第28回にいがたマンガ大賞 表彰式＆受賞作品展開催
第28回にいがたマンガ大賞の表彰式を行います。今回は全国25都道府県のほか、2か国より応募のあった237点の作品の中から選出されました。あわせて2月13日（金）からは準入選以上の受賞作品展を開催します。ぜひお越しください！
表彰式
第28回にいがたマンガ大賞の表彰式を行います。
各賞の表彰後には、審査員をゲストに迎え、上位受賞作品の講評会を行います。
新潟市民プラザにて行われた前回表彰式の様子
令和8年2月14日(土) 14時00分～16時10分頃（予定）
開 場：13時15分～
表彰式：14時00分～15時00分
講評会：15時10分～16時00分
■会場
新潟市民プラザ
（新潟市中央区西堀通6番町866番地 NEXT21ビル6F）
■ゲスト
株式会社少年画報社 取締役編集担当 筆谷 芳行 氏
■表彰式・講評会 参加方法
事前申し込みは必要ありません。当日、直接会場にお越しください。
■その他
・ミニギャラリーにて準入選以上の作品（一部）を閲覧することができます。
・表彰式会場内での撮影は、受賞者様及びその同伴者様に限り、私的利用の範囲内であれば差し支えございませんが、他の方の顔が写り込まないようご配慮ください。
■受賞者情報
＜にいがたマンガ大賞＞
「告白ごっこ」 富樫 祐人 (新潟県三条市／高校2年生)
＜こどもにいがたマンガ大賞＞
「黒衣のハート」 AOI☆（愛知県一宮市／小学6年生）
受賞者一覧はこちら：https://manganime-niigata.jp/results/5849/
作品展（第28回にいがたマンガ大賞 準入選以上の受賞作品）
■会期
令和8年2月13日(金)～3月10日(火)
【一般部門】2月13日(金)～2月17日(火)
【中学生・高校生部門】2月19日(木)～2月24日(火)
【小学生部門】2月26日(木)～3月3日(火)
【1ページマンガ部門】3月5日(木)～3月10日(火)
※にいがたマンガ大賞・こどもにいがたマンガ大賞・タテ読みマンガ作画部門の作品および新潟ゆかりのマンガ家など15名の描き下ろしイラストは期間中継続して展示します。
■会場
新潟市マンガの家
（新潟市中央区古町通6番町971-7）
TEL：025-201-8923（※入館無料）
■開館時間
11時00分～19時00分
（毎週水曜日休館。祝日の場合は翌平日が休館）
【問い合わせ先】
にいがたマンガ大賞実行委員会（事務局：新潟市役所文化政策課内）
TEL：025-226-2566
Mail：bunka@city.niigata.lg.jp
URL：https://manganime-niigata.jp/manga-compe/