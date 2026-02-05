ニューヨーカー ウィメンズ「Masterpiece of NEWYORKER 時代のエッセンスを取り入れたトラディショナルプロダクト」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「Masterpiece of NEWYORKER 時代のエッセンスを取り入れたトラディショナルプロダクト」を自社通販サイトで公開しました。

「定番」こそ「本物」 Masterpiece of NEWYORKER

時代のエッセンスを取り入れたトラディショナルプロダクト"Masterpiece of NEWYORKER"

"Masterpiece"が表す「名品」として、永く支持されているアイテムをご紹介いたします。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-newyorker_womens-masterpiece_of_newyorker.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-newyorker_womens-masterpiece_of_newyorker.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

BLAZER

NEWYORKERの定番「紺ブレ」として、長年愛されているネイビーブレザー。カジュアルからビジネスまで、様々なスタイルに寄り添い、羽織るだけでスタイリングを格上げしてくれる、唯一無二のアイテムです。

ブレザー(ダブル)(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60086269-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \69,300

ブレザー(シングル)(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60076269-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込64,900

4面パネルと胸のダーツで立体的に仕上げたダブルブレストブレザー。スタイリングが華やぐゴールドのメタル釦を使用しています。

見返しにはアーカイブコレクションのブレザーを参考に復刻した「The Blazer」の織りネームを配しました。袖口は、本格的な本開き仕様です。

TRENCH COAT

ブレザーとともに長きにわたり定番アイテムとして親しまれているトレンチコート。通勤や普段使いのほか、入学・卒業などのセレモニーシーンにも対応するオーセンティックなデザイン。

トレンチコート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60513950-2024?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \80,300

縦糸にリサイクルポリエステル、横糸にオーガニックコットンを使用したギャバジン素材。撥水性をそなえているため、雨の日の外出も安心。

トラディショナルなデザインを踏襲しつつ、ジャケットの上からも羽織れるサイズ感に。取り外し可能なライナーには、ニューヨーカータータンを配しました。

STRIPED TOP

トラッドスタイルに欠かせないボーダートップス。パネル柄によって顔周りは明るく、ウエスト部分は引き締まった印象に仕上げました。

ニット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51728622-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \15,400

さらりとしたタッチが特徴の強撚コットンを使用。ニット素材によって着心地もよく、カジュアル過ぎない見え感に。ゴールドのロゴプレートがさりげないアクセント。

1枚でもインナーでもリラックス感の出る、ほどよいゆとりのあるサイジング。メリハリの出るネイビー、柔らかな印象のグレージュの2色展開。

NEWYORKER TARTAN

ブランドを象徴するモチーフである「ニューヨーカータータン」アイテムは、革小物やバッグなど雑貨が充実。ユニセックスで使用できるアイテムもあり、ギフトにもおすすめ。

グッズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?keyword=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%B3&filtercode1=2&filtercode2=51&l1_parent_selector=on&filtercode3=60&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \1,980～

本革にニューヨーカータータンを組み合わせた革小物。カードホルダーや財布、名刺入れなど、ビジネスシーンにも合わせやすい上品なデザインに。

そのほか、キュートなベアチャームや柄を部分づかいしたバッグなど、アイテムバリエーションも豊富にご用意しております。

▽定番アイテム一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?keyword=%E5%AE%9A%E7%95%AA%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0&filtercode0=&filtercode10=&filtercode1=2&filtercode2=51&filtercode2=54&search=&sizetype=&price1=0&price2=150000&off_rate__from=0&is_fullcolor=1&filtercode4=1&s=-release_dt&s_conte=-date&s_coord=-date&o=0&o_coord=0&o_conte=0&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?keyword=%E5%AE%9A%E7%95%AA%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0&filtercode0=&filtercode10=&filtercode1=2&filtercode2=51&filtercode2=54&search=&sizetype=&price1=0&price2=150000&off_rate__from=0&is_fullcolor=1&filtercode4=1&s=-release_dt&s_conte=-date&s_coord=-date&o=0&o_coord=0&o_conte=0&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽新着アイテム一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode4=1&filtercode4=0&filtercode2=51&filtercode2=54&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode4=1&filtercode4=0&filtercode2=51&filtercode2=54&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽特集一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）