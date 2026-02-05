早稲田大学Podcast新エピソード配信「意味の多様性を紡ぐ― 発酵のメカニズムから見る情報技術の新たな可能性」

学校法人早稲田大学

早稲田大学（東京都新宿区、総長：田中愛治）は、Podcast番組「博士一歩前」の新エピソードとして、文学学術院(https://www.waseda.jp/flas/)のドミニク・チェン教授(https://w-rdb.waseda.jp/html/100001347_ja.html)をゲストに『意味の多様性を紡ぐ― 発酵のメカニズムから見る情報技術の新たな可能性』の配信を開始しました。

早稲田大学Podcasts：博士一歩前

毎回、早稲田大学に属する、主に人文科学・社会科学を専門とする第一線の研究者をゲストに迎えて、日々の研究活動を通じて得た深い洞察力を基に、社会を理解する視点を広く伝えます。そして、研究者自身の専門とする分野への想いを語り、「知の扉」の手前から扉の向こうへの一歩前進を後押しする、「入門一歩前」を視聴者とともに探求する番組です。学びへの意欲を持続させる社会人、大学院進学を検討する学生、第一線で活躍する研究者など知への好奇心に溢れた方々に向けて、異分野のアプローチから得られる「ひらめき」「セレンディピティ」を通じて、学問や世の中への関心を深めるきっかけを提供します。

新エピソードテーマ：「意味の多様性を紡ぐ― 発酵のメカニズムから見る情報技術の新たな可能性」

今回からは、ドミニク・チェン教授をゲストに招き、「意味の多様性を紡ぐ― 発酵のメカニズムから見る情報技術の新たな可能性」をテーマにお話いただきます。さらに次回のエピソードでは、チェン先生の波乱万丈なキャリアパスや学生たちとの熱いゼミ活動についても語っていただきます。

配信情報

Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music、YouTube、Voicyの各プラットフォームを通じて、いつでもどこでも何度でも「無料」で聞くことが出来ます。詳細は、番組HPよりご確認ください。

○番組HP：https://www.waseda.jp/top/podcast

ゲスト

ドミニク・チェン 文学学術院教授

早稲田大学文学学術院教授。1981年生まれ、フランス国籍。2013年東京大学 学際情報学 博士号を取得。NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]研究員、NPO法人クリエイティブ・コモンズ・ジャパン（現コモンスフィア）理事、株式会社ディヴィデュアル共同創業者等を経て、2017年4月から早稲田大学文化構想学部准教授、2022年より現職。 デジタル・ウェルビーイングの視点から、テクノロジーと人間・自然存在の関係性を研究。

パーソナリティ

早稲田大学リサーチ・イノベーション・センター

研究戦略セクション リサーチ・アドミニストレータ―（URA）

島岡未来子教授、井上素子准教授(https://w-rdb.waseda.jp/html/100004490_ja.html)（今回担当）、城谷和代准教授、丸山浩平教授 他

エピソード情報

左から、井上素子准教授、ドミニク・チェン教授。早稲田大学国際文学館（村上春樹ライブラリ）のスタジオで収録。