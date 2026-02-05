「一春、一旬、わたし」をテーマにしたシーズンフェア「SCRAMBLE SPRING 2026」が2月26日(木)スタート

渋谷スクランブルスクエア株式会社

渋谷スクランブルスクエア（以下、本施設）は、「SCRAMBLE SPRING 2026」（以下、本フェア）を2026年2月26日(木)から3月22日(日)まで開催します。

■今年のテーマは「一春、一旬、わたし」

新しい季節のはじまりを彩る、今シーズンのコンセプト「一春、一旬、わたし」。長い冬が終わり、扉を開けた先に広がる色鮮やかな春。そんな心躍る瞬間と、感性がふっと動く様子を表現したキービジュアルには、モデルのJasmine Roseさんを起用し、多彩なルックを纏っていただきました。扉を開けて感性を更新していく、本施設ならではの春をご体感ください。

さらに期間中は、対象金額以上のお買い上げでオリジナルスカーフがもらえるプレゼントキャンペーンや、渋谷スクランブルスクエアアプリでの決済でご利用いただける「SPRING COUPON」のキャンペーンを実施します。ぜひこの機会に、ショッピングをお楽しみください。

【POINT１】20,000円(税込)以上お買い上げのお客さまへ、オリジナルスカーフをプレゼント

3月20日(金・祝)～3月22日(日)の期間中、20,000円(税込)以上お買い上げのお客さまへキービジュアルの世界観を踏襲したオリジナルスカーフを先着でプレゼント。春の装いのワンポイントに。

【POINT２】「Journey to Anywhere」をテーマにSCRAMBLE MUSIC SHOWを開催

「Journey to Anywhere」をテーマに、「新しい自分との出会いに向けた旅路」を音楽で表現。

3月21日(土)開催。

【POINT３】新店「ROKUMEI COFFEE CO.」がオープン。愛知県豊橋市の花「デルフィニウム」とコラボしたミニブーケ・ドリップバッグのプレゼントキャンペーンを開催

「ROKUMEI COFFEE CO.」が3月5日(木)にオープン。オープンに先駆けて、2月28日(土)・3月1日(日)の2日間、対象店舗で10,000円(税込)以上お買い上げのお客さまへ、ミニブーケとドリップバッグを先着でプレゼントするキャンペーンを開催。

【POINT４】「SPRING COUPON」でお得にお買いものが楽しめる！

本フェア期間中の3月12日(木)～3月22日(日)まで、渋谷スクランブルスクエアアプリでのお支払いで利用可能な「SPRING COUPON」を配信。

【POINT５】各店でも春のお買いものが楽しくなる企画を開催！

本フェア期間中、館内各店でも春のお買いものが楽しくなるノベルティプレゼントや新商品発売など、さまざまな企画を開催。

【POINT６】春を彩るPOPUP情報

本フェア期間中、期間限定のPOPUPを開催。

＜SCRAMBLE SPRING 2026概要＞

【開催期間】2026年2月26日(木)～3月22日(日)

【テーマ】一春、一旬、わたし

【公式HP】https://www.shibuya-scramble-square.com/

※イベントの実施時間などの詳細は、渋谷スクランブルスクエア公式HPにて随時公開します

＜アーティスト＞Yuria Oku／アートディレクター（キービジュアル・スカーフデザインを担当）

北海道出身。デザイン会社勤務を経て2019年に独立。

Yuria [_l.h.c_]として活動。

アートディレクター／コラージュアーティストとして、広告やCDジャケット、CM／MV監督など幅広く制作。写真やイラストで現実にはない不思議で奇妙な物語を作品に落とし込み、違和感かつ独特な世界観を独自の観点でポップに表現した作品が特徴。独特な世界観の物語を、コラージュという手法で実写に落とし込み、アートディレクション作品としてInstagramにて発信。

【経歴】

2023年 デザインフェスタ出展

2024年 Adobe企画「山手線クリエイター」4号車ジャック展示

2024年 個展「Synelium(シネリウム※造語)」を開催し、グッズ販売開始。

2025年 渋谷MODIにてPOP UP個展「REM」開催

など、個展・POP UPに多数出展。

【公式インスタグラム】@yuria__l.h.c__(https://www.instagram.com/yuria__l.h.c__/)

【公式HP】https://leirion.jp

Jasmine Rose（茉莉ローズ）／モデル

東京を拠点に活動するアメリカ出身のモデル、声優・女優、DJ、写真家、映像クリエイター。

大手ブランドのCMや広告に出演し、テレビ・映画・ナレーションの仕事でも活躍。自身で撮影・コンテンツ制作やDJとしてクラブイベントにも活動の幅を広げている。

【POINT１】20,000円(税込)以上お買い上げのお客さまへ、オリジナルスカーフをプレゼント

本フェア期間中の3月20日(金・祝)～3月22日(日)には、対象店舗にて20,000円以上(税込)お買い上げのお客さまへ、シルク100％のオリジナル大判スカーフ(70×70cm)を先着でプレゼントします。

なめらかな質感と上品な光沢をあわせ持つスカーフは、首元に巻いたり、バッグに結んだりと、春の装いを格上げしてくれる万能アイテム。キービジュアルの世界観を落とし込んだ春の訪れを感じさせるデザインと、大判ならではのアレンジ力で、コーディネートに華やぎをプラスします。数量限定、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会に、ワンランク上の春のファッションをお楽しみください。

【対象期間】3月20日(金・祝)～3月22日(日)12:00～20:00

【対象条件】期間中に対象店舗で20,000円以上(税込)お買い上げのお客さま

【対象店舗】渋谷スクランブルスクエア 2階～11階店舗

※カフェは除く

【配布場所】レシートをご持参の上、アプリカウンター(2階/6階/8階)までお越しください

【配布枚数】各日先着300枚

▲限定オリジナルスカーフ

※特典はなくなり次第終了となります

※1会計につき20,000円(税込)以上お買い上げのお客さまに、スカーフを1枚進呈します

※おひとりさま(または1会計)につき1枚限りとさせていただきます

※レシートの合算は対象外となります

【POINT２】「Journey to Anywhere」をテーマにSCRAMBLE MUSIC SHOWを開催

今回の「SCRAMBLE MUSIC SHOW」では、「Journey to Anywhere」をテーマに、新しい自分との出会いの旅路を音楽で表現します。