「楽天ペイ」と「楽天ポイント」オンライン、東急百貨店が新たにオープンしたECサイト「東急百貨店オンラインストア」で利用可能に

楽天ペイメント株式会社

株式会社東急百貨店（以下「東急百貨店」）と楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、東急百貨店が本日オープンしたECサイト「東急百貨店オンラインストア」（注1）において、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」（注2）および共通ポイントサービス「楽天ポイント」オンライン（注3）が利用可能になることをお知らせします。

本導入により、利用者は「東急百貨店オンラインストア」において「楽天ペイ」（注2）で支払いができるようになり、支払い金額に対して最大1.5%（注4）の「楽天ポイント」が還元されます。

また、楽天IDを連携すると、200円（税抜）の支払いに対して1ポイントの「楽天ポイント」が進呈され、利用者は「楽天ポイント」を1ポイント1円相当として利用できます（注5）。

「楽天ペイ」（注2）と「楽天ポイント」オンラインを併せて利用することで、支払い金額に対して最大2%の「楽天ポイント」が還元され、ダブルで「楽天ポイント」を貯めることができます。

東急百貨店は、1997年5月より楽天グループ株式会社が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」に出店し、店舗では「楽天ペイ」「楽天ポイントカード」、ECサイト「東急百貨店ネットショッピング」では、「楽天ペイ」（注2）と「楽天ポイント」オンラインを導入し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、「東急百貨店オンラインストア」においても「楽天ペイ」（注2）および「楽天ポイント」オンラインを導入することで、データマーケティングや販促施策をより強化することが可能となります。また、会員数1億以上の強固な顧客基盤を持つ楽天グループとの連携をさらに深め、新規を中心とした利用者全体の拡大と売上の伸長、利用者へのサービスの向上を目指します。

東急百貨店と楽天ペイメントは、今後も利用者に利便性の高いサービスを提供するとともに、さらなる顧客満足度の向上に努めていきます。

（注1）「東急百貨店オンラインストア」は、以下ページをご確認ください。

https://online.tokyu-dept.co.jp

（注2）「楽天ペイ（オンライン決済）」が対象となります。

（注3）「楽天ポイント」オンラインの詳細は、以下ページをご確認ください。

https://pointonline.rakuten.co.jp/service/

（注4）「楽天キャッシュ」を支払い元にした場合、1.5%の「楽天ポイント」が還元されます。ポイント還元の条件は、以下詳細ページをご確認ください。

https://checkout.rakuten.co.jp/

（注5）「TOKYU CARD／TOKYU POINT提携カード」で支払う場合、「楽天ポイント」の進呈および利用は対象外となります。

【株式会社東急百貨店について】https://www.tokyu-dept.co.jp

東急百貨店は、渋谷ヒカリエ ShinQsや、渋谷 東急フードショー、+Q （プラスク）、東急フードショーエッジなど渋谷を拠点とし、東急線沿線を中心に百貨店・ショッピングセンター・専門店を展開・運営しています。新たな顧客価値創造に向け、百貨店業で培った、目利き力・編集力・販売力といった強みを生かし、フードやビューティー、外商の取り組みを推進するとともに地域の生活者の豊かな暮らしづくりに貢献します。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上