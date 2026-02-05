RELEXソリューションズ、日本法人を新設しアジア太平洋地域でのプレゼンスを強化

RELEX Solutions

AIによる統合サプライチェーンおよび小売計画ソリューションを提供するRELEXソリューションズ（RELEX Solutions本社：フィンランド、以下：RELEX）は2025年12月3日に日本支社設立記念イベントを開催しました。

日本市場への進出は、RELEXのグローバル成長戦略における大きなマイルストーンであり、日本の小売・卸売企業及び消費財メーカーが、インテリジェントなデータ駆動型のプランニングを通じて事業をエンドツーエンドで最適化できるよう支援するというRELEXの取り組みを強化するものです。

RELEXは、欧州、北米、アジア太平洋地域で強力なプレゼンスを確立しており、小売および製造業全体でサプライチェーンの変革を推進し続けています。RELEXの統合サプライチェーンと小売計画プラットフォームは、需要予測、マーチャンダイジング、サプライチェーン、業務計画を一元的に可視化し、企業の効率向上、廃棄削減、収益性向上を支援します。

日本法人は、RELEXがローカルで顧客にサービスを提供する能力を強化するとともに、日本の複数のパートナー企業とのパートナーシップを深めてまいります。これらのコラボレーションにより、RELEXのAIベースのプラットフォームと、データサイエンスおよびビジネス変革における専門知識が組み合わされ、日本の顧客に対して、より迅速に明確な成果を提供します。

日本法人の開設について、RELEXソリューションズの共同創設者であるMichael Falckは次のように述べています。

「日本は、世界で最も先進的でダイナミックな小売・製造市場の1つです。現地法人を設立することで、お客様やパートナーと協力してビジネスを推進することができ、日本のイノベーションエコシステムに貢献しながら、より柔軟なデータ駆動型のプラットフォームを構築できるよう支援することが可能となります。」

RELEXソリューションズの日本カントリーマネージャーである福沢 勇貴は次のように述べています。

「今回の日本法人設立は、日本のお客様により深くコミットし、ローカルに根ざした支援体制を築くための大きな一歩です。世界各国で培ってきたベストプラクティスに、日本の小売・流通の現場で育まれた独自の運用や文化を組み合わせることで、日本企業の持続的な成長と競争力向上に貢献してまいります。」

RELEXソリューションズのアジア太平洋地域担当上級副社長であるKristie Davisonは、日本市場について以下のように述べています。

「日本は最もエキサイティングで急成長している市場の1つです。私たちは、日本の小売業や製造業がAI主導のプランニングを導入できるよう支援するために、現地のリソース、パートナーシップ、人材に投資しています。日本市場に価値のある貢献ができることを楽しみにしています。」

日本オフィスは、シンガポール、オーストラリア、タイでの事業を含め、RELEXが確立したアジア太平洋地域での事業を強化します。AIを活用したサプライチェーンと小売計画の導入を加速させる上で重要な役割を果たし、変化する消費者ニーズへの対応、需要変動への柔軟な対処、そして持続可能で適応力の高いオペレーションの構築を支援していきます。

【日本法人概要】

日本法人の名称：RELEXソリューションズ株式会社

日本法人の所在地：東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

代表者名：ヨハン・エーリク・ハータヤ

資本金：500万円

事業内容：1. 各種市場、商品及び需要の予測調査の企画及び実施

2. 需要予測、在庫管理及びサプライチェーン管理に関するソフトウェア、システム及びクラウドサービスの企画、開発、提供、販売、運営及び保守

3. データ分析、人工知能（AI）その他情報技術を活用した各種ソリューションの提供

4. 前各号に関するコンサルティング、導入支援及び運用支援業務

5. 前各号に附帯又は関連する一切の業務

RELEXソリューションズについて

RELEXソリューションズは、実績のあるAI技術により、小売業者と製造業者に統一されたサプライチェーン計画プラットフォームを提供しています。企業がエンドツーエンドのバリューチェーン全体にわたって、需要予測、補充、マーチャンダイジング、価格設定、プロモーション、サプライチェーン運用、生産計画の最適化を支援しています。

グローバルにおいては、セブン-イレブン、Coles、ホーム・デポなど700社以上の小売業界における導入実績があり、日本ではコスモス薬品がRELEXを採用しています。

公式サイト：https://www.relexsolutions.com/jp/