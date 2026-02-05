BAPE(R)︎ × NEW ERA(R)︎

株式会社 ノーウェア

BAPE(R)とNEW ERA(R)によるコラボレーションキャップが、2026年2月7日 (土)よりA BATHING APE(R)正規取り扱い店舗、ならびにBAPE.COM WEB STOREにて発売します。

About: 59FIFTY(R)

NEW ERA(R)を代表するスタイルである「59FIFTY(R)」は、MLBの公式選手用キャップにも採用される、1954年に誕生したベースボールキャップのスタンダード。





スポーツやストリートカルチャーのアイコンでもあり、世界中のアスリートやインフルエンサーに愛されています。6枚のパネルで構成され、フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットが特徴。

本アイテムは、暗闇の中で光を放つ蓄光プリントを採用し、日中とナイトシーンで異なる表情を演出。BAPE(R)ならではのアイコニックなデザインと、NEW ERA(R)が培ってきた確かなクラフトマンシップが融合し、圧倒的な存在感を放つ一点に仕上げました。

ストリートファッションを牽引してきた両ブランドの美学が凝縮された本コラボアイテムは、機能性とデザイン性を高次元で両立。コーディネートの主役として、スタイルに強いアクセントを加えるアイテムとなっています。

さらにキッズラインからは、BABY MILO(R)の MILO FACE をあしらったキャップと、同デザインのキーチェーンが登場。

遊び心あふれるデザインと実用性を兼ね備え、キッズスタイルにポップなアクセントを加えるアイテムとなっています。

GLOW IN THE DARK COLLEGE NEW ERA(R)︎ 59FIFTY CAPCOLOR: NAVY, GREEN\16,500- (税込)【KIDS】MILO FACE NEW ERA(R)︎ 9FORTY CAPCOLOR: BROWN\9,900- (税込)【KIDS】MILO FACE NEW ERA(R)︎ CAP KEY CHAINCOLOR: BROWN\4,400- (税込)

About NEW ERA(R)︎

NEW ERA(R)︎は米国で1920年に設立された100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランドです。

MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、そのルーツはスポーツにありますが、数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。

代表的なモデルの59FIFTY(R)をはじめ、多彩なシルエットのヘッドウェアから、アパレル、バッグ、アクセサリーまで多彩なラインナップを展開しています。

