朝日新聞、衆院選の当落を「開票LIVE」で　開票前には出口調査も

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、2月8日投開票の衆院選の開票速報をデジタル版の特設ページでお伝えします。出口調査の結果も踏まえ、選挙区ごとの当落を早く正確に報道。さらに、デジタル版とYouTube公式チャンネルで「開票LIVE」を生配信します。
「衆院選2026」特設ページはこちら :
https://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/
林尚行・前政治部長
水野梓・withnews編集長
本間智恵・テレビ朝日アナウンサー
竹中治堅・政策研究大学院大学教授
8日午後7時45分からは、政治取材歴20年超の林尚行・前政治部長と、ポッドキャストでもおなじみの水野梓・withnews編集長が全国の開票状況をいち早く伝えます。進行は、テレビ朝日アナウンサーで、ANNニュースやポッドキャスト「ホンマのホンネ ～わたしたちのモヤモヤニュース会議～」に出演中の本間智恵さんです。各地の記者と中継で結ぶほか、出口調査のプロによる調査結果の読み解きもお伝えする予定です。
「日本の将来、暮らしはどうなる？」 ゲストや論説委員と考える
午後11時半からは、竹中治堅・政策研究大学院大学教授をお迎えして、ニッポンの将来を読み解きます。「国内政治は？」「私たちの暮らしは？」「世界の中で日本はどうなる？」――。視聴者の皆さんからの質問を受けながら、ともに考えていきます。林、水野のほか、伊藤裕香子・論説副主幹、伊藤宏・論説委員が出演します。
「開票LIVE」はこちら :
https://www.asahi.com/articles/ASV1Q33XXV1QUEFE004M.html
特設ページでは出口調査の結果をグラフで
出口調査のグラフイメージ
全国各地の投票所の出口で調査した結果をグラフで一覧できるページを開設する予定です。接戦区の状況が一目で分かります。
開票結果を速報
画面イメージ（画像は２０２４年の衆院選）
開票速報のページでは、ANN系列各局の協力で各地の開票状況をまとめてご覧になれます。全体の状況もグラフを使ってわかりやすく伝えます。
投票に向けても様々なコンテンツを用意
投票に向けては、全国の取材網を生かして、候補者に独自アンケートを実施。様々なコンテンツや、投票の参考にしていただきたい情報をお届けしています。
だれに投票すればいいか迷ったら
簡単な質問に答えるだけで、政党や候補者の考え方とあなたの「一致度」が分かる「ボートマッチ」。1分程度で結果が分かります。
朝日新聞ボートマッチ :
https://www.asahi.com/senkyo/votematch/
選挙区の情勢が知りたい
情勢調査は、選挙情勢を知りたいという関心に応えるため、また、有権者が投票を考える際の材料の一つとして報じています。情勢調査の結果をグラフで一覧できます。
情勢調査特設ページ :
https://www.asahi.com/senkyo/joseichosa/
候補者の考えや政策スタンスを比較したい
朝日新聞社と東京大学谷口研究室の共同調査で、候補者に政策課題への賛否を尋ねました。憲法改正や選択的夫婦別姓など、各候補者のスタンスを一目で比較できます。
朝日・東大共同調査 :
https://digital.asahi.com/senkyo/asahitodai/
衆院選の注目ポイントが分かる「解説人語」 全国の記者が動画でリポート
注目のニュースを解説する動画シリーズ「解説人語」の衆院選特集を連日、お届けしています。主要政党別の情勢から注目の選挙区まで、最前線にいる記者たちが深掘り解説します。
解説人語 :
https://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/2026/kaisetsu/
有権者が考えるべきことは
衆院選が迫るなか、私たちが考えるべきことは何か。インタビューを通して考えます。
インタビュー連載「問われる民意」 :
https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=3225
ほかにも豊富なコンテンツ
・注目選挙区ルポ「最前線」 https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=3229
・ファクトチェック https://www.asahi.com/special/factcheck/
・大阪ダブル選2026 https://www.asahi.com/topics/AP-1e3abccb-b46d-4160-8293-0cb30202243c/
・動画ニュース https://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/2026/video/
・選挙公報 https://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/2026/senkyokoho/
・国民審査 https://www.asahi.com/senkyo/kokuminshinsa/
