2,000以上の戸建住宅プランからAIが最適プランを即時提案する「AIプランコンシェルジュ ver.2」を共同開発

大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：大友浩嗣、以下「大和ハウス工業」）と燈（あかり）株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：野呂侑希、以下「燈」）は、新築戸建住宅の購入検討時に2,000以上のプランからAIが最適なプランを即時提案する「AIプランコンシェルジュ」を大幅にアップデートし、「AIプランコンシェルジュ ver.2」として共同開発しました。

新バージョンでは、自由なプランニングができる注文住宅と同様の設計プロセスを体験できるようさらに進化。燈が持つ独自のAI技術を活用し、ゾーニング（空間構成）データを構造化。業界で初めて、敷地全体を含めた戸建住宅のゾーニング情報をベースとしたプラン検索が可能になりました。※

また、「和室の追加」や「アイランドキッチンの優先表示」といった個別のこだわりを反映する「深掘り検索機能」などを搭載。AIによる高度なパーソナライズ化により、お客さま一人ひとりのこだわりを汲み取った、より満足度の高いプラン提案を実現します。

※2026年1月時点、燈株式会社調べ。国内の主要な戸建住宅のプラン検索システム、間取り作成ツール19件を対象とした調査による

【「AIプランコンシェルジュ ver.2」提案画面】【提案イメージ】

大和ハウス工業では、2024年7月より、納得価格で高品質な標準仕様を叶える自由設計と規格住宅の"いいとこどり"をした大和ハウスの規格住宅・セミオーダー住宅「Smart Made Housing.（スマートメイドハウジング）」を展開し、人気が高い2,000以上のプランからお客さまの好みに合わせたプランを提案しています。

一方、燈は2021年2月の会社設立以来、建設業界をはじめ、製造業、物流業、卸売・小売業など日本の基幹産業における人手不足や生産性向上の課題に対し、独自のAI技術を駆使したソリューションを提供しています。

▪️開発の背景

従来、新築戸建住宅の検討において、お客さまへのヒアリングから具体的なプラン提示までには約1週間の期間を要することが一般的であり、提案スピードの向上が課題でした。この課題を解決し、お客さまのご要望に合った住まいをスピーディに提案するため開発されたのが、「AIプランコンシェルジュ」です。「AIプランコンシェルジュ」は、大和ハウス工業の「Smart Made Housing.」が持つ2,000以上のプランから、AIがお客さまの最適なプランを即時に提案することができます。

2025年10月のサービス開始以降、全国の営業現場で活用され、お客さまのご要望に近いプランを若手からベテランまで同品質で提案でき始めており、ご提案までのタイムラグの大幅な短縮を実現しています。

今回共同開発した「AIプランコンシェルジュ ver.2」は、規格住宅・セミオーダー住宅ながら「注文住宅と同様の自由な設計プロセス」を体験できるようさまざまな機能を追加し、より高い満足度につながる進化を遂げています。

今後も両社は、「AIプランコンシェルジュ」を通じて蓄積された顧客ニーズのデータを活用しながら、時代と共に変化するお客さまのご要望に応えるプラン開発を推進し、AIによる住まいづくりのイノベーションを推進していきます。

●「AIプランコンシェルジュ ver.2」の特徴

１．業界初！敷地全体を含めた戸建住宅のゾーニング情報をベースとしたプラン検索機能を実装。

敷地に合わせた配置の微調整も自在に。

「AIプランコンシェルジュ ver.2」では、燈が持つ独自のAI技術を活用し、業界で初めて敷地全体

を含めた戸建住宅のゾーニング情報をベースとしたプラン検索機能を実装しました。

これにより、敷地図上で玄関やLDKの位置を直感的に配置（ゾーニング）し、その構成に合致

したプランをAIが瞬時に導き出すことが可能になりました。さらに、提案されたプランの建物位置

を敷地内でドラッグして微調整する機能も追加しました。

【ゾーニング情報の入力画面】

２．こだわりを形にする「深掘り検索機能」を追加。理想の住まいを実現するブラッシュアップが

可能に

「AIプランコンシェルジュ」は、2,000以上から最適なプランを瞬時に提案できることが大きな

特徴ですが、「ver.2」ではさらに進化し、こだわりを細部まで反映できる「深掘り検索機能」を

新たに搭載しました。

この機能により、一度提案されたプランをベースに、「和室を追加したい」「アイランドキッチ

ンのプランを優先して見たい」など、追加の要望を即座に反映。より理想に近い条件のプランを

再選定することができます。

【深掘り検索機能 画面】

３．事前アンケートとのデータ連携により、展示場来場直後の「スピーディなプラン提案」を実現

「AIプランコンシェルジュ ver.2」では、事前の展示場来場予約アンケートでお客さまが回答

したご要望データを取り込むことができるようになりました。

これにより、来場後すぐにお客さまの理想を反映したプランを提示することができるため、

その後の商談時間を「プランのブラッシュアップ」や「こだわり条件の検討」といった、より踏み

込んだご提案に充てることが可能になります。

■「AIプランコンシェルジュ ver.2」に導入している独自性の高い技術

・お客さまのご要望と敷地条件に加え、ゾーニング情報を考慮したプラン検索AI

・規格住宅では、少し要望を満たせない場合、セミオーダー住宅で補完提案し理想のプランへと導くAI

・お客さまのご要望と営業担当者の意図に沿ったプランの配置図案を自動生成するAI

・一度検索したプランの特徴を元にお客さまと営業担当者が話しながらご要望を深掘り検索するAI

「AIプランコンシェルジュ」開発ストーリー対談はこちら

https://www.daiwahouse.co.jp/jutaku/qr_jump/YT/AI_concierge.html

■会社概要

●大和ハウス工業株式会社

大和ハウス工業は1955年、「建築の工業化」を企業理念に創業して以来、一貫して“多くの人の役に立ち、喜んでいただける商品開発やサービスの提供”に努め、世の中に必要とされる企業であることをすべての起点としてきました。戸建住宅をコア事業に、賃貸住宅、分譲マンション、商業施設、事業施設（物流施設、医療・介護施設等）、環境エネルギーなど幅広い事業領域で活動しています。

公式サイトURL ：https://www.daiwahouse.co.jp/

キャンペーン情報URL：https://www.daiwahouse.co.jp/jutaku/fair/2026spring/index.html

●燈株式会社

燈株式会社は、「日本を照らす燈となる」という使命を掲げ、AIをはじめとした最先端テクノロジーで社会課題を解決する、東京大学発AIスタートアップです。建設業、製造業、卸売・小売業など、日本の基幹産業における生産性向上や「匠の技」と呼ばれる技術力の継承といった課題の解決へ向けて、独自のAI技術を駆使したソリューションを提供しています。

公式サイトURL：https://akariinc.co.jp/

