宅配水の「クリクラ」よしもとゲーミングのファンミーティングを開催！

株式会社ナック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉村 寛）は、この度、当社が展開する安心・安全なおいしい宅配水「クリクラ」（クリクラビジネスカンパニー代表：川上 裕也）と吉本興業株式会社が運営するプロゲーミングチーム「よしもとゲーミング」のコラボキャンペーンとして、“よしもとゲーミング×クリクラ ファンミーティング2026”を開催いたします。

ファンミーティング概要

よしもとゲーミング×クリクラ ファンミーティングでは、よしもとゲーミングに所属する総勢16名の選手が参加する予定です。普段なかなか触れ合うことができない選手たちとのトークやビンゴゲームなど、ファンの皆さまに楽しんでいただけるイベントになっております。

なお、参加者はキャンペーン特設サイト経由でクリクラをご契約いただいた優先枠の方、よしもとゲーミングファンミーティング応募フォームの一般募集枠から当選された方の合計約200名を予定しております。

※応募期間は終了しております。

日時：2026年2月28日（土）第1部11：30～14：30（受付開始11：00～）

第2部16：00～19：00（受付開始15：30～）

場所：TIME SHARING 新宿 4A

参加選手：ダイナモン、Japanese小池、もぐたん、shushupiy、じん、ぴょん、くろす、あとばる、

にしざわ学園、ふぇぐ、だーよね、ぱらちゃん、ひろちん、風次、メロン、HIKARU

※参加選手は、都合により変更または不参加となる場合がございますのであらかじめご了承ください。

※ファンミーティングの内容は、都合により変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

所属選手の主な実績

・カラマリチーム

第4回スプラトゥーン甲子園 オンライン大会 優勝など

・ダイナモン選手

第1回スプラトゥーン甲子園 優勝、第3回スプラトゥーン甲子園 優勝など

・メロン選手

『スプラトゥーン』公式大会「真夏のオンライン大会」 東日本代表決定戦 優勝

ガチキング決定戦グランドファイナル 優勝

・ひろちん選手

YouTubeチャンネル登録者数30万人

よしもとゲーミング × クリクラについて

（左から）YOSHIMOTO Gaming カラマリ、ダイナモン選手、メロン選手、ひろちん選手

クリクラは、2023年2月より「よしもとゲーミング」とスポンサー契約を締結いたしました。コラボキャンペーンを通して、選手のファンの皆さまやクリクラユーザーからの反響がとても大きかったため、2025年5月にスポンサー契約を継続し、現在に至ります。

本ファンミーティングでは、普段は競技シーンでしか見ることのできない選手たちと交流できる、クリクラならではの企画です。選手の知られざる努力、チームの一体感、そしてクリクラが支える舞台裏など、ファンの皆さまにより深くチームを知っていただける機会となっています。

クリクラは今後もお水やウォーターサーバーの提供を通じて、e-Sports 選手にとって欠かせない練習中や試合中の水分補給といったコンディショニングケアをサポートしてまいります。

補足資料

※よしもとゲーミング公式Youtube「YOSHIMOTO Gaming」より

■株式会社ナックについて https://www.nacoo.com/

当社は、1971年に株式会社ダスキンのフランチャイズ加盟店として創業して以来、「暮らしのお役立ち」を軸として、積極的な事業領域の拡大を行ってまいりました。2021年には創業50周年を迎え、現在ではダスキン事業を中核とするレンタル事業に加え、宅配水事業を展開するクリクラ事業、地場工務店の経営支援を行う建築コンサルティング事業、住宅事業、美容・健康事業と、「暮らし」と「住まい」に関わる幅広い領域において全国のお客様とダイレクトにつながりを持ち、さらなる成長を続けております。

■クリクラについて https://www.crecla.jp/

クリクラは、2002年の事業開始以来、「安心・安全」を理念に、現在約400拠点の配送ネットワークでご家庭やオフィスに直接製品を配送しています。環境に配慮したサステナブルなボトルの採用や輸送による CO2削減、サーバーの100%リサイクルなどの循環型社会を目指した取り組みを行うとともに、今後もクリクラに携わる研究員、メンテスタッフ、配送員などすべてのプロフェッショナルが協力し、お客様へ安心・安全なお水をお届けしてまいります。

株式会社ナック 会社概要

社名：株式会社ナック

設立年：1971年5月20日

資本金：6,729,493,750円

代表者：吉村 寛

社員数：連結1,698名（2025年9月末現在）

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル42階

電話番号：03-3346-2111（代表）