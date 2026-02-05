「ホンマでっか！？TV」に登場！遊ぶだけで英語成績アップ！ 『マグナとふしぎの少女』ー放送記念「専門医が教える！英語のやる気爆上げキャンペーン」開始

ミントフラッグ株式会社

ミントフラッグ株式会社が運営する、遊ぶだけで英語成績アップ！「マグナとふしぎの少女」は、2026年2月4日（水）放送のフジテレビ系列「ホンマでっか！？TV」にて、令和の最新学習法として子供たちがAIキャラとの英会話や英語バトルに取り組む様子が紹介されました。

これを記念し、LINE公式アカウントに登録いただいた方全員に、「マグナとふしぎの少女」のアプリ内の豪華アイテムをプレゼントする「やる気爆上げキャンペーン」を本日2月5日（木）より開始いたします。

■テレビ放送記念「やる気爆上げ」キャンペーンはじめます！



番組をご覧いただいた皆様の「どうすれば子供が楽しく英語を続けられるのか？」という疑問に応えるべく、こころの専門医と英語学習のプロによる特別トークセッション動画を期間限定で公開します。



【LINE登録特典 １.】

特別動画：こころの専門医が教える「子供を英語嫌いにしない方法」とは？！

蟹江 絢子（かにえ あやこ）あじさいクリニック院長

精神科医・医学博士。筑波大学医学専門学群医学類卒業、東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科博士過程修了。国立の医療機関で、精神科臨床や認知行動療法の研究をおこなう。現在は、大学病院で児童精神科医、国立の医療機関で研究をしつつ、VRやアプリなどのデジタルを活用した社会的支援プログラムの社会実装や精神医学や心理学の啓蒙活動をおこなっている。

さらに！



【LINE登録特典 ２.】

やる気爆上げ特典

「マグナとふしぎの少女」は、キャラクターを集めて育成しながら、3,000超の高校卒業レベル・英検2級レベルの英単語を習得していくゲームです。子供達に大人気の豪華セットをプレゼントします。やる気爆上げで、お子さんの英語学習をスタートダッシュ！

・最強クラスの仲間「レアキャラクター」： 本来なら時間をかけて手に入れる希少な仲間が、最初から味方になります。

・宝物「モンド」： キャラクター獲得やアイテム獲得に使える、アプリ内で非常に貴重な「お宝」アイテムです。

【参加方法】

『マグナとふしぎの少女』LINE公式アカウントを友だち追加で、LINE内でお送りします。

【キャンペーン期間】 2026年2月5日（木）～2026年2月10日（火）23:59まで

■遊ぶだけで英語成績アップ！「マグナとふしぎの少女」とは？

遊ぶだけで英語成績アップ！「マグナとふしぎの少女」

アニメやゲームやクイズを遊んでいるだけで、自然と英語が上達するファンラーニング型・AI英語アプリです。3,000超の高校卒業レベル・英検2級レベルの英単語、1800超の中学卒業レベルの文型・フレーズが学べて、英検対策アプリとしても、AIキャラクターとの英会話練習アプリとしても、課金なしに無料で利用し続ける事ができます。

また、全国260校以上のギガスクール端末でも導入され、学校でも楽しく友達と英語で遊べるアプリとして大人気です。

◎「マグナとふしぎの少女」の公式サイトはこちら

https://magna-eikaiwa.mintflag.com/fushiginoshojo/

◎学校版「マグナとふしぎの少女」のサイトはこちら

https://mintflag.com/education

※公的教育機関向けに"ずっと無料"でアプリをご提供しています。

■おいでよ！マグナのオンライン英語スクールへ

マグナのオンライン英会話スクール

マグナでは、アプリを活用した様々なオンライン英語スクールを運営しています。

１.ネイティブ講師とのグループ英会話「マグナパーティ」

２.マンツーマン個別英会話の「マグナメソッド」

３.短期間で英検(R)合格を目指す「英検(R)チャレンジ」

いずれのスクールも、マグナのアプリを活用しながら楽しく自主的な英語学習を体験頂けます。

詳しくはホームページをご覧ください。

https://magna-eikaiwa.mintflag.com/

※ 英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

【本件に関するお問い合わせ先】

ミントフラッグ株式会社

https://mintflag.com/

pr@mintflag.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【ミントフラッグ株式会社】

会社概要：ミントフラッグ株式会社

代表者：片山崇（代表取締役社長&CEO）、山中裕斗（代表取締役副社長&COO）

連絡先：pr@mintflag.com

設立：2018年1月31日

事業内容：ファンラーニング型教育サービスの企画・開発・販売・運営

共同研究パートナー 東京学芸大学

インパクトスタートアップ協会 正会員

2025年東京都スタートアップ社会実装促進事業 採択

2023年度経産省Edtechイノベーター支援プログラム採択

2019年日本e-Learning大賞 AI・人工知能 特別部門賞受賞

2021年日本e-Learning大賞 アクティブラーニング 特別部門賞受賞