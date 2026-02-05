ワールドエッグスが業態を刷新。社会テーマを戦略的にクリエイティブする、「完遂型・戦略コンサルティングファーム」へ

株式会社ワールドエッグス

株式会社ワールドエッグス（本社：東京都港区、代表取締役：波房 克典）は、独自の戦略設計ノウハウ「イシューデザイン」を中核に据え、社会テーマの創出から実社会への実装までを責任遂行する「完遂型・戦略コンサルティングファーム」へと業態を刷新し、第二創業をスタートいたします。

私たちは「あらゆるニーズを、具現化し、社会実装する」というミッションのもと、既存の「意味」や「価値」を書き換え、人々の行動を促す「社会テーマ」を戦略的にクリエイティブします。

課題分析や助言などに留まる、従来型のコンサルティングファームとは異なり、戦略設計からプロジェクトマネジメント、アクティベーションまでをワンストップで遂行。高度なプロジェクトマネジメント体制と強力な現場実装力を通じて、新たな市場と社会の合意を具現化し、実社会の景色が変わるまでを「完遂」します。

公式サイト：https://world-eggs.jp/

■ コア・バリュー：社会テーマを戦略的にクリエイティブする

ワールドエッグスが「完遂」するのは、単なる施策の実行ではありません。独自の戦略設計ノウハウ「イシューデザイン」を核に、既存の「意味」や「価値」を書き換え、人々の行動を促す「社会テーマ」を生み出すこと。そこから新たな市場や社会の合意を具現化し、社会実装までをやり抜くことが私たちの提供価値です。

■ 核となる戦略設計ノウハウ「イシューデザイン（Issue Design）」

新たな「視座」や「視点」から、既存の「意味」や「価値」を書き換え、社会にポジティブな「行動」を生み出す「社会テーマ」を開発する、当社独自のノウハウです。「問題解決」の前に「イシュー」そのものをデザインし直すことで、停滞していた物事を劇的に動かします。

■ 4つの社会実装領域（Strategic Quadrants）

ワールドエッグスは、すべての領域において「社会テーマ」からムーブメントを設計し、新たな市場や社会の合意を「具現化」し、社会実装までを担います。

1.Social Design（社会課題の再設計）【社会軸】

- 領域：複雑な社会課題（環境、福祉、教育等）- 具現化：深刻で「遠い」課題を、自分事化できる「魅力的なテーマ」へと変換- 価値：寄付やボランティアを超え、市民が自発的に参加したくなる「社会的なムーブメント」として実装します。

2.Regional Design（地域価値の再設計）【地域軸】

- 領域：地域創生、伝統産業・文化、地域コミュニティ等- 具現化：地域の文脈を掘り起こし、独自の「社会資産」としてブランド化- 価値：土地の文脈から導き出す『独自の勝ち筋』と、地域の誇りが原動力として自走する仕組みを「完遂」します。

3.Marketing Design（消費価値の再設計）【市場軸】

- 領域：商品開発、ブランド戦略、購買行動- 具現化：単なる「スペック競争」から「イシューによる選択」へと市場をシフト- 価値：消費行動そのものを新たな意味と価値に書き換え、新たなマーケット・シェアとブランド・ロイヤリティを創出します。

4.Entertainment Design（感性価値の再設計）【文化軸】

- 領域：メディア、イベント、コンテンツ制作等- 具現化：エンターテインメントの力で、社会テーマを「楽しさ」と「熱狂」で浸透させます。- 価値：感性を動かし、理屈を超えた「行動変容」を促すことで、社会テーマの「熱源」を全国へと波及させます。

■ 完遂を支える3つの機能領域

高度PM人材が、以下3領域をシームレスに繋ぎ、プロジェクトを完遂させます。

戦略設計領域：設計力

- 提供価値：実装を逆算し、「社会が動く設計図」を構想する力- 主な内容：課題の言語化、コンセプト設計、企画・事業立案

プロジェクトマネジメント領域：具現化力

- 提供価値：複雑なニーズを確実に「形」にする力- 主な内容：実施体制構築、事業の運営、納品管理、成果報告、監査対応

アクティベーション領域：社会実装力

- 提供価値：社会への波及・展開を生み出す力- 主な内容：PR、クリエイティブ、プロモーション、メディア運用、アライアンスコーディネート

■中期目標：2028年度、売上高20億円

私たちは、既存コンサルティング市場および、SX関連・地域創生等の官民予算の年間約3,000億円規模の「実装空白予算（インプリメンテーション・ギャップ※1）」の流動化を狙います。

弊社は規模の拡大よりも完遂精度の高さを追求する「プレミアム・モデル」を目指し、2028年度には、社会の不完遂を解き放った対価として、売上高20億円を目標に掲げます。少数精鋭の知性が、社会の景色を不可逆的に書き換える「完遂型」の真髄を発揮します。

※1：国内経営コンサル市場（約1.5兆円）のうち、実行を伴わず形骸化した案件10%と、官民の地方創生・SX関連予算のうち、現場実装の欠如により失われた経済波及効果を3～5%とする自社推計

■ 実績と基盤：社会を動かすための「ファクト」

＜弊社の得意領域＞

新規事業・新部門の立ち上げ：構想を最短で「動く組織・事業」へ具現化

大型キャンペーン・広域事務局：国家・全国規模の複雑なオペレーションと実務完遂

大型受注プロジェクトの運営完遂：獲得案件を納品・成果報告まで責任を持って着地

既存プロジェクトの刷新：停滞したプロジェクトを再定義し、再び社会を動かす

■ 完遂の裏付け

プロジェクト完遂数：過去10年で1,000件以上

運用予算規模：年間数十億円（官民連携等）／累計500億円以上

現場実装規模：全国数千カ所の同時オペレーション体制

■ 独自の知的・社会基盤

学術・専門家ネットワーク：理論と実践を架橋する、各分野の権威との強固なリレーション

全国メディア網：全国各地のメディアと直接連携し、社会実装を加速させる専用ネットワーク

コレクティブインパクト：行政・企業・NPO等を束ね、共通のゴールへ導く実装力

■ 代表取締役 波房 克典からのメッセージ

『あらゆるニーズを具現化し、社会実装する。』これは私たちの揺るがないミッションです。

しかし、その核にあるのは、『社会テーマを、戦略的にクリエイティブする。』という意志に他なりません。

世の中の「当たり前」を疑い、新しい意味や価値を吹き込み、現場を動かし切り、社会の景色を変えていく。この、戦略（脳）から実装（筋肉）までの一連のプロセスを分断させず、最後までやり抜く。報告書ではなく、社会変化の兆しそのものを納品する。それが私たちの志す『完遂』の真髄です。ワールドエッグスの第二創業、ここから始めます。

＜会社概要＞

「社会テーマを、戦略的にクリエイティブする」を掲げ、独自の戦略設計ノウハウ「イシューデザイン」による社会実装を行う完遂型・戦略コンサルティングファーム

社 名： 株式会社ワールドエッグス

所 在 地： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-4 森崎ビル3F

代表取締役： 波房 克典

設 立： 2019年6月19日

公式サイト：https://world-eggs.jp/

X：https://x.com/WORLDEGGS_0619