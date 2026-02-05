今年のバレンタインは #サボローとちょこっと話そう ！　サボローXで2月5日(木)からキャンペーン開催！　クッキー缶・ぷくぷくシール・大きめぬいぐるみが当たる！

株式会社明光ネットワークジャパン

個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する株式会社明光ネットワークジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 光太郎）は、明光義塾のオリジナルキャラクター「サボロー」の公式Xアカウントにて、バレンタインをテーマにしたキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでは、期間中にサボロー公式Xアカウントをフォローのうえ、対象のキャンペーン投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で「サボローの限定クッキー缶」と「サボローのぷくぷくシール」のセットを200名様にプレゼントいたします。さらに、「#サボローとちょこっと話そう」＆コメントをつけて引用ポストしていただいた方の中から「サボローのまあまあ大きめぬいぐるみ」が20名様に当たるWチャンスも！

過去にも大好評だったサボロー×バレンタインのキャンペーン。今回も、バレンタインシーズンを彩る楽しい企画をご用意しました。サボローへの応援メッセージはもちろん、日頃思っていることや何気ないひと言など、ぜひ気軽にサボローに話しかけてみてください。たくさんのご参加をお待ちしております！

サボロー【公式】X バレンタインキャンペーン 概要

【実施期間】

2026年2月5日（木）11:00 ～ 2月14日（土）23:59

【応募方法／賞品】

１.アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストすると、その場で200名様に「サボローの限定クッキー缶」「サボローのぷくぷくシール」がセットで当たる

２.アカウントをフォロー＆「#サボローとちょこっと話そう」とコメントをつけて引用ポストすると20名様に「サボローのまあまあ大きめぬいぐるみ」が当たる

【対象アカウント】

サボロー【公式】X（@meiko_saboro）

https://x.com/meiko_saboro

【賞品詳細】

１.アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストで200名様にその場で当たる

２.アカウントをフォロー＆「#サボローとちょこっと話そう」とコメントをつけて引用ポストで20名様に当たる

サボローのまあまあ大きめぬいぐるみ

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

■サボローとは（https://www.meikogijuku.jp/lp/lp04395/）

勉強をがんばる子どもたちをあの手この手で誘惑する明光義塾のオリジナルキャラクター。サボロー対策は明光義塾へ。明光義塾がサボローとのうまい付き合い方を教えます。サボローがつぶやく公式X（@meiko_saboro）のフォロワーは現在3万7千人を超えています。

■株式会社明光ネットワークジャパン（https://www.meikonet.co.jp）

事業内容：企業としてPurpose（パーパス：存在意義）を“「やればできる」の記憶をつくる”、Visionを“「Bright Light for the Future」人の可能性をひらく企業グループとなり、輝く未来を実現する”と掲げ、個別指導塾「明光義塾」を始め、「明光キッズ」「明光キッズe」「自立学習RED」など、さまざまな教育サービスを運営・フランチャイズ展開をしています。

※プレスリリースに掲載されている内容、仕様、サービス、お問い合わせ先、その他の情報等は発表時点の情報となります。

その後予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。