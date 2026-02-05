【セミナーのお知らせ】短期間・低コストで実現する製造業DX～事例に学ぶ製造・生産から基幹業務の高度化～

KPMGコンサルティング株式会社

製造業で活用できる製造領域や財務会計領域のDXについて、先行事例や短期間・低コストで始めるポイントを紹介します。

製造業においてDX（デジタルトランスフォーメーション）への対応は深刻な労働力不足に直面する日本企業の競争力を左右する経営課題です。

一方で、テクノロジーの進化に対応が追いつかない、製造・生産現場への適用が進まない、財務・基幹業務システムの老朽化により維持コストが膨らむ――といった課題が、変革の足かせになっているケースも少なくありません。

本セミナーでは、日本マイクロソフトより最新ソリューションを活用した製造業向けDXの進め方を、短期間・低コストで実現するためのポイントとともに解説します。また、デンソーより生産現場改革を中心とした事例をご紹介いただき、KPMGコンサルティングからは最新DXの考え方やトレンドについて解説します。新たにDXを担当することになった方はもちろん、DXのキャッチアップを進めたい経営層の方にもご活用いただける機会です。

【開催概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/336_1_6e713579984e09d05f2cbbbacc196d2a.jpg?v=202602050221 ]【プログラム】

15:00～15:05

オープニング

KPMGコンサルティング アソシエイトパートナー 横山 大介

15:05～15:35

セッション１：デンソー工機部から学ぶ新時代DX

講師：デンソー 工機部 設備DX推進室 堤 大作氏

生産製造領域のDXをリードするデンソー工機部が実践するモノづくり現場でのDX事例、その考え方やポイントを解説します。



15:35～15:50

セッション2： デンソー事例を支える「既存システムを、そのまま”AI化”」する特殊技術のご紹介

講師：日本マイクロソフト クラウド＆AIソリューション事業本部AIビジネスソリューション統括本部シニアソリューションスペシャリスト 鈴木 泉氏、ソリューションエンジニア 解 雨晴氏

AIエージェントを作成したのにちゃんと動いてくれない、よく聞くお悩みです。デンソーのように動く・使えるAIエージェントを構築するには、データの構造化が必須となります。既存のシステム・資産を代えずに、AIエージェントを構築するMicrosoftの最新技術をご紹介します。



15:50～16:20

セッション3：Fit to Standardによる基幹業務改革

講師：KPMGコンサルティング アソシエイトパートナー 淵山 賢

Fit to Standard を軸に財務・SCMを含む基幹業務のあるべき姿への改革アプローチ（ターゲットオペレーティングモデル）をご紹介します。Dynamics 365 に実装済みの標準モデル（Gold Build）× 生成AI活用による短期・高品質でレガシー依存から脱却する方法と、導入後も継続的に進化させる仕組み（Evolution）まで含め、「作るDX」から「使うDX」を実現するポイントを解説します。



16:20～16:30

休憩

16:30～17:00

セッション４：レガシーモダナイゼーションの実践ステップ

講師：KPMGコンサルティング アソシエイトパートナー 栗原 隆雄

老朽化したレガシーシステムを場当たり的に延命するだけでなく、業務プロセスと一体で見直すモダナイゼーション手法を解説します。業務側の負担やリスクを最小化しつつ、データ活用・生産性向上・DXにつながる“実現可能な移行ロードマップ”を、経営・現場双方の視点からお伝えします。



17:00～17:05

総括

KPMGコンサルティング アソシエイトパートナー 横山 大介



17:05～18:05

ネットワーキング

本セミナーテーマに関して自由にご相談いただく時間を設けております。



【お申込み方法】

以下のリンクから、必要な情報を入力の上お申し込みください。

https://kpmg.com/jp/ja/events/2026/02/20260227-auto-ms.html



※希望者多数の場合は抽選制とさせていただきます。

※個人および同業の方のお申込みにつきましては、お断りさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、KPMGインターナショナルのメンバーファームとして、ビジネストランスフォーメーション（事業変革）、テクノロジートランスフォーメーション、リスク＆コンプライアンスの3分野から企業を支援するコンサルティングファームです。戦略策定、組織・人事マネジメント、デジタルトランスフォーメーション、ガバナンス、リスクマネジメントなどの専門知識と豊富な経験を持つコンサルタントが在籍し、金融、保険、製造、自動車、製薬・ヘルスケア、エネルギー、情報通信・メディア、サービス、パブリックセクターなどのインダストリーに対し、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。