女性の死因第2位「心臓病」の予防を支援　ケアネット、日本循環器協会の啓発プロジェクト「Go Red for Women(R)」に2026年も協賛

株式会社ケアネット

株式会社ケアネット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤井勝博、以下「ケアネット」）は、ESG活動の一環として、一般社団法人 日本循環器協会（以下「JCA」）が主催する女性のための循環器病予防・啓発プロジェクト「Go Red for Women JAPAN」を、昨年に引き続き応援することをお知らせいたします。

「Go Red for Women(R)」は、米国心臓協会（AHA）が2004年から開始した女性のための循環器病予防・啓発活動です。日本においてはJCAが2023年3月にAHAと協約を締結し、女性の循環器疾患に関する正しい知識の普及を積極的に推進しています。

協賛の背景と目的：性差医療の重要性とケアネットの役割

現在、心臓病は日本の女性の死因第2位となっており、その予防と適切な啓発は社会全体の重要な課題です。近年、微小血管狭心症や肺高血圧症など女性に多くみられる循環器病があること、同じ心臓の病気でも男女で自覚症状や検査値に違いがあること、さらに女性ではAED（自動体外式除細動器）による救命率が低いことなどが明らかになってきました。

こうした背景から、女性を対象とした医学研究の推進や、医療現場における啓発活動の重要性がますます高まっています。ケアネットは「正確で質の高い臨床医学情報をタイムリーに届ける」というミッションのもと、医療従事者への情報提供を通じて、女性の循環器病診療の質向上と、救命率向上のための啓発活動を支援すべく、2年連続の協賛を決定いたしました。

コーポレートカラー「赤」が繋ぐ、ケアネットと本プロジェクトの共通点

ケアネットがこの活動を応援するきっかけの一つに、創業来のコーポレートカラーである「赤」が、本プロジェクトのシンボルカラーと重なることがありました。

当社のキービジュアルに描かれている「赤い3人」は、医師をはじめとする医療従事者を背後から支える私たちの姿勢を象徴しています。今回、プロジェクトの活動の一つである「赤をまとう」と私たちの「赤」が共鳴し、医療従事者を介して女性の健康を守るという新たな価値創造を目指します。

2026年の主な取り組み内容

1. 「Go Red for Women Japan 健康セミナー2026」への協力

JCAが2026年2月に開催する健康セミナーに協賛します。「Go Red for Women(R)」は心臓病月間である2月の第一金曜日を「National Wear Red Day(R)」と定め、赤いドレスの着用や赤い装飾を身につける疾病啓発イベントが毎年開催されています。ケアネットでは、自社サイトやSNSを通じて医療従事者や一般へ向けて本セミナーの情報を提供し、女性が心臓病に対する意識を高めるための情報提供を行っていきます。

2. 医療従事者向け専門コンテンツの拡充

医師・看護師等の医療従事者を対象とした、循環器診療に関連する最新ニュースや教育動画を拡充します。女性の循環器疾患における診断・治療のポイントや、救急現場における課題に関する専門的知見を提供し、医療従事者が質の高い診療および患者指導を行える環境づくりに貢献してまいります。

循環器内科／心臓血管外科ページ（医療従事者向け）：

https://www.carenet.com/cardiology

※ Go Red for Women(R)ならびにNational Wear Red Day(R)はAHAの登録商標です。

Go Red for Women Japan健康セミナー2026

赤をまとい女性の心臓病を考えるナー開催概要

東京会場

日時：2026年2月7日（土）13:00～15:00

会場：一橋大学 一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋2-1-2）

大阪会場

日時：2026年2月21日（土）13:00～15:00

会場：梅田スカイビル スペース36L（大阪府大阪市北区大淀中1-1-88）

・参加費：無料（事前登録制）

・イベント当日は赤いもの（服、マフラー、ネクタイ、ピンバッジなど）

を身に着けてご参加ください。

■詳細・お申し込み（Go Red for Women Japan公式サイト）：

https://grfw-j.j-circ-assoc.or.jp/

ケアネットについて

ケアネットグループは、「知と情熱と行動力で、医療人を支え、医療の未来を動かす。」をパーパスに掲げ、24万人の医師会員を有する「CareNet.com」（https://www.carenet.com/）を基盤に事業を展開。医療の人材・教育・経営から新薬の開発・治験・普及支援まで、医療・医薬分野の専門サービスを幅広く提供しています。ケアネットの会社概要についてはhttps://carenet.co.jp/をご参照ください。採用情報はhttps://carenet.co.jp/recruit/にてご覧いただけます。