対象金額以上のお買い上げでオリジナルスカーフがもらえるプレゼントキャンペーンや、渋谷スクランブルスクエアアプリでの決済でご利用いただける「SPRING COUPON」のキャンペーンを実施します。ぜひこの機会に、ショッピングをお楽しみください。


【POINT１】20,000円(税込)以上お買い上げのお客さまへ、オリジナルスカーフをプレゼント

3月20日(金・祝)～3月22日(日)の期間中、20,000円(税込)以上お買い上げのお客さまへキービジュアルの世界観を踏襲したオリジナルスカーフを先着でプレゼント。春の装いのワンポイントに。


【POINT２】「Journey to Anywhere」をテーマにSCRAMBLE MUSIC SHOWを開催

「Journey to Anywhere」をテーマに、「新しい自分との出会いに向けた旅路」を音楽で表現。


3月21日(土)開催。


【POINT３】新店「ROKUMEI COFFEE CO.」がオープン。愛知県豊橋市の花「デルフィニウム」とコラボしたミニブーケ・ドリップバッグのプレゼントキャンペーンを開催

「ROKUMEI COFFEE CO.」が3月5日(木)にオープン。オープンに先駆けて、2月28日(土)・3月1日(日)の2日間、対象店舗で10,000円(税込)以上お買い上げのお客さまへ、ミニブーケとドリップバッグを先着でプレゼントするキャンペーンを開催。


【POINT４】「SPRING COUPON」でお得にお買いものが楽しめる！

本フェア期間中の3月12日(木)～3月22日(日)まで、渋谷スクランブルスクエアアプリでのお支払いで利用可能な「SPRING COUPON」を配信。


【POINT５】各店でも春のお買いものが楽しくなる企画を開催！

本フェア期間中、館内各店でも春のお買いものが楽しくなるノベルティプレゼントや新商品発売など、さまざまな企画を開催。


【POINT６】春を彩るPOPUP情報

本フェア期間中、期間限定のPOPUPを開催。


＜SCRAMBLE SPRING 2026概要＞

【開催期間】2026年2月26日(木)～3月22日(日)


【テーマ】一春、一旬、わたし


【公式HP】https://www.shibuya-scramble-square.com/


※イベントの実施時間などの詳細は、渋谷スクランブルスクエア公式HPにて随時公開します


＜アーティスト＞Yuria Oku／アートディレクター（キービジュアル・スカーフデザインを担当）

北海道出身。デザイン会社勤務を経て2019年に独立。


Yuria [_l.h.c_]として活動。


アートディレクター／コラージュアーティストとして、広告やCDジャケット、CM／MV監督など幅広く制作。写真やイラストで現実にはない不思議で奇妙な物語を作品に落とし込み、違和感かつ独特な世界観を独自の観点でポップに表現した作品が特徴。独特な世界観の物語を、コラージュという手法で実写に落とし込み、アートディレクション作品としてInstagramにて発信。






【経歴】


2023年　デザインフェスタ出展


2024年　Adobe企画「山手線クリエイター」4号車ジャック展示


2024年　個展「Synelium(シネリウム※造語)」を開催し、グッズ販売開始。


2025年　渋谷MODIにてPOP UP個展「REM」開催


など、個展・POP UPに多数出展。



【公式インスタグラム】@yuria__l.h.c__(https://www.instagram.com/yuria__l.h.c__/)


【公式HP】https://leirion.jp


Jasmine Rose（茉莉ローズ）／モデル

東京を拠点に活動するアメリカ出身のモデル、声優・女優、DJ、写真家、映像クリエイター。


大手ブランドのCMや広告に出演し、テレビ・映画・ナレーションの仕事でも活躍。自身で撮影・コンテンツ制作やDJとしてクラブイベントにも活動の幅を広げている。






本フェア期間中の3月20日(金・祝)～3月22日(日)には、対象店舗にて20,000円以上(税込)お買い上げのお客さまへ、シルク100％のオリジナル大判スカーフ(70×70cm)を先着でプレゼントします。


なめらかな質感と上品な光沢をあわせ持つスカーフは、首元に巻いたり、バッグに結んだりと、春の装いを格上げしてくれる万能アイテム。キービジュアルの世界観を落とし込んだ春の訪れを感じさせるデザインと、大判ならではのアレンジ力で、コーディネートに華やぎをプラスします。数量限定、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会に、ワンランク上の春のファッションをお楽しみください。


【対象期間】3月20日(金・祝)～3月22日(日)12:00～20:00


【対象条件】期間中に対象店舗で20,000円以上(税込)お買い上げのお客さま


【対象店舗】渋谷スクランブルスクエア 2階～11階店舗　


※カフェは除く


【配布場所】レシートをご持参の上、アプリカウンター(2階/6階/8階)までお越しください


【配布枚数】各日先着300枚





▲限定オリジナルスカーフ

※特典はなくなり次第終了となります


※1会計につき20,000円(税込)以上お買い上げのお客さまに、スカーフを1枚進呈します


※おひとりさま(または1会計)につき1枚限りとさせていただきます


※レシートの合算は対象外となります


今回の「SCRAMBLE MUSIC SHOW」では、「Journey to Anywhere」をテーマに、新しい自分との出会いの旅路を音楽で表現します。


当日会場には4階


【開催日】3月21日(土)


