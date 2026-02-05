GREEN×EXPO 2027 ボランティアファミリー「グリボラ」第２弾として約1.2万人を募集（運営・植物管理） ～あなたのドキドキが誰かのドキドキをつくります～

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長：筒井義信、所在地：横浜市中区）は、「GREEN×EXPO 2027 ボランティア募集」第２弾として、会場内外での来場者案内や運営サポートをしていただく「運営ボランティア」（約10,000人）と、会場内花壇等での花がら摘み・除草等のサポートをしていただく「植物管理ボランティア」（約2,000人）の募集を2026年２月５日（木）から４月30日（木）まで実施いたします。ボランティアファミリー「グリボラ」は、「GREEN×EXPO 2027」を共に盛り上げ、支えていただく仲間です。ボランティアの募集は、今回（第２弾）が最終となる予定です。全国から多数のご応募をいただいた第１弾の「花・緑ガイドボランティア」に続き、多くの方のご応募をお待ちしております。

１ 募集するボランティアの概要

２ 応募方法

ボランティアWEBサイトに掲載される応募フォームからご応募ください。

応募にあたっては、同ページの「募集要項」及び「プライバシーポリシー」を必ずご確認ください。

※応募多数の場合は抽選になります。

（ボランティアWEBサイト） https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/volunteer/

３ 応募に関する問い合わせ先

GREEN×EXPO 2027 ボランティア問い合わせセンター

電話：0120-878-950

受付時間：９:00から17:30まで（毎週水曜日休み）

メール：info@volunteer.expo2027yokohama.or.jp

４ 参考

・GREEN×EXPO 2027 植物ボランティア・運営ボランティア募集チラシ