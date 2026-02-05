【学生寮・社会人寮を通じて長崎の街の発展に】『ドーミー長崎新大工町』が2026年4月オープン

株式会社 共立メンテナンス

「ドーミー」の名称で全国500棟以上の学生寮・社員寮を展開する株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：中村 幸治／本社：東京都千代田区）は長崎県長崎市に『ドーミー長崎新大工町』を2026年4月に新築オープンいたします。

「ドーミー長崎新大工町」公式WEBサイト：https://dormy-ac.com/placehall/kyushu/nagasaki/13515/(https://dormy-ac.com/placehall/kyushu/nagasaki/13515/?utm_source=20260205_release_prtimes_shindaiku&utm_medium=20260205_release_prtimes_shindaiku&utm_campaign=20260205_release_prtimes_shindaiku)

本寮は長崎大学片淵キャンパスまで徒歩約10分、長崎駅へも電車で9分と、通学・通勤の利便性に優れた好立地です。また、「シーボルト通り商店街」に面しており多くの商店が立ち並ぶほか、目の前にはコンビニ、さらに複合施設「新大工町ファンスクエア」があり、生活環境が整っており、はじめての一人暮らしを安心してスタートすることができます。

＜『ドーミー長崎新大工町』3つの注目ポイント＞

【家具・家電完備で、新生活をサポート】

居室はプライベート空間を確保したバス・トイレ(セパレート)完備のマンションタイプです。室内には、ベッドや収納クローゼットのほか、電子レンジ、洗濯機、冷蔵庫といった生活に欠かせない家具・家電をあらかじめ完備。

引越しの手間や初期費用を大幅に抑えられるだけでなく、入居したその日から快適な生活をスタートできます。

【充実の共用設備】

共用部には、入居者同士の交流を育む「ダイニングルーム」を中心に、多様なライフスタイルを支える充実した設備を整えています。集中して学習や読書に打ち込める「ライブラリールーム」は、ミニ図書館のような落ち着いた空間で、知識を深める場として最適です。また、「シェアキッチン」では、入居者同士で料理を楽しみながら絆を深めることができます。さらに、大画面で没入感を味わえる「シアタールーム」も完備。一人で静かに過ごす時間も、仲間と賑やかに楽しむ時間も大切にできる設計となっております。

【管理栄養士監修の「食事」と、寮長夫妻による「見守り」】

日々の健康を支える食事は、管理栄養士が栄養バランスを考慮したメニューを考案。朝夕2食、心を込めて手作りし、提供いたします。寮長夫妻が現地に常駐しており、日々の見守りや急病時の対応など、一人暮らしの不安に寄り添います。万全のセキュリティとホスピタリティにより、遠方の保護者様や企業の担当者様にも安心していただけるサポート体制を整えています。

<物件概要>

＜ドーミーとは＞

共立メンテナンスが創業時より運営する学生寮・社員寮事業。各寮で寮長夫妻が住み込みでサポートする見守り体制や、管理栄養士が監修したメニューをまごころ込めて手作りにて提供する朝夕の食事が自慢です。居室は完全個室でプライバシーが保たれており、家具家電も備え付けのためすぐに新生活を始めることができます。国際交流寮や各種コンセプト寮など幅広いスタイルにも対応し、現在、全国に500棟以上展開しています。ご入居者の快適な生活や健康を見守り、サポートする生活環境をご提供しています。

学生寮：https://dormy-ac.com/(https://dormy-ac.com/?utm_source=20260205_release_prtimes_dormy&utm_medium=20260205_release_prtimes_dormy&utm_campaign=20260205_release_prtimes_dormy)

社会人寮：https://www.dormybiz.com/(https://www.dormybiz.com/?utm_source=20260205_release_prtimes_dormybiz&utm_medium=20260205_release_prtimes_dormybiz&utm_campaign=20260205_release_prtimes_dormybiz)

＜共立メンテナンスとは＞

共立メンテナンスは1979年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して社会の発展に貢献してまいります。

https://www.kyoritsugroup.co.jp/(https://www.kyoritsugroup.co.jp/?utm_source=20260205_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20260205_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20260205_release_prtimes_kyoritsu)