【開催時間】12:00～18:00


【開催場所】12階 イベントスペースScene12


【出　　演】Maco Marets、ohayoumadayarou 沖野修也、井上薫、Yuka Mizuhara、DJ KENTA


【公式HP】https://cms.shibuya-scramble-square.com/sms/


【観覧条件】どなたでも無料でご観覧いただけます


＜アーティスト＞
ohayoumadayarou

ラップユニット・chelmicoのRachelが、プロデューサーのESMEMORIとスタートさせたソロプロジェクト。


2023年ごろから楽曲を作り始め、2025年本格始動。


楽曲リリースを軸に、ライブ活動も試行錯誤しながら挑戦している。






Yuka Mizuhara

モデル、DJ、音楽プロデューサー、クリエイターとして多方面で活躍。温厚なレコードから触発され、レアグルーヴ、稀なヴァイナルなど日々旅をしながら収集し、数々の音楽フェスティバルやDJバー、空間デザインを手掛ける。DJ活動の傍ら、独自のユーモアを取り入れながらアンビエントからダンスミュージックまで、幅広い音楽制作を行う。夏にシングルEPリリース予定。音楽文化の発掘へと真摯に取り組む。






【POINT３】新店「ROKUMEI COFFEE CO.」オープン。愛知県豊橋市の花「デルフィニウム」とのCPを実施

■2階 ROKUMEI COFFEE CO.＜カフェ＞

3月5日(木)、奈良発の自家焙煎スペシャルティコーヒー専門店「ROKUMEI COFFEE CO.」が2階にオープンします。焙煎技術日本一に輝いた確かな実力で、日常を豊かにする至福のコーヒー時間をお届けします。個性豊かなコーヒー豆や手軽なドリップバッグ、多彩なギフトに加え、渋谷スクランブルスクエア限定の「SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE BLEND」も登場します。あなただけのお気に入りの一杯を、ぜひ見つけてください。



【開業日】3月5日(木)


【営業時間】平日8:00～21:00／休日9:00～21:00


※10:00まではテイクアウトと商品購入のみ可


※3月5日(木)のみ10:00オープン


【場所】2階渋谷ストリーム側出入口横






「SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE BLEND」コンセプト

淹れたてのコーヒーからは、軽やかな果実感と明るさが広がり、飲み進めていくにつれ、甘さが際立ち色々なフルーツを連想させる複雑な風味へと変わっていき、後口はすっと抜けるようにクリーンな味わいです。また、街の景色が変わり続けるように、このブレンドに使用する個性的な豆や配合を、時期によって変えていきます。その時、その場所、その一杯をお楽しみいただけます。


限定商品を封入したお値ごろなオープン記念福袋もご用意しますので、この機会にぜひお買い求めください。






＜コラボキャンペーン＞


本フェア期間中の2月28日(土)・3月1日(日)には、対象店舗にて10,000円(税込)以上お買い上げのお客さまへ、愛知県豊橋市の花「デルフィニウム」を使ったミニブーケと「ROKUMEI COFFEE CO.」の春限定「さくらブレンド」のドリップバッグをプレゼントします。ミニブーケは、デルフィニウムを含む花3本をお客さまにて自由にお選びいただける体験型です。


春の空を連想させるさわやかなブルーのデルフィニウムと、春限定「さくらブレンド」の組み合わせで、お家でも春の訪れを楽しんでみてはいかがでしょうか。各日先着100名さま限定となりますので、お早めにお越しください。





【対象期間】2月28日(土)・3月1日(日)12:00～17:00


【対象条件】期間中に対象店舗で10,000円(税込)以上お買い上げのお客さま


【対象店舗】渋谷スクランブルスクエア 7階・8階店舗


【配布場所】７階イベントスペース L×7



※特典はなくなり次第終了となります


※1会計につき10,000円(税込)以上お買い上げのお客さまに、ミニブーケとドリップバッグをセットで進呈します


※おひとりさま(または1会計)につき1点限りとさせていただきます


※レシートの合算は対象外となります



「さくらブレンド」コンセプト


挽きたての粉から満開の桜のような華やかな香りが漂い、口に含むとアプリコットのように甘くなめらかな口当たり。冷めるにつれて、さくらんぼのような軽やかな果実感と甘さの余韻が広がる心地よい一杯です。



デルフィニウム


「あなたを幸せにします」という花言葉から、贈る相手に幸せな気持ちも一緒に届けられる花。自然界では貴重な青色で、愛知県豊橋市が生産量トップクラスを誇ります。当日は豊橋市が実施する「花のまち豊橋」プロモーション事業の一環により、豊橋市で生産されたデルフィニウムを含む花が本施設に直送されます。


