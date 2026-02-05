グロービング株式会社に経営学者・一條和生教授が顧問として参画

グロービング株式会社

グロービング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中耕平、以下「当社」）は、IMD(International Institute for Management Development、スイス・ローザンヌ）教授、一橋大学名誉教授で、知識創造理論に基づいて、リーダーシップ、企業変革に関する教育・研究活動を進める経営学者の一條和生氏が顧問に就任したことをお知らせいたします。

顧問就任の背景

当社は日本発の戦略コンサルティングファームとして、日本企業が培ってきた経営思想を普遍的な「日本流経営理論」として再構築し、日本企業に広げるとともに、グローバルに発信・輸出することに取り組んでおります。 IMD教授である一條和生氏は、長年にわたりリーダーシップ、戦略、組織変革の研究・実践を通じて、企業の持続的価値創造を探究されてきました。 一條氏が提唱する、人と組織の内発的な力を引き出す経営思想は、当社が目指す日本流経営の進化と高い親和性を有しています。 この思想を実践・理論の両面から深化させるため、顧問としてご参画いただく運びとなりました。

動的平衡マネジメント 推進リーダー 耼原からのコメント

当社が提唱する日本流経営である「動的平衡マネジメント」の中には知識創造論をオペレーションに落とし込むことが含まれており、その第一人者である一條教授の顧問就任の知らせに喜ばしく存じます。一條教授、福岡教授と共に、日本流経営を日本企業に埋め込み、成長する企業を増やすとともに、日本発の経営理論として海外に輸出する活動を加速していきたいと考えております。

一條和生教授

IMD教授・一橋大学名誉教授。1958年東京生まれ。一橋大学社会学研究科博士課程修了、ミシガン大学経営学博士号取得。2003年にIMD（スイス、ローザンヌ）で日本人初の教授に就任。2009年より、IMD客員教授と並行して一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻教授・専攻長を務め、2022年より再度IMD教授に復帰。専攻は組織論(知識創造論)、リーダーシップ、企業変革論。

グロービング株式会社について

グロービングは、顧客基点でコンサルティングサービスの在り方を「再定義」し、顧客経営に「内なる外 / Joint Initiative※」として入り込み、事業インパクトの最大化を実現する新しいコンサルティングファームです。戦略ファームとして保有するCore Valueである「経営知」をAIプロダクトに実装し、Technologyの力をレバレッジすることで、世界中の企業にとって「なくてはならない存在」、すなわち「事業成長のインフラ＝Growth Infrastructure」になることを目指しています。

日本発祥の戦略コンサルティングファームとして、「動的平衡マネジメント」など日本流の経営方法論の体系化や、AIプロダクトを含めたグローバル展開を通じ、コンサルティング産業の「輸出産業化（デジタル赤字の解消を含む）」を実現すべく、日々進化を続けています。

※外部専門性を保持したコンサルタントが顧客内部に入り込み、クライアントとジョイントで変革やイニシアチブを成功に導くハンズオン型のアプローチ（当社独自）

