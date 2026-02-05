朝日新聞、衆院選の当落を「開票LIVE」で　開票前には出口調査も

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、2月8日投開票の衆院選の開票速報をデジタル版の特設ページでお伝えします。出口調査の結果も踏まえ、選挙区ごとの当落を早く正確に報道。さらに、デジタル版とYouTube公式チャンネルで「開票LIVE」を生配信します。

「衆院選2026」特設ページはこちら :https://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/

林尚行・前政治部長水野梓・withnews編集長本間智恵・テレビ朝日アナウンサー竹中治堅・政策研究大学院大学教授

開票状況、各地の記者と中継で結んで 出口調査のプロによる調査結果の読み解きも

8日午後7時45分からは、政治取材歴20年超の林尚行・前政治部長と、ポッドキャストでもおなじみの水野梓・withnews編集長が全国の開票状況をいち早く伝えます。進行は、テレビ朝日アナウンサーで、ANNニュースやポッドキャスト「ホンマのホンネ ～わたしたちのモヤモヤニュース会議～」に出演中の本間智恵さんです。各地の記者と中継で結ぶほか、出口調査のプロによる調査結果の読み解きもお伝えする予定です。

「日本の将来、暮らしはどうなる？」 ゲストや論説委員と考える

午後11時半からは、竹中治堅・政策研究大学院大学教授をお迎えして、ニッポンの将来を読み解きます。「国内政治は？」「私たちの暮らしは？」「世界の中で日本はどうなる？」――。視聴者の皆さんからの質問を受けながら、ともに考えていきます。林、水野のほか、伊藤裕香子・論説副主幹、伊藤宏・論説委員が出演します。

「開票LIVE」はこちら :https://www.asahi.com/articles/ASV1Q33XXV1QUEFE004M.html

特設ページでは出口調査の結果をグラフで出口調査のグラフイメージ

全国各地の投票所の出口で調査した結果をグラフで一覧できるページを開設する予定です。接戦区の状況が一目で分かります。

開票結果を速報画面イメージ（画像は２０２４年の衆院選）

開票速報のページでは、ANN系列各局の協力で各地の開票状況をまとめてご覧になれます。全体の状況もグラフを使ってわかりやすく伝えます。

投票に向けても様々なコンテンツを用意

投票に向けては、全国の取材網を生かして、候補者に独自アンケートを実施。様々なコンテンツや、投票の参考にしていただきたい情報をお届けしています。

だれに投票すればいいか迷ったら

簡単な質問に答えるだけで、政党や候補者の考え方とあなたの「一致度」が分かる「ボートマッチ」。1分程度で結果が分かります。

朝日新聞ボートマッチ :https://www.asahi.com/senkyo/votematch/

選挙区の情勢が知りたい

情勢調査は、選挙情勢を知りたいという関心に応えるため、また、有権者が投票を考える際の材料の一つとして報じています。情勢調査の結果をグラフで一覧できます。

情勢調査特設ページ :https://www.asahi.com/senkyo/joseichosa/

候補者の考えや政策スタンスを比較したい

朝日新聞社と東京大学谷口研究室の共同調査で、候補者に政策課題への賛否を尋ねました。憲法改正や選択的夫婦別姓など、各候補者のスタンスを一目で比較できます。

朝日・東大共同調査 :https://digital.asahi.com/senkyo/asahitodai/

衆院選の注目ポイントが分かる「解説人語」 全国の記者が動画でリポート

注目のニュースを解説する動画シリーズ「解説人語」の衆院選特集を連日、お届けしています。主要政党別の情勢から注目の選挙区まで、最前線にいる記者たちが深掘り解説します。

解説人語 :https://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/2026/kaisetsu/

有権者が考えるべきことは

衆院選が迫るなか、私たちが考えるべきことは何か。インタビューを通して考えます。

インタビュー連載「問われる民意」 :https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=3225

ほかにも豊富なコンテンツ

・注目選挙区ルポ「最前線」 https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=3229

・ファクトチェック https://www.asahi.com/special/factcheck/

・大阪ダブル選2026 https://www.asahi.com/topics/AP-1e3abccb-b46d-4160-8293-0cb30202243c/

・動画ニュース https://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/2026/video/

・選挙公報 https://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/2026/senkyokoho/

・国民審査 https://www.asahi.com/senkyo/kokuminshinsa/

