あすか製薬、平塚健康経営コンソーシアムへの参画について～平塚市支援のもと、中小企業向け健康経営推進プロジェクトに参画、特に女性の健康領域でのコンテンツを提供～

当社の子会社である、あすか製薬株式会社(https://www.aska-pharma.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：山口 惣大）は、平塚市が「知的対流推進事業」の一環としてサポートする健康経営推進プロジェクトに、平塚健康経営コンソーシアム（以下「本コンソーシアム」）の構成メンバーとして参画することをお知らせいたします。本コンソーシアムは、明治安田生命保険相互会社神奈川本部・平塚支社、株式会社神奈中スポーツデザイン、平塚信用金庫および当社により組成され、平塚市内の中小企業を主な対象として、健康経営の啓発・支援を行い、働きやすい職場環境の整備と魅力ある企業の拡大を目指しています。

当社は、産婦人科領域に加え甲状腺領域を含めた女性のライフステージごとの健康課題解決に取り組んできた長年の知見を活かし、特に女性の健康に関するコンテンツの提供を通じて本コンソーシアムの活動に貢献いたします。具体的には、当社が運営する「女性のための健康ラボ Mint⁺(https://www.aska-pharma.co.jp/mint/)」で蓄積した情報やコンテンツを活用し、平塚市内の企業における健康経営の促進を支援し、市内経済の活性化及び健康的な魅力のある職場づくりを推進します。

なお、当社は「健康経営優良法人ホワイト500」に7年連続で認定されるなど、健康経営を積極的に推進しており、本コンソーシアムへの参画を通じて、地域社会への貢献をさらに拡大してまいります。今後も、女性の健康課題解決を通じた社会貢献活動を推進し、健康経営の地域普及に積極的に取り組んでまいります。

詳細につきましては、平塚市公式ホームページ(https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/press/page02_e00001_03143.html)をご確認ください。

