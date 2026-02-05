第28回にいがたマンガ大賞 表彰式＆受賞作品展開催

新潟市

第28回にいがたマンガ大賞の表彰式を行います。今回は全国25都道府県のほか、2か国より応募のあった237点の作品の中から選出されました。あわせて2月13日（金）からは準入選以上の受賞作品展を開催します。ぜひお越しください！

表彰式

第28回にいがたマンガ大賞の表彰式を行います。

各賞の表彰後には、審査員をゲストに迎え、上位受賞作品の講評会を行います。

新潟市民プラザにて行われた前回表彰式の様子

■開催日時

令和8年2月14日(土) 14時00分～16時10分頃（予定）

開 場：13時15分～

表彰式：14時00分～15時00分

講評会：15時10分～16時00分

■会場

新潟市民プラザ

（新潟市中央区西堀通6番町866番地 NEXT21ビル6F）

■ゲスト

株式会社少年画報社 取締役編集担当 筆谷 芳行 氏

■表彰式・講評会 参加方法

事前申し込みは必要ありません。当日、直接会場にお越しください。

■その他

・ミニギャラリーにて準入選以上の作品（一部）を閲覧することができます。

・表彰式会場内での撮影は、受賞者様及びその同伴者様に限り、私的利用の範囲内であれば差し支えございませんが、他の方の顔が写り込まないようご配慮ください。

■受賞者情報

＜にいがたマンガ大賞＞

「告白ごっこ」 富樫 祐人 (新潟県三条市／高校2年生)

＜こどもにいがたマンガ大賞＞

「黒衣のハート」 AOI☆（愛知県一宮市／小学6年生）

受賞者一覧はこちら：https://manganime-niigata.jp/results/5849/

作品展（第28回にいがたマンガ大賞 準入選以上の受賞作品）

■会期

令和8年2月13日(金)～3月10日(火)

【一般部門】2月13日(金)～2月17日(火)

【中学生・高校生部門】2月19日(木)～2月24日(火)

【小学生部門】2月26日(木)～3月3日(火)

【1ページマンガ部門】3月5日(木)～3月10日(火)

※にいがたマンガ大賞・こどもにいがたマンガ大賞・タテ読みマンガ作画部門の作品および新潟ゆかりのマンガ家など15名の描き下ろしイラストは期間中継続して展示します。

■会場

新潟市マンガの家

（新潟市中央区古町通6番町971-7）

TEL：025-201-8923（※入館無料）

■開館時間

11時00分～19時00分

（毎週水曜日休館。祝日の場合は翌平日が休館）

【問い合わせ先】

にいがたマンガ大賞実行委員会（事務局：新潟市役所文化政策課内）

TEL：025-226-2566

Mail：bunka@city.niigata.lg.jp

URL：https://manganime-niigata.jp/manga-compe/