【POINT４】「SPRING COUPON」でお得にお買いものが楽しめる！

期間中、渋谷スクランブルスクエアアプリでの決済で利用できる「SPRING COUPON」3,000円をプレゼントします。この機会に、渋谷スクランブルスクエアアプリでお買いものをお楽しみください。


＜SPRING COUPONキャンペーン概要＞

【対象期間】3月12日(木)～3月22日(日)


【対象条件】渋谷スクランブルスクエアアプリのダウンロード＆決済手段登録


【クーポン内容】30,000円(税込)以上のお買いもので3,000円OFF


【対象店舗】全店舗


※渋谷スクランブルスクエアアプリでの決済にのみご利用いただけます


※その他クーポンとの併用はできません






【POINT５】各店でも春のお買いものが楽しくなる企画を開催！

渋谷スクランブルスクエアの各店にて、春のお買いものが楽しくなるノベルティプレゼントや新商品発売など、さまざまな企画を用意します。館内で春の訪れを感じながら、感性を更新するアイテムに出会える機会です。ぜひお立ち寄りください。


■4階：Tory Burch

期間中のお買いもの45,000円(税込)以上のお客さまへオリジナルポーチをプレゼント。ハートやフラワーなどのモチーフとイニシャルをお選びいただき、刺繍を施して進呈します。



【対象期間】3月12日(木)～3月22日(日)


※混雑状況により、刺繍ポーチは後日のお渡し、または郵送となる場合があります


※数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので予めご了承ください






■7階：Le Dome EDIFICE et IENA

期間中、店内にてパリのバッグブランド「q bag paris」のPOPUPを開催。何気ない日々に、少し特別な彩りを添え、「私らしさ」を軽やかに映し出しながら、「あったらいいな」を叶える「機能性＋デザイン」のバッグに出会えるこの機会を、どうぞお見逃しなく。



【開催期間】2月26日(木)～3月22日(日)


【URL】https://qbagparis.com/






他店舗の企画内容は公式HPをご参照ください。


https://shibuya-scramble-square.com/2026_spring/


【POINT６】春を彩るPOPUP情報

■4階 Space4： 52 BY HIKARU MATSUMURA

デザイナー松村光によるライフプロダクトブランドが、POP UP STOREを開催。2026年１月末から随時発売される春の新作商品が、いち早く展開されます。


春のコーディネートのアクセントになるアイテムに出会えること間違いなし。また、会期中はノベルティプレゼントキャンペーンも開催します。この機会をどうぞお見逃しなく。






【開催期間】1月31日(土)～3月30日(月)


【ノベルティ】対象商品(BOAT、CANDY、SABOTEN、POCKET、PENSEESI、PENSEESII、MINI SHOULDER)ご購入で、選べるカラーのロングハンドルをプレゼント


※１月31日(土)より数量限定、なくなり次第終了


【公式サイト】https://52byhikarumatsumura.com/






■1階ecute EDITION OKASHI connect：Ameya Eitaro

1818年創業 榮太樓總本鋪から生まれた、あめの専門ブランド。


200年続く和菓子づくりの技と、選び抜いた素材をベースに、「あめに恋して、あめに夢みて」をコンセプトに掲げ、楽しみ方の常識にとらわれない“新しいあめのかたち”を提案します。伝統を大切にしながらも、毎日の気分やスタイルにフィットする、進化系あめの可能性を広げ続けています。


春の訪れが感じられる柔らかな色合いを纏ったあめで、春を楽しんでみてはいかがでしょうか。






【開催期間】2月19日(木)～3月4日(水)


【公式サイト】https://www.ameyaeitaro.com/






＜渋谷スクランブルスクエア　概要＞


名称：渋谷スクランブルスクエア／SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE


事業主体：東急(株)、東日本旅客鉄道(株)、東京地下鉄(株)


所在：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号


用途：事務所、店舗、展望施設、駐車場など


延床面積：第I期（東棟）約181,000平方メートル 、第II期（中央棟・西棟）約95,000平方メートル


階数：第I期（東棟）地上47階 地下7階、第II期（中央棟）地上10階 地下2階、（西棟）地上13階 地下4階


高さ：第I期（東棟）約229.7ｍ、第II期（中央棟）約61ｍ、（西棟）約76ｍ


設計者：渋谷駅周辺整備計画共同企業体


※(株)日建設計、(株)東急設計コンサルタント、(株)JR東日本建築設計、メトロ開発(株)


デザインアーキテクト：(株)日建設計、(株)隈研吾建築都市設計事務所、(有)SANAA事務所


運営会社：渋谷スクランブルスクエア(株)


※東急(株)、東日本旅客鉄道(株)、東京地下鉄(株)の3社共同出資


開業：第I期（東棟）2019年11月1日開業　第II期（中央棟・西棟）2031年度完成予定


URL：https://www.shibuya-scramble-square.com