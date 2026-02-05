業界キーパーソンが本音で語る新番組「X THEME（クロス・テーマ）」始動！

アイティメディア株式会社

アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下、アイティメディア）は、業界で注目を集めるキーパーソン同士が、「いま知りたいテーマ」について本音で語り合うクロストークWeb番組「X THEME（クロス・テーマ）」の放送を開始します。第1回「DXで成功した中小企業 ～現場を変えたリーダーたち～」は、DX推進で成功した中小企業の経営者3名が、現場の課題解決から始まった「地に足のついたDX」の秘訣を語る番組です。番組は2026年2月18日（水）13時から配信予定です（視聴無料）。

■「X THEME（クロス・テーマ）」とは？

X THEMEは、アイティメディアの製造業向けメディアであるMONOistが主催するWeb番組です。あえて番組MCを置かず「出演者が一つのテーマについて自然な対話を繰り広げ、それぞれの立場や経験を”交差（クロス）”させることで、本音とリアルな姿を引き出す」をコンセプトとしています。

台本なし、忖度なし──。通常のインタビューや講演ではなかなか聞くことのできない意思決定の背景や、業界の空気感、これから起こり得る変化について、当事者ならではの生々しい言葉で共有するのが魅力です。また、Web番組のため、どなたでも場所を問わずに無料で視聴可能です。

■第1回「DXで成功した中小企業 ～現場を変えたリーダーたち～」について

日本の製造業の競争力強化には、中小企業におけるDX推進が不可欠です。しかし、現場では人材不足・投資制約・デジタル化への抵抗感など、多くの壁が存在し、「具体的かつ確実な一歩の踏み出し方」に悩む方も多いのではないでしょうか。

X THEMEの第1回は、こうした中小企業のDX課題にフォーカス。「DXで成功した中小企業 ～現場を変えたリーダーたち～」をテーマに、現場目線のDX推進で事業成長を実現している今野製作所 代表取締役社長 今野浩好氏、錦正工業 代表取締役CEO＆CIO 永森久之氏、田中工業所 代表取締役 田中佑子氏の3名が登壇します。

番組収録後の記念撮影。左から、錦正工業 代表取締役CEO＆CIO 永森久之氏、今野製作所 代表取締役社長 今野浩好氏、田中工業所 代表取締役 田中佑子氏

DXで事業を成長に導いた経営者として知られる3名ですが、全員が番組内で繰り返し強調するのが「DXを目的として取り組んだわけではない」という点です。人手不足、資金不足、業務の属人化といった課題に直面し、「このままでは立ち行かない」という危機感から、できることを一つずつ積み重ねてきた結果が、現在のデジタル活用につながったといいます。

“教科書的なDX論”ではなく、地に足のついた現場目線で、泥臭く、しかし確実な一歩を踏み出すためのヒントが詰まった番組内容になっています。DXへの取り組みに悩む中小製造業はもちろん、大手企業のDX推進者にとっても参考になると思いますので、ぜひ、ご視聴ください。

視聴登録はこちらから！(https://monoist.itmedia.co.jp/mn/special/xtheme/#utm_source=itm_x_st&utm_medium=email&utm_campaign=xtheme0218)

■番組第1回の予告動画

予告動画はこちらから！(https://www.youtube.com/watch?v=vXHNcUDthqI)

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/47_1_32c0394a22c43eb09e57efc0c57b7796.jpg?v=202602050221 ]

