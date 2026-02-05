韓国に世界最大規模の旗艦店「Goldwin Seoul（ゴールドウイン ソウル）」が2026年2月14日（土）にオープン

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：渡辺 貴生）は、当社オリジナルブランド「ゴールドウイン（Goldwin）」の韓国初の旗艦店「Goldwin Seoul（ゴールドウインソウル）」を2026年2月14日（土）にソウル・江南区の中心部、島山（トサン）エリアにオープンします。

(c) New Material Research Laboratory_Shinsoken

「Goldwin Seoul」を出店する島山公園周辺は、ソウル・江南区の中でも特にファッション感度の高い街区として知られ、ラグジュアリーブランドやインディペンデントブティック、洗練されたカフェやギャラリーが集まり、若者に人気のエリアです。島山公園を中心に広がるこのエリアは、都市の喧騒から一歩距離を置きながらも、常に新しいトレンドが生まれる場所として進化を続けています。

国内外のファッション関係者やクリエイター、感度の高いローカル層が日常的に行き交うこのエリアは、ブランドの世界観を体感的に伝える発信拠点として高い親和性を持ちます。Goldwin世界最大規模の店舗となるGoldwin Seoulは、店舗面積約173坪でエントランスを広く設け、地上2階の2フロアで構成され、Goldwinの全カテゴリーを展開します。島山公園近くに旗艦店を構えることで、機能性と審美性を兼ね備えたプロダクトを、ソウルの先鋭的なファッションシーンと共鳴させながら発信していきます。

当社は、1994年に日本と韓国における「THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）」の商標権を取得し、現地企業との合弁会社「YOUNGONE OUTDOOR Corporation（ヤングワンアウトドアコーポレーション）」で、日本だけでなく韓国でもブランド事業を運営しています。2024年には、韓国におけるGoldwinブランドの事業拡大を目的とした合弁会社（連結子会社）として、「Goldwin Korea Corporation（ゴールドウインコリアコーポレーション）」を設立し、百貨店と卸先を中心にPOP-UP STOREやイベントを実施しローカルマーケティングを進めてきました。また、昨年10月には元々石油を貯蔵するために使用されていた6つの廃油タンクから作られたユニークな空間「oil tank culture park（文化備蓄基地）」でGoldwin０のローンチイベントを開催し、大勢を集客するなど実績を残してきました。

Goldwin Seoulは、Goldwinのグローバル戦略を加速していく上で重要なポジションです。Goldwinブランドの海外展開を拡大していくうえで、プレミアムスポーツブランドという戦略を立て、中国をメインエリアとして成長戦略を進めていますが、中国では、隣接する韓国ファッションの影響が大きく、韓国での出店は中国をはじめグローバルポジションの確立に繋がると考えています。世界中のファッションが集まる韓国で、繊細・丁寧・緻密といった日本の美の伝統的な作法を用いて、モノづくりを行うGoldwinと、韓国の歴史と自然が調和することにより、新たな価値が生まれることを期待しています。ブランドの世界観を発信する店舗をつくり、世代を超えて共感を広げていくコモンズとしての役割を担います。

当社は、Goldwinブランドのグローバル成長を目指すプロジェクト「Goldwin 500」を2024年4月に発表後、世界各国での出店を加速させてきました。今回、韓国で初となる旗艦店を出店することで、上質な直営店をグローバルに展開し、さらなる認知の拡大を目指します。

■「Goldwin Seoul」の空間コンセプト

Goldwin Seoulは、ゴールドウインが掲げる「Life with Nature」の哲学である、自然を外側から眺めて消費の対象とするのではなく、内側に入り共に生きる存在として関わり合うという姿勢を、人の叡智と自然とが混ざり合うことで生み出される豊かさとして表現した世界最大規模の旗艦店です。街並みの変化が激しい街区に位置し、流行とともに増改築が繰り返され、複雑な構造をもつこの建築に対して、変化を許容しながらも、それに耐え得る普遍的な空間を目指しました。

建築の基壇として、岩の隙間から新たな生命が芽吹き、人々と自然の営みの共存する風景を作りたいと考えました。それは建築の基壇でありながら、ブランドの理念を表すものでもあります。アプローチの石床は内側まで連続し、内外の境界を曖昧にしながら内部空間へと誘います。

空間の中心にそびえる円環は、循環する自然を象徴し俯瞰する映像を映し出す円柱のスクリーン。これは一種の「ゲート」として機能し、来場者は日常から切り離され、Goldwinの姿勢を視覚的に体験することになります。

2階へと至ると、空間は「陰と陽」の対比と循環をテーマに、常に表情を変え続ける場へと転換します。増築によって生まれた天井の高い開放的なエリアは、光に満ちた「陽」の空間。対照的に、奥に佇む天井の低い既存エリアは、静謐な「陰」の空間として位置づけました。障子を通して移ろう自然光が、床に敷かれた特別に誂えた白い陶板に静かに反射し、空間に清らかな明るさをもたらします。既存部分と増築部分の境に位置する中央部分には、ステージと、着脱可能な柔らかな質感を持つ韓国紙の襖の建具を配しました。カメラの絞りのような効果が与えられたこの襖は、開くことによって空間を緩やかに繋いで光と影を混ぜ合わせる一方、閉じることで「陰」と「陽」のコントラストを際立たせ、空間の表情を一変させます。

自然と人、光と影、現代的な手法と伝統的な素材、古いものと新しいもの。この建築のなかに存在する対立する二つの要素が、どちらかに偏ることなく、ちょうどよい塩梅に混ざり合った状態こそが「Life with Nature」の体現だと考え、Goldwinのスタイルを豊かに演出する空間を目指しました。

新素材研究所

(c) New Material Research Laboratory_Shinsoken

▼店舗オフィシャル写真は、2月14日（土）10時以降、下記URLからダウンロードしていただけます

https://goldwininc.box.com/s/w2qiu2splpmkp31wpq4465c3fgrxtyiq

■「Goldwin Seoul」詳細

店名：Goldwin Seoul（ゴールドウイン ソウル）

所在地：33, Eonju-ro 164-gil, Gangnam-gu, Seoul

서울특별시 강남구 언주로164길 33（신사동）06020

営業時間：11:00-20:00

店舗面積：約173坪（総面積 574平方メートル ） ＊売場：1階 188平方メートル ､2階 178平方メートル

取り扱いアイテム：スキー・アウトドア・アスレチック・ライフスタイルウエア、アクセサリー、バッグなどGoldwinブランドの全カテゴリーを取り扱います。

■「Goldwin」ブランド海外展開のこれまで

2019年11月 初の海外直営店「Goldwin San Francisco」（米国）をオープン

2020年10月 欧州圏初の直営店「Goldwin Munich」（ドイツ）をオープン

2021年12月 中国大陸初の直営店「Goldwin Beijing」（中国大陸）をオープン

2024年4月 中国大陸における「Goldwin」ブランドの事業拡大を目的とした合弁会社（連結子会社）として、高得運（蘇州）商貿有限公司を設立

2024年8月 中国大陸2店舗目の直営店「Goldwin Chengdu」（中国大陸）をオープン

2024年9月 国内外直営店で最大規模の「Goldwin Shanghai」（中国大陸）をオープン

2024年10月 韓国における「Goldwin」ブランドの事業拡大を目的とした合弁会社（連結子会社）として、Goldwin Korea Corporationを設立

2025年1月 中国大陸4店舗目の「Goldwin Hangzhou」（中国大陸）をオープン

2025年4月 中国大陸5店舗目の「Goldwin Nanjing」（中国大陸）をオープン

2025年5月 欧州における「Goldwin」ブランドの事業拡大を目的とした英国現地法人「GOLDWIN LONDON LIMITED」を設立

2025年6月 中国大陸6店舗目の「Goldwin Shenyang」（中国大陸）をオープン

2025年6月 中国大陸7店舗目の「Goldwin Shenzhen」（中国大陸）をオープン

2025年8月 中国大陸８店舗目の「Goldwin Xi'an」（中国大陸）をオープン

2026年1月 欧州2店舗目となる「Goldwin London」をオープン

Goldwinブランドサイト：https://www.goldwin-global.com/kr/

Instagramアカウント：@goldwin_seoul

■Goldwin Korea Corporation 代表取締役社長 木村 直樹のコメント

韓国ソウルに初のGoldwin旗艦店舗をオープン出来ることを大変嬉しく思っています｡ 2024年10月にGoldwin Korea Corporation創設以降､ソウルを中心とした韓国市場に規模は小さいながらもさまざまな新しいアプローチを行って来ました｡ 韓国はトレンドの変化が早く､常に新しい仕掛けが必要な市場です｡ この旗艦店舗を通じて日本発信の機能性・デザイン性､ 細部にまで拘りを持つ製品､グローバルのクリエイティブに加え､韓国のお客さま・市場の特性に合わせたクリエイティブと情報を発信し､お客さまとの接点を広げて行きます｡ この店舗には多くの韓国・日本それぞれの素材を組み合わせた空間が見られ､ 双方のカルチャーを融合させた新しい店頭表現をしています｡ また､外から1階の円環､2階まで眺められる景観は、このソウルの地でも唯一無二のデザインとなっており、製品共々ご来店されるお客さまに満足いただけるものと思っています｡

■新素材研究所

新素材研究所は、現代美術作家の杉本博司と建築家の榊󠄀田倫之が2008年に設立した建築設計事務所です。その名称に反して、古代や中世、近世に用いられた素材や技法を研究し、それらの現代における再解釈と再興を活動の中核に据えています。すべてが規格化され表層的になってしまった現代の建築資材に異を唱え、敢えて扱いが難しい伝統的素材の建築的な可能性を追求する。それは近代化のなかで忘れられつつある高度な職人の技術を伝承し、さらにその技術に磨きをかけることでもあります。時代の潮流を避けながら、旧素材を扱った建築を造ることこそが、今もっとも新しい試みであると確信し、設計に取り組んでいます。

Goldwin Inc.

株式会社ゴールドウインは、モノづくり、コトづくり、環境づくりの3つを軸に、スポーツやアウトドアの領域を中心に人々の新たな挑戦を支え、その可能性をひらいていくライフスタイルクリエイティブカンパニーです。素材や技術、テクノロジー、環境の研究を日々行いながら、多様な背景、専門性をもったブランドの知恵やアイディアをゴールドウイン全体で共有し、モノづくりとコミュニケーションを進化させ続けています。スポーツから日々の暮らしまで、人間のパフォーマンスを最大化することはもちろん、環境負荷を可能な限り減らし、人間を生かし、人間が遊ぶフィールドである自然をより豊かなものにしていきます。誰かがではなく、私たちが率先し、よりよい未来をつくっていきます。

東京本社 所在地：〒107-8570 東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル

コーポレートサイトURL：https://about.goldwin.co.jp